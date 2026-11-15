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قبلي: عيادات مجانية وفقرات تنشيطية تؤثث فعاليات يوم طبي ثقافي بالمستشفى الجهوي بقبلي ومركز الصحّة الأساسية بجنعورة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 08:21 قراءة: 1 د, 9 ث
      
 بدعوة من  جمعية الواحة الرياضية بقبلي وتحت اشراف الإدارة الجهوية للصحة، نظمت جمعية "طب رياضة وفن" بالمنستير، يوم السبت، يوما طبيا ثقافيا بكل من المستشفى الجهوي بقبلي ومركز الرعاية الصحية الأساسية بجنعورة من معتمدية قبلي الجنوبيّة، تم خلاله تأمين عيادات مجانية في ما يقارب 10 اختصاصات طبية، وفق رئيس جمعية "طب ثقافة وفن"  الدكتور عبد الباسط التواتي.
وأوضح التواتي، في تصريح لوكالة "وات"، أن الفحص أثبت أنّ عددا من الحالات المستفيدة من هذه القافلة تتطلب مزيدا من المتابعة بمستشفيات جامعيّة على غرار الحالات المشتبه في إصابتها بأمراض سرطانية أو الحالات الجراحية للأطفال، لذلك سيتم التكفل بها بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة او من قبل الأساتذة الجامعيين المشاركين في هذه البادرة الطبية.

من ناحيتها، أبرزت المديرة الجهوية للصحة بقبلي، زينة حفيظ، لوكالة "وات"، أن هذه العيادات الطبية المتنقلة  تندرج في إطار استراتيجية وزارة الصحة الراميّة إلى تقريب خدمات طب الاختصاص من المرضى خاصة في المناطق الداخلية.
وأشار إلى عيادات هذا اليوم الطبّي توزّع بين مركز الصحة الأساسية بجنعورة أين أجريت كشوفات في طبّ النساء والتوليد، والكشف المبكر عن بعض السرطانات الانثوية، وفحوصات حول الامراض المزمنة، وعيادات في الامراض الجلدية  وطب الأطفال، وبين قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بقبلي الذي احتضن عيادات في اختصاصات طب العظام، والطب الرياضي، وأمراض الروماتيزم والأمراض الباطنية.

وسيتواصل برنامج هذه العيادات يوم غد الاحد بمدرسة 2 مارس 1934 بمعتمدية سوق الأحد اين سيتم تأمين عيادات لمرضى المنطقة في الاختصاصات المذكورة، الى جانب تنظيم برنامج تنشيطي موحد على هامش هذه البادرة الطبية يشمل ورشة رسم للأطفال، وعرض الحكواتي، مع انجاز جدارية  بالملعب الرياضي بقبلي تحت اشراف أساتذة من معاهد الفنون الجميلة.
حمد

 

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