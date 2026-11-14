فاجعة بشارع محمد الخامس: وفاة طالبة وشاب إثر اصطدام دراجتهما النارية بعمود كهربائي

أسفر حادث مرور مؤلم، جدّ فجر اليوم السبت بشارع محمد الخامس بالعاصمة، عن وفاة طالبة تبلغ من العمر حوالي 21 سنة وشاب يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك إثر تعرضهما لحادث اصطدام مأساوي.وفي تفاصيل الواقعة، فقد تمثل الحادث في فقدان السيطرة على دراجة نارية كانت تقل الضحيتين، لتنحرف عن مسارها وتصطدم بقوة بعمود كهربائي على مستوى الشارع المذكور، مما أدى إلى وفاتهما على عين المكان متأثّرين بإصاباتهما البليغة.وقد تحولت سيارة اسعاف على الفور إلى مكان هذا و أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في الغرض للكشف عن الأسباب الحقيقية والملابسات الكاملة التي أدت إلى وقوع هذه الفاجعة.