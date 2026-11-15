الأردن: حكم بالإعدام على ثلاثة متهمين بتنفيذ العمل الإرهابي في الكرك
أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأحد، قرارها القاضي بـإعدام ثلاثة متهمين بتنفيذ العمل الإرهابي في بلدة حمود بمحافظة الكرك.
وقررت المحكمة تجريمهم بـارتكاب أعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكرر تسع مرات، خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من القانون نفسه والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
كما قررت تجريمهم بـارتكاب أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكرر مرتين، خلافاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب.
وفي 23 أكتوبر 2026، استهدف هجوم مسلح كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوب الأردن خلال تشييع جنازة، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين، وفقاً لما أوردته وكالات الأنباء.
وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام إن الحادثة نفذها مجهولون، وإن التحقيقات جارية، داعياً إلى عدم تداول معلومات غير رسمية حول الحادثة.
وقررت المحكمة تجريمهم بـارتكاب أعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكرر تسع مرات، خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من القانون نفسه والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
كما قررت تجريمهم بـارتكاب أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكرر مرتين، خلافاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب.
وفي 23 أكتوبر 2026، استهدف هجوم مسلح كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوب الأردن خلال تشييع جنازة، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين، وفقاً لما أوردته وكالات الأنباء.
وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام إن الحادثة نفذها مجهولون، وإن التحقيقات جارية، داعياً إلى عدم تداول معلومات غير رسمية حول الحادثة.
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