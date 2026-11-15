إيران لدول الخليج: نحن من نطالب بالتعويض

"مطالب تاريخية للإيرانيين"



"نحن من نطالب بالتعويض"



"الصواريخ انطلقت من قواعد هذه الدول"



كشف المتحدث باسمأنتطالببـعنفيعلى إيران.وقالفياليوم الأحد، رداً على سؤال حولبشأنعلى، إن على هذهواعتبر أن، مضيفاً أن بعضقدمتلـشملت، ووصف ذلك بأنهوأنهوتساءلوقال:وأضاف:، مؤكداً أنوشددعلى أنوأكد المتحدث باسمأن، مشيراً إلى أن