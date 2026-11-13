الشوط الأول: سيطرة تونسية وهدف ليبي من الجزاء



الشوط الثاني: الهوني يضاعف النتيجة



فرص تونسية ضائعة في العشرين دقيقة الأخيرة



مواجهة الإياب الثلاثاء بطرابلس



تشكيلة المنتخب التونسي



انهزملكرة القدم اليوم الجمعة بـأمامبنتيجةلحسابمن منافساتلـ، لتتعقد بذلك وضعيةلـوفي انتظار اكتمال نصابغداً بـ، تجمد رصيدعندشأنه شأن، فيما رفعرصيده إلىملتحقاً مؤقتاً بـوالمتأهل آلياً إلىباعتباره أحدوشهدسيطرة ميدانية لـ، حيث بلغت نسبةلأبناء المدربمقابللزملاء، اللاعب السابق لـوعرفتمن المباراة، التي أدارها، حذراً من الجانبين مع غيابالمحققة رغم، خاصة من طرفالذي كان يدرك أهميةلامتصاصومع تقدم الوقت زادفيعلى، وتحصل في الدقيقةعلىخارجنفذهابطريقة مؤطرة، غير أنّها اصطدمت بـالذي حولها إلىنفذها نفس اللاعب وكاد أن يجسمهابـلولا تدخل لاعبالذي تصدى للكرة علىوفي الدقيقةكادأن يفتتحعلى إثرمنمن خارجعلتبسنتيمترات قليلة، رد على إثرهابـ، كانت الأولى في الدقيقةعبرقادهوتمكنمن التصدي لها، والثانية في الدقيقةعن طريقالذي اخترقوسددمن داخلتصدى لهابنجاح.وفي الدقيقةوعلى إثرلـمنكادأن يحرزبـلولا، لتأتي الدقيقةبـبعدما ارتكبداخل، أعلن إثرهعنلـنفذها اللاعببنجاح، لينتهيعلى تقدمومع انطلاقكثفمنفي محاولة لـ، وكاد أن يبلغ مراده في الدقيقةعلى إثرمنلزميلهالذي كادتأن تلجوهيرد على إثرهابعد دقيقتين بـقاده اللاعبالذي مررلزميلهالذي كاد أن يحرزبعدما وجد نفسهمع، وسددحاذتبقليل.ليأتيفي الدقيقةحين أحرزهدفاً رفضهبداعيومع تقدم الوقت زادمنوتقدمه نحو، وهو ما تركفياستغلها اللاعب الليبيفيفي الدقيقةجسمه به، صعّبأكثر على زملاءفيفيوفيقام المدربببعض، أبرزها، وهو ما خلقفيبعدما ساهم الأخير فيأكثر منلزملائه، غير أنّكان إلى جانبفي أكثر من مناسبة.أبرزها في الدقيقةبعدما أضاعفرصةعلى إثرمن داخلمرت كرته جانبية بقليل، وفي الدقيقةعن طريقالذي حاول استغلالغير أن كرته مرت فوقبقليل، وفي الدقيقةبعدما سددكرة من داخلكادت أن تلجورغم إضافةكـ، إلا أنّ ذلك لم يمكنمنفيولو بـوستتجدد مواجهةونظيرهبـدون حضور، لحسابمن: أيمن دحمان: علي معلول – منتصر الطالبي – علاء غرام () – محمد دراغر (: محمد علي بن رمضان – إسماعيل الغربي – عيسى العيدوني – الياس سعد (: سيف الله اللطيف () – فراس شواط (