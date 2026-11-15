المنتخب التونسي يسافر اليوم إلى طرابلس لمواجهة ليبيا في لقاء حاسم ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2027
يسافر المنتخب التونسي لكرة القدم، اليوم الأحد، إلى العاصمة الليبية طرابلس، استعداداً لمواجهة نظيره الليبي يوم الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027، في لقاء يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة إلى المنتخبين في سباق المنافسة على بطاقة التأهل.
ومن المنتظر أن تتحول بعثة المنتخب الوطني في رحلة خاصة ومباشرة تنطلق ظهر اليوم من مطار صفاقس طينة الدولي، وذلك قبل يومين من موعد المباراة المقررة يوم الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة مساءً.
وتأتي هذه المواجهة في أعقاب خسارة المنتخب التونسي أمام نظيره الليبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي بملعب الطيب المهيري بصفاقس، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات.
وكان المنتخب الليبي قد افتتح التسجيل عن طريق علي يوسف من ركلة جزاء في الدقيقة 44، قبل أن يضيف حمدو الهوني الهدف الثاني في الدقيقة 62، ليحقق المنتخب الليبي فوزاً مهماً خارج قواعده.
مواجهة تحت ضغط الحساباتوتكتسي مباراة الثلاثاء أهمية مضاعفة بالنسبة إلى المنتخب التونسي، الذي لم يحقق أي انتصار في مبارياته الثلاث الأولى، بعدما استهل مشواره بالتعادل أمام أوغندا (1-1)، ثم تعادل مع بوتسوانا (2-2)، قبل الهزيمة أمام ليبيا.
ويحتل المنتخب التونسي المركز الأخير في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين، فيما يحتل المنتخب الليبي المركز الثاني برصيد أربع نقاط، خلف أوغندا المتصدرة بخمس نقاط، بينما تملك بوتسوانا ثلاث نقاط.
وتزداد أهمية المواجهة بالنظر إلى أن أوغندا ضمنت تأهلها إلى النهائيات باعتبارها إحدى الدول المستضيفة للبطولة، ما يجعل المنافسة على بطاقة التأهل الأخرى في المجموعة مفتوحة بين تونس وليبيا وبوتسوانا.
وسيكون المنتخب التونسي مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية في طرابلس من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل، وتدارك خسارة مباراة الذهاب، قبل استكمال بقية مشواره في التصفيات.
ومن المنتظر أن تتحول بعثة المنتخب الوطني في رحلة خاصة ومباشرة تنطلق ظهر اليوم من مطار صفاقس طينة الدولي، وذلك قبل يومين من موعد المباراة المقررة يوم الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة مساءً.
وتأتي هذه المواجهة في أعقاب خسارة المنتخب التونسي أمام نظيره الليبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي بملعب الطيب المهيري بصفاقس، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات.
وكان المنتخب الليبي قد افتتح التسجيل عن طريق علي يوسف من ركلة جزاء في الدقيقة 44، قبل أن يضيف حمدو الهوني الهدف الثاني في الدقيقة 62، ليحقق المنتخب الليبي فوزاً مهماً خارج قواعده.
مواجهة تحت ضغط الحساباتوتكتسي مباراة الثلاثاء أهمية مضاعفة بالنسبة إلى المنتخب التونسي، الذي لم يحقق أي انتصار في مبارياته الثلاث الأولى، بعدما استهل مشواره بالتعادل أمام أوغندا (1-1)، ثم تعادل مع بوتسوانا (2-2)، قبل الهزيمة أمام ليبيا.
ويحتل المنتخب التونسي المركز الأخير في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين، فيما يحتل المنتخب الليبي المركز الثاني برصيد أربع نقاط، خلف أوغندا المتصدرة بخمس نقاط، بينما تملك بوتسوانا ثلاث نقاط.
وتزداد أهمية المواجهة بالنظر إلى أن أوغندا ضمنت تأهلها إلى النهائيات باعتبارها إحدى الدول المستضيفة للبطولة، ما يجعل المنافسة على بطاقة التأهل الأخرى في المجموعة مفتوحة بين تونس وليبيا وبوتسوانا.
وسيكون المنتخب التونسي مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية في طرابلس من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل، وتدارك خسارة مباراة الذهاب، قبل استكمال بقية مشواره في التصفيات.
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