الدائرة الجنائية تقضي بسجن اطار أمني ومحام مدة 30 عاما مع النفاذ العاجل من أجل الانخراط في شبكة دولية لترويج المخدرات

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متقدمة من فجر اليوم ابتدائيا غيابيا بالسجن مدة ثلاثين عاما مع النفاذ العاجل في حق إطار امني ومحام وذلك من أجل تهم تتعلق بالانخراط في شبكة دولية لترويج المخدرات.وتعود أطوار ملف القضية الى سنة 2024 حيث تم الكشف عن شبكة دولية للاتجار في المخدرات تنشط بين احدى مدن الساحل وبلد من الفضاء الأوروبي.وكشفت الأبحاث عن تورط محام مباشر باحدى مدن الساحل في إدارة الشبكة حيث تمكن من الفرار ومغادرة البلاد، ليتم إيقاف عدد من المتهمين، واحالة آخرين بحالة فرار، ومن بين المتهمين اطار أمني صدرت في حقه بطاقة جلب قضائية.وحسب المعطيات المتوفرة احيل ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس وتم تأخير النظر في القضية لعدة جلسات قبل أن تصدر الدائرة المتعهدة أحكامها في ملف القضية فجر يوم السبت حيث قضت بادانة المتهمين البالغ عددهم عشرة متهمين جلهم بحالة فرار.وقضت الدائرة الجنائية ابتدائيا غيابيا بسجن الإطار الأمني والمحامي مدة ثلاثين عاما مع النفاذ العاجل في حق كل واحد منهما.