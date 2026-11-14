فاطمة المسدي: دافعت في جنيف عن حقوق التونسيين فكان الاهتمام بفرنسيتي أكثر من رسالتي

كشفت النائبة بمجلس نواب الشعبأنها واجهت صعوبات في الحصول على الوقت الكافي لإلقاء مداخلتها خلال مشاركتها في محفل برلماني دولي بجنيف، مؤكدة أنها وجدت نفسها، في اللحظات الأخيرة، مطالبة بالنضال من أجل دقيقة واحدة فقط للتعبير عن موقفها من ملف الهجرة والدفاع عن حقوق التونسيين وكرامتهم.وأوضحت المسدي، في تدوينة نشرتها على صفحتها، أن مشاركتها في هذا المحفل كانت تهدف إلى إثارة معاناة المواطنين التونسيين، وخاصة في ولاية صفاقس، والتأكيد على حقهم في الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم وسيادة وطنهم، على غرار الدفاع عن حقوق الآخرين.وأضافت أنها اضطرت إلى اختصار مداخلتها في ستين ثانية وإلقائها باللغة الفرنسية، مشيرة إلى أنها قد تكون ارتكبت بعض الأخطاء في التعبير نتيجة الارتباك، وهو ما اعتبرته فرصة للتعلم والتطوير في مثل هذه المؤتمرات الدولية.وأعربت النائبة عن استغرابها من انشغال بعض الحاضرين بطريقة نطقها باللغة الفرنسية أكثر من اهتمامهم بمضمون رسالتها، معتبرة أن الأهم ليس إتقان لغة أجنبية دون أخطاء، بل امتلاك الشجاعة لإيصال المواقف والقضايا التي ينبغي أن يسمعها العالم.وأكدت المسدي أن مشاركتها في جنيف كانت من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، وإيصال صوت التونسيين، مشددة على أن الاختلاف في مستوى اللغة لا ينبغي أن يحجب أهمية الرسالة التي يحملها المتدخل.