البطالة في تونس في حدود 15 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2026 (المعهد الوطني للإحصاء)

تراجع البطالة لدى حاملي الشهائد العليا



الحضري والريفي



بطالة الشباب ترتفع إلى 37,2 بالمائة



ارتفاع عدد النشيطين والمشتغلين



عدد المشتغلين يبلغ 3569,4 ألف شخص



قطاع الخدمات يستقطب 53,9 بالمائة



بلغت نسبةفي تونسخلالمن سنة، وفقالصادرة اليوم الأحد عنوأظهرتتراجعاً فيلدىإلىخلالمن سنة، مقابلخلال، وبلغتلدىلدىوتوزعتحسببينلدى، وهي النسبة نفسها المسجلة خلال، ولدىكما بلغتفيفي، مقابلعلى التوالي خلالمن سنةوسجلتلدىالذين تتراوح أعمارهم بينارتفاعاً إلى، مقابلخلال، لتبلغلدىلدىوارتفع عددبـ، ليبلغخلال، مقابلخلالمن السنة ذاتها.ويتوزع عددبينمن، أي ما يمثل، ومن، بنسبةورغم ارتفاع عدد، تراجعتبـلتستقر عندمن مجموعمن العمر، مقابلخلالكما ارتفع عددبـ، ليبلغخلال، مقابلخلالويتوزعبينمن، بما يمثلمن إجمالي، ومن، أيوحسب، يستقطبالنسبة الأكبر من، بحصة تبلغ، يليهبنسبة، ثمبنسبة، وبنسبة