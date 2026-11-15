نقص الأدوية والتجهيزات



فوارق جهوية ونقائص هيكلية



تعطل المشاريع وطول المواعيد



انتدابات وهجرة الكفاءات



الإدمان وذوو الإعاقة



أثار نواب بـ، خلال مناقشة، جملة منالتي تواجه، خاصة في، من بينها، و، و، إلى جانببينوطالب النواب، خلالبين، المنعقدة صباح اليومبحضور، بـلمعالجة هذه، و، وتحسين، وتسريعواستأثر ملفبجانب من مداخلات النواب، الذين أثاروافيالموجهة لـ، إلى جانب تراجعالمخصصة لـ، مطالبين بإيلاء هذهودعا بعض النواب إلى إرساءلتعديل، وتفادي، مع تأمينمنالموجهة لـ، كما أثاروا مسألة عدم إدراج بعضضمنالتي يتكفل بهاوفي السياق ذاته، طالب نواب بـ، معتبرين أنيستنزف جزءاً هاماً منكما أثارواالتي تواجه بعضبسبب تأخر صرفمنوفيما يتعلق بـ، سلط النواب الضوء على استمرار، ولا سيماالتي تعانيفي، معتبرين أنلم تعد تستجيب لـوطالب نواب بـوتجهيز، إلى جانبفي، وتحويل صبغة بعضإلى، وسد النقص المسجل فيوفي السياق نفسه، أثار نواببعدد من، خاصة أقساموأثار بعض النواب ملف، كما اعتبروا أن، والمقدرة بنحو، لا تفي بـإلى تطويروتطرقوا كذلك إلى، خاصة المتعلقة بـ، والذي تشهده أقسامكما تساءل متدخلون عن أسباببـ، على غراروفي ملف، اعتبر نواب أنضمن، والمقدرة بـ، تظللـودعوا إلىلتغطيةفي، كما طالبوا بـمن خلالوشدد النواب على ضرورة تحسينوإرساءلـ، بما يحد منوفي السياق ذاته، تساءل نواب عن أسباب تعطل إصدار، كما أثاروا وضعيةبـوتطرقت بعض المداخلات إلى وضعية، وما يطرحه ذلك منتتعلق بـالذين يعانونوانتقد متدخلون لجوء بعض الأشخاص إلىللحصول علىلـ، محذّرين منكما طالب نواب بتوضيحفي مجال، وتعزيزبهم.