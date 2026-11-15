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قاليباف: كشف إيران عن مدينة صاروخية جديدة يغيّر معادلات المنطقة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 09:20 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن الكشف عن المدينة الصاروخية الجديدة يمثل تحولاً في المعادلات الاستراتيجية للمنطقة، مؤكداً رفض طهران البقاء في حالة لا حرب ولا سلام.


وقال قاليباف إن الكشف عن المدينة الصاروخية التابعة لـالقوة الجوفضائية في الحرس الثوري لا يُعد مجرد إنجاز تقني ودفاعي، بل يمثل رمزاً لتغيير موازين القوى الإقليمية.


وشدّد رئيس البرلمان الإيراني على أن بلاده ترفض استمرار حالة التوتر المعلق، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب حسم المسار القائم.


وأشار قاليباف، في رسائل سابقة متصلة بـالمنشأة، إلى أن القوات المسلحة الإيرانية هي من ستحدد جغرافيا أي حرب مقبلة، محذراً من أي خطأ في الحسابات العسكرية ضد إيران.

ولفت إلى أن الطريق أمام التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يظل مفتوحاً شريطة قبول واشنطن بـالشروط الإيرانية.

مدينة صاروخية تحت الأرض

وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان الحرس الثوري الإيراني في 10 نوفمبر إزاحة الستار عن مدينة صاروخية استراتيجية تحت الأرض تضم منظومات وصواريخ متطورة، إضافة إلى تقارير إعلامية عن تعديل صاروخ "خرمشهر".

وتأتي المواقف الإيرانية وسط تقارير صحفية تفيد باستمرار الضغوط الاقتصادية والحصار من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتوازي مع نقاشات داخل الإدارة الأمريكية حول الخيارات العسكرية وتبادل الرسائل غير المباشرة بين الجانبين.

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