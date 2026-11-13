# تصفيات كأس إفريقيا للأمم: هزيمة غير منتظرة للمنتخب التونسي أمام نظيره الليبي قد تحكم عليه بالغياب عن "الكان" للمرة الأولى منذ دورة تونس 1994
انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة بـملعب الطيب المهيري بصفاقس أمام المنتخب الليبي بنتيجة 0 – 2 لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة لـتصفيات كأس الأمم الإفريقية، لتتعقد بذلك وضعية تأهله لـلنهائيات القارية.
وفي انتظار اكتمال نصاب الجولة الثالثة غداً بـلقاء أوغندا وبوتسوانا، تجمد رصيد المنتخب التونسي عند نقطتين شأنه شأن منتخب بوتسوانا، فيما رفع المنتخب الليبي رصيده إلى أربع نقاط ملتحقاً مؤقتاً بـلمنتخب الأوغندي (4 نقاط) والمتأهل آلياً إلى النهائيات باعتباره أحد البلدان المستضيفة.
الشوط الأول: سيطرة تونسية وهدف ليبي من الجزاءوشهد الشوط الأول سيطرة ميدانية لـلمنتخب التونسي، حيث بلغت نسبة امتلاك الكرة لأبناء المدرب معين الشعباني 61 بالمائة مقابل 39 بالمائة لزملاء حمدو الهوني، اللاعب السابق لـلترجي الرياضي.
وعرفت العشرون دقيقة الأولى من المباراة، التي أدارها الحكم المغربي حمزة الفارق، حذراً من الجانبين مع غياب الفرص التهديفية المحققة رغم حجم الرهان، خاصة من طرف المنتخب التونسي الذي كان يدرك أهمية المبادرة بافتتاح التسجيل لامتصاص الضغط.
ومع تقدم الوقت زاد المنتخب التونسي في الضغط على الدفاع الليبي، وتحصل في الدقيقة 31 على مخالفة مباشرة خارج منطقة الجزاء نفذها علي معلول بطريقة مؤطرة، غير أنّها اصطدمت بـتألق الحارس الليبي الذي حولها إلى ركنية نفذها نفس اللاعب وكاد أن يجسمها فراس شواط بـضربة رأسية لولا تدخل لاعب النادي الأفريقي أسامة الشريمي الذي تصدى للكرة على الخط النهائي للمرمى.
وفي الدقيقة 34 كاد المنتخب التونسي أن يفتتح التسجيل على إثر تسديدة قوية من سيف الله اللطيف من خارج منطقة الجزاء علت العارضة الأفقية بسنتيمترات قليلة، رد على إثرها المنتخب الليبي بـمحاولتين، كانت الأولى في الدقيقة 36 عبر بناء هجومي قاده حمدو الهوني وتمكن الدفاع التونسي من التصدي لها، والثانية في الدقيقة 39 عن طريق عزو المريمي الذي اخترق الدفاع التونسي وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أيمن دحمان بنجاح.
وفي الدقيقة 41 وعلى إثر بناء هجومي لـلمنتخب التونسي وتوزيعة جانبية من علي معلول كاد فراس شواط أن يحرز هدف السبق بـضربة رأسية لولا الحظ، لتأتي الدقيقة 42 بـلجديد بعدما ارتكب علي معلول خطأ دفاعياً داخل منطقة 18 متراً، أعلن إثره الحكم المغربي عن ضربة جزاء لـلمنتخب الليبي نفذها اللاعب علي يوسف بنجاح، لينتهي الشوط الأول على تقدم المنتخب الليبي 1 – 0.
الشوط الثاني: الهوني يضاعف النتيجةومع انطلاق الشوط الثاني كثف المنتخب التونسي من ضغطه في محاولة لـإدراك التعادل، وكاد أن يبلغ مراده في الدقيقة 54 على إثر توزيعة جانبية من محمد دراغر لزميله أنيس بن سليمان الذي كادت كرته الرأسية أن تلج مرمى الحارس الليبي أيمن التيهار.
وهي محاولة رد على إثرها المنتخب الليبي بعد دقيقتين بـبناء هجومي قاده اللاعب عزو المريمي الذي مرر كرة حاسمة لزميله مؤيد اللافي الذي كاد أن يحرز الهدف الثاني بعدما وجد نفسه وجهاً لوجه مع الحارس أيمن دحمان، وسدد كرة قوية حاذت القائم الأيمن بقليل.
ليأتي الرد التونسي في الدقيقة 59 حين أحرز أنيس بن سليمان هدفاً رفضه حكم الساحة بداعي التسلل.
ومع تقدم الوقت زاد المنتخب التونسي من ضغطه وتقدمه نحو المناطق الليبية، وهو ما ترك مساحات شاغرة في خطوطه الخلفية استغلها اللاعب الليبي حمدو الهوني في بناء هجوم معاكس في الدقيقة 65 جسمه به هدف ثان، صعّب المأمورية أكثر على زملاء منتصر الطالبي في العودة في النتيجة.
فرص تونسية ضائعة في العشرين دقيقة الأخيرةوفي العشرين دقيقة الأخيرة قام المدرب معين الشعباني ببعض التغييرات، أبرزها تغيير سيف اللطيف بـالصادق قديدة، وهو ما خلق ديناميكية في اللعب الهجومي بعدما ساهم الأخير في صناعة أكثر من فرصة تهديفية لزملائه، غير أنّ الحظّ كان إلى جانب الحارس الليبي في أكثر من مناسبة.
أبرزها في الدقيقة 74 بعدما أضاع إسماعيل الغربي فرصة تذليل الفارق على إثر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت كرته جانبية بقليل، وفي الدقيقة 75 عن طريق منتصر الطالبي الذي حاول استغلال ضربة ركنية غير أن كرته مرت فوق العارضة بقليل، وفي الدقيقة 79 بعدما سدد عيسى العيدوني كرة من داخل منطقة الجزاء كادت أن تلج الشباك.
ورغم إضافة حكم الساحة 7 دقائق كـوقت بدل ضائع، إلا أنّ ذلك لم يمكن المنتخب التونسي من العودة في النتيجة ولو بـإحراز هدف تذليل الفارق.
مواجهة الإياب الثلاثاء بطرابلسوستتجدد مواجهة المنتخب التونسي ونظيره الليبي الثلاثاء القادم 17 نوفمبر بـملعب طرابلس دون حضور جمهور، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات.
تشكيلة المنتخب التونسي- حراسة المرمى: أيمن دحمان
- الدفاع: علي معلول – منتصر الطالبي – علاء غرام (عمر الرقيق – دق 71) – محمد دراغر (سامي شوشان – دق 84)
- وسط الميدان: محمد علي بن رمضان – إسماعيل الغربي – عيسى العيدوني – الياس سعد (أنيس بن سليمان – دق 54)
- الهجوم: سيف الله اللطيف (الصادق قديدة – دق 71) – فراس شواط (محمد علي بن حمودة – دق 54)
وفي انتظار اكتمال نصاب الجولة الثالثة غداً بـلقاء أوغندا وبوتسوانا، تجمد رصيد المنتخب التونسي عند نقطتين شأنه شأن منتخب بوتسوانا، فيما رفع المنتخب الليبي رصيده إلى أربع نقاط ملتحقاً مؤقتاً بـلمنتخب الأوغندي (4 نقاط) والمتأهل آلياً إلى النهائيات باعتباره أحد البلدان المستضيفة.
الشوط الأول: سيطرة تونسية وهدف ليبي من الجزاءوشهد الشوط الأول سيطرة ميدانية لـلمنتخب التونسي، حيث بلغت نسبة امتلاك الكرة لأبناء المدرب معين الشعباني 61 بالمائة مقابل 39 بالمائة لزملاء حمدو الهوني، اللاعب السابق لـلترجي الرياضي.
وعرفت العشرون دقيقة الأولى من المباراة، التي أدارها الحكم المغربي حمزة الفارق، حذراً من الجانبين مع غياب الفرص التهديفية المحققة رغم حجم الرهان، خاصة من طرف المنتخب التونسي الذي كان يدرك أهمية المبادرة بافتتاح التسجيل لامتصاص الضغط.
ومع تقدم الوقت زاد المنتخب التونسي في الضغط على الدفاع الليبي، وتحصل في الدقيقة 31 على مخالفة مباشرة خارج منطقة الجزاء نفذها علي معلول بطريقة مؤطرة، غير أنّها اصطدمت بـتألق الحارس الليبي الذي حولها إلى ركنية نفذها نفس اللاعب وكاد أن يجسمها فراس شواط بـضربة رأسية لولا تدخل لاعب النادي الأفريقي أسامة الشريمي الذي تصدى للكرة على الخط النهائي للمرمى.
وفي الدقيقة 34 كاد المنتخب التونسي أن يفتتح التسجيل على إثر تسديدة قوية من سيف الله اللطيف من خارج منطقة الجزاء علت العارضة الأفقية بسنتيمترات قليلة، رد على إثرها المنتخب الليبي بـمحاولتين، كانت الأولى في الدقيقة 36 عبر بناء هجومي قاده حمدو الهوني وتمكن الدفاع التونسي من التصدي لها، والثانية في الدقيقة 39 عن طريق عزو المريمي الذي اخترق الدفاع التونسي وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أيمن دحمان بنجاح.
وفي الدقيقة 41 وعلى إثر بناء هجومي لـلمنتخب التونسي وتوزيعة جانبية من علي معلول كاد فراس شواط أن يحرز هدف السبق بـضربة رأسية لولا الحظ، لتأتي الدقيقة 42 بـلجديد بعدما ارتكب علي معلول خطأ دفاعياً داخل منطقة 18 متراً، أعلن إثره الحكم المغربي عن ضربة جزاء لـلمنتخب الليبي نفذها اللاعب علي يوسف بنجاح، لينتهي الشوط الأول على تقدم المنتخب الليبي 1 – 0.
الشوط الثاني: الهوني يضاعف النتيجةومع انطلاق الشوط الثاني كثف المنتخب التونسي من ضغطه في محاولة لـإدراك التعادل، وكاد أن يبلغ مراده في الدقيقة 54 على إثر توزيعة جانبية من محمد دراغر لزميله أنيس بن سليمان الذي كادت كرته الرأسية أن تلج مرمى الحارس الليبي أيمن التيهار.
وهي محاولة رد على إثرها المنتخب الليبي بعد دقيقتين بـبناء هجومي قاده اللاعب عزو المريمي الذي مرر كرة حاسمة لزميله مؤيد اللافي الذي كاد أن يحرز الهدف الثاني بعدما وجد نفسه وجهاً لوجه مع الحارس أيمن دحمان، وسدد كرة قوية حاذت القائم الأيمن بقليل.
ليأتي الرد التونسي في الدقيقة 59 حين أحرز أنيس بن سليمان هدفاً رفضه حكم الساحة بداعي التسلل.
ومع تقدم الوقت زاد المنتخب التونسي من ضغطه وتقدمه نحو المناطق الليبية، وهو ما ترك مساحات شاغرة في خطوطه الخلفية استغلها اللاعب الليبي حمدو الهوني في بناء هجوم معاكس في الدقيقة 65 جسمه به هدف ثان، صعّب المأمورية أكثر على زملاء منتصر الطالبي في العودة في النتيجة.
فرص تونسية ضائعة في العشرين دقيقة الأخيرةوفي العشرين دقيقة الأخيرة قام المدرب معين الشعباني ببعض التغييرات، أبرزها تغيير سيف اللطيف بـالصادق قديدة، وهو ما خلق ديناميكية في اللعب الهجومي بعدما ساهم الأخير في صناعة أكثر من فرصة تهديفية لزملائه، غير أنّ الحظّ كان إلى جانب الحارس الليبي في أكثر من مناسبة.
أبرزها في الدقيقة 74 بعدما أضاع إسماعيل الغربي فرصة تذليل الفارق على إثر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت كرته جانبية بقليل، وفي الدقيقة 75 عن طريق منتصر الطالبي الذي حاول استغلال ضربة ركنية غير أن كرته مرت فوق العارضة بقليل، وفي الدقيقة 79 بعدما سدد عيسى العيدوني كرة من داخل منطقة الجزاء كادت أن تلج الشباك.
ورغم إضافة حكم الساحة 7 دقائق كـوقت بدل ضائع، إلا أنّ ذلك لم يمكن المنتخب التونسي من العودة في النتيجة ولو بـإحراز هدف تذليل الفارق.
مواجهة الإياب الثلاثاء بطرابلسوستتجدد مواجهة المنتخب التونسي ونظيره الليبي الثلاثاء القادم 17 نوفمبر بـملعب طرابلس دون حضور جمهور، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات.
تشكيلة المنتخب التونسي- حراسة المرمى: أيمن دحمان
- الدفاع: علي معلول – منتصر الطالبي – علاء غرام (عمر الرقيق – دق 71) – محمد دراغر (سامي شوشان – دق 84)
- وسط الميدان: محمد علي بن رمضان – إسماعيل الغربي – عيسى العيدوني – الياس سعد (أنيس بن سليمان – دق 54)
- الهجوم: سيف الله اللطيف (الصادق قديدة – دق 71) – فراس شواط (محمد علي بن حمودة – دق 54)
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