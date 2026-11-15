مترجمون وباحثون يؤكدون أن ترجمة الأدب العربي لا تكفي لانتشاره عالميا

أجمع نخبة من الباحثين والمترجمين على أن نقل النص العربي إلى لغة أجنبية، على أهميته، لم يعد كافياً لضمان إشعاعه أو ترسيخ تأثيره في الوعي العالمي.ذلك ما تم التأكيد عليه خلال الندوة الدولية الخامسة لمجلة "كتاب"، التي انتظمت ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، تحت عنوان "ترجمة الجهات... رحلة الأدب العربي إلى لغات العالم".في الجلسة التي أدارها الشاعر علي العامري، مدير تحرير مجلة "كتاب" ومنسق الندوة، تناول الحاضرون تحديات عبور النص العربي للحدود اللغوية والثقافية، بدءاً من لحظة اختيار النصوص والمترجمين، مروراً بسياسات النشر والترويج، وصولاً إلى لحظة التلقي وقدرة العمل المترجم على إحداث الأثر لدى القارئ الأجنبي.ووفق بلاغ صادر عن المنظمين، قدمت الباحثة والمترجمة اللبنانية البرازيلية، مداخلة بعنوان "ارتحال العربية إلى عالم البرتغالية من خلال الترجمة"، بينت فيها أن اللغة تحتفظ بذاكرة انتقالها التاريخي قبل قرون من نشوء حركة الترجمة الأدبية الحديثة. وأشارت إلى أن مفردات عربية أصيلة مثل "الزيت" و"السكر" و"المخدة" تسللت إلى الاستعمال اليومي في اللغة البرتغالية منذ سنين حتى صارت جزءاً من نسيجها اللغوي دون أن ينتبه الناطقون بها إلى جذورها العربية. غير أن هذا الانتقال للمفردات لم يرافقه انتقال سهل للأدب العربي الحديث نحو الفضاء البرازيلي.وبينت أنه رغم الحضور المبكر للمهاجرين العرب منذ أواخر القرن التاسع عشر وتأسيسهم للصحف ودور النشر، فإن مسار الأدب الحديث ظل أبطأ وأكثر تعقيداً. ونبهت جبران إلى إشكالية الترجمة الوسيطة، حيث وصلت العديد من النصوص العربية إلى القارئ البرتغالي عبر لغات وسيطة كالفرنسية والإنقليزية والإسبانية، وهو ما يفرض على النص تحولات قد تمس إيقاعه الداخلي وتغيّر من ظلال دلالاته عبر مراحل النقل المتعددة.أما الروائي والمترجم والناشر والناقد السوري الكردي البريطاني هيثم حسين فقد أكد في مداخلة بعنوان "عبور الأدب العربي إلى الإنقليزية.. من الترجمة إلى الحضور المرئي"، أن الكتاب المترجم في العصر الراهن يحتاج إلى استراتيجيات موازية تخرجه من عزلة الورق نحو الفضاءات البصرية والإعلامية لضمان وصوله إلى جمهور أوسع.وتحدث الباحث والمترجم المغربي محمد الداهي عن تجربة ترجمة روايات الأديب العالمي نجيب محفوظ إلى اللغة الفرنسية، في مداخلة بين فيها أن فعل الترجمة يتجاوز مجرد النقل المعرفي أو اللغوي الجاف بين ضفتين، ليغدو عملية نقل لتجارب إنسانية ورؤى كاملة للعالم، مما يضع المترجم أمام مسؤولية جمالية وثقافية مضاعفة لصناعة صدى حقيقي للنص في بيئته الجديدة.وتناولت المترجمة المغربية الإيطالية الدكتورة سناء درغموني في مداخلتها "ترجمة الأدب العربي إلى الإيطالية.. من التعريف إلى التراكم"، التحولات التي شهدتها الترجمة نحو الإيطالية وضرورة الانتقال من مرحلة الاكتشاف الفردي إلى بناء تراكم مؤسسي يضمن الاستمرارية.وأجمع كل المتدخلين في النقاشات، وفق بلاغ للمنظمين، على أن الترجمة ليست سوى المرحلة الأولى في رحلة الأدب العربي نحو العالمية، مؤكدين على ضرورة وضع استراتيجيات نشر ذكية، وترجمات مباشرة من اللغة الأم، وانفتاح على الوسائط الحديثة، ودون ذلك سيظل الكثير من روائع الأدب العربي حبيسة الرفوف، تنتظر من يمنحها أجنحة لتحلق نحو العالم.