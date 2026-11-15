الأردن: حكم بالإعدام على ثلاثة متهمين بتنفيذ العمل الإرهابي في الكرك

أصدرت، اليوم الأحد، قرارها القاضي بـبتنفيذفيوقررتتجريمهم بـأفضت إلى، مكرر، خلافاً لأحكاممنوتعديلاته، وبدلالةمنمنكما قررت تجريمهم بـ، مكرر، خلافاً لأحكاممنوفي، استهدففيجنوب الأردن خلال، وأسفر عن، وفقاً لما أوردتهوقالإننفذها، وإنجارية، داعياً إلىحول