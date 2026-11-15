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الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف رادار أمريكي في البحرين بست طائرات مسيّرة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 06:11 قراءة: 1 د, 24 ث
      
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، استهداف رادار عسكري أمريكي في قاعدة «الرفاع» للمروحيات في البحرين، باستخدام ست طائرات مسيّرة، وذلك في إطار ما وصفه بالمرحلة الثانية من الرد على العمليات العسكرية الأمريكية.


وقال الحرس الثوري، في بيان، إن سلاح الجو والفضاء التابع له استهدف رادار موقع الدفاع الجوي الأمريكي في القاعدة بست طائرات مسيّرة، مضيفاً أن دوي الانفجارات الناجمة عن الهجوم سُمع في مناطق مختلفة من البحرين.


وأكد الحرس أن عدد الطائرات المسيّرة التي أُطلقت خلال هذه المرحلة كان أكبر مقارنة بالمرحلة السابقة، محذراً من أن «كل عدوان سيقابله رد قاس ومدروس».


وفي بيانه، اتهم الحرس الثوري الولايات المتحدة بمحاولة صرف الأنظار عن إغلاق مضيق هرمز، بعد ما وصفه بفشل برنامجها لمرافقة السفن عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي، معتبراً أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة لن تغير واقع إغلاق المضيق، وفق تعبيره.
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البحرين تعلن اعتراض هجمات جوية إيرانية

في المقابل، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية واعترضتها ودمرتها قبل بلوغ أهدافها.

وقالت القيادة، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن إيران تواصل ما وصفته بـ«نهجها العدائي الممنهج» من خلال اعتداءات تستهدف المملكة، مؤكدة أن جميع أسلحتها ووحداتها العسكرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدفاعي لحماية البلاد.

وكان التلفزيون الرسمي البحريني قد أفاد، في وقت سابق، بأن الدفاعات الجوية اعترضت طائرات مسيّرة إيرانية ودمرتها في سماء المملكة، صباح الأحد، وذلك بعد إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المناطق.

ولم يتضمن البيان البحريني، وفق المعطيات الواردة، تأكيداً مستقلاً لاستهداف الرادار الأمريكي في قاعدة الرفاع أو لحجم الأضرار التي تحدث عنها الحرس الثوري الإيراني.

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