سليانة: الطاقة الشمسية الفولطاضوئية.. خيار استراتيجي نحو إدارة عمومية أكثر استدامة

وات -

يتّجه عدد من المؤسسات العمومية بولاية سليانة نحو تبنّي خيارات طاقية مستدامة من خلال المرور من ترشيد استهلاك الكهرباء إلى الاستثمار في الطاقات المتجدّدة، نظرا لحاجياتها اليومية والمهمّة من الكهرباء، وتناغما مع التوجه الوطني للحدّ من استهلاك وكلفة الطاقة.وفي ظلّ ارتفاع الطلب على الكهرباء وتزايد كلفة الاستهلاك، أصبح الانتقال الطاقي من الأولويات المطروحة أمام المؤسسات العمومية، وتوجّها يرتكز أساسا على تحسين النجاعة الطاقية، وتركيز محطات الطاقة الشمسية، واعتماد تجهيزات حديثة تساهم في ترشيد الاستهلاك والتقليص من النفقات العمومية.وفي ذات الصدد، تسعى مصالح الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الى تشجيع وتوعية المؤسسات العمومية وتحفيزها للضغط على كلفة استهلاك التيار الكهربائي من خلال تركيب لوحات فوطوضوئية، والحد من استهلاك الوقود، إضافة إلى تحديث أنظمة الإنارة والتكييف وتحسين التصرف في استهلاك الطاقة.ولا يقتصر الانتقال الطاقي على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بل يشمل أيضا تغيير أساليب التصرّف داخل المرافق العمومية من خلال مراقبة الاستهلاك، واعتماد الإنارة الاقتصادية، وصيانة التجهيزات، وتوعية الأعوان بأهمية المحافظة على الطاقة.كاهية مدير الأشغال والتهيئة العمرانية ببلدية سليانة، الحبيب الهمامي، تحدّث لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن عدد من المشاريع المجهزة باللوحات الفولطاضوئية التابعة لبلدية سليانة خلال السنة الجارية والتي سيتم تركيزها بمقر قصر البلدية، ومقر المستودع البلدي، والمركب الرياضي بسليانة، و مقر سوق الجملة، بهدف تخزين الكهرباء واستغلاله لاحقا للتخفيف من نفقات التيار الكهربائي وذلك بالتنسيق مع إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغازوأضاف أن القيمة الجملية للمشاريع الأربعة تقدر بـ320 ألف دينار مموّلة من صندوق القروض و الجماعات المحلية بمساهمة البلدية، ومن المنتظر أن تنطلق الدراسات الخاصة بها في غضون أسبوع على أقصى تقدير، وتركيز اللوحات مع مطلع سنة 2027 عن طريق مقاولة مختصة.وأشار إلى أنّ بلدية سليانة عمدت منذ السنة المنقضية إلى تركيز مايقارب 400 فانوس مقتصد للطاقة وسط مدينة سليانة، وبكل من شارع الشهداء، و شارع 2 مارس، وعلى مستوى الطريق الوطنية 4، والطريق الجهوية 613 من مفترق السنبلة إلى مقر الحماية المدنية، ما ساهم في تخفيض الاستهلاك بنسبة كبيرة، ما شجّع ذات المصالح على برمجة تركيز 40 فانوسا مقتصدا خارج المنطقة الحضرية في أواخر السنة الجارية.من جانبه، كشف كاتب عام بلدية قعفور، حسني النوري، لصحفيّة "وات"، أن بلدية قعفور انخرطت خلال السنة الجارية في برامج الاقتصاد في الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع نوعية تعتمد على الطاقة الشمسية والفولطاضوئية، حيث تم تركيز 34 لوحة فولطاضوئية بطاقة انتاجية تبلغ 20 كيلوواط وبقيمة مالية تناهز 47 ألف دينار مموّلة من قبل وكالة التعاون السويسري في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات، وفي نطاق الحرص على تكريس مسار التنمية المستدامة، وترشيد النفقات العمومية، وتفعيل سياسة الدولة في الانتقال الطاقي.وأبرز أن هذا الاستثمار سيساهم في تقليص نفقات الطاقة المستهلكة في حدود 9 آلاف دينار سنويا، بما من شأنه الانعكاس ايجابيا على قدرة مصالح البلدية على تمويل احتياجات أخرى لتحسين الخدمات، وفق تقديره.وأشار إلى أنّه تم أيضا تركيز 19 عمودا فولطوضوئيّا مقتصدا للطاقة بالمناطق الريفية التابعة لبلدية قعفور، على غرار مناطق الجبالية و الرحاحلة وبنورية، وذلك في إطار برنامج "فيكول 2" المموّل من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.من جهتها، أفادت مديرة مشروع "مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات"، جليلة البوكاري، بأن بلديتي قعفور والكريب استفادتا في نطاق الانتقال الطاقي من تركيب لوحات فولطوفولطائية بمقريهما، وهو ما سيسمح من توفير موارد مالية أكثر وتحسين وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.وأكدت أن هذا البرنامج يتماشى مع الانتقال الطاقي والتقليص من تكاليف استغلال واستعمال الكهرباء داخل الإدارات، علما أن 5 بلديات أخرى بولايات مجاورة أخرى قد استفادت من نفس البرنامج.وخلال عرضه لمهمة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2027 في جلسة استماع مشتركة أمام لجنة الصناعة بالبرلمان ولجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم، أوضح وزير التجهيز والمكلف بالنيابة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، صلاح الزواري، أن انقطاعات الكهرباء في صائفة 2026 سببه توفر قدرة متاحة بحجم 4450 ميغاواط مقابل وصول الطلب خلال فترة الذروة إلى 6000 ميغاواط منها 9 بالمائة حصة الطاقات المتجدّدة.وأضاف الوزير في عرض متابعة تنفيذ المشاريع أنه تم إسناد تراخيص لـ 287 ميغاواط خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2024 حتى أوت 2025 أنجز منها 23 مشروعاً بقدرة 34 ميغاواط (في مرحلة تجارب التشغيل) منها 12 ميغاواط دخلت حيز الاستغلال في انتظار تمكين البقية من التراخيص النهائية في نوفمبر 2026.وكشف عرض للوزارة تحصلت عليه صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مشاريع الوزارة لسنة 2027 تشمل تجهيز المؤسسات العمومية بمحطات شمسية فولطاضوئية للإنتاج الذاتي للكهرباء، وإنجاز عمليات النجاعة الطاقية، بما يمكن هذه المؤسسات من خفض الطلب على الطاقة وترشيد النفقات، وذلك بهدف تسريع برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية، ومن المنتظر استكمال وربط جميع المحطات الشمسية قبل موفى نوفمبر 2026 بتقديرات 361 محطة فولطاضوئية لتشمل 22 وزارة، و24 بلدية، و320 مدرسة عمومية بقدرة جملية تقدّر بنحو 37 ميغاواط.من جانبه، أفاد الخبير في الطاقة والتنمية المستدامة، منير مجذوب، على هامش يوم تكويني بولاية المنستير لفائدة صحفيي الإقليم الثالث، بأن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تتجه نحو توعية عدد هام من المستهلكين والمواطنين بأهمية الاقتصاد في الطاقة عبر ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة.وفي هذا الإطار، بلغ عدد الفيديوهات المنجزة في نطاق حملة تحسيسية بثت خلال الصائفة المنقضية على وسائل الإعلام، 45 فيديو تحسيسي، و32 فيديو قصير، و 9 حلقات، و 56 تصميم بصري، موزعة على 21 مؤسسة إعلامية، وفق نفس المصدر.