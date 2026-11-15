جهاز الدفاع الإسرائيلي لا يرى مبررا عاجلا لضرب إيران قبل تشكيل الحكومة
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن جهاز الدفاع لا يرى مبرراً عاجلاً لشن هجوم على إيران في وقت لم تتشكل فيه حكومة بعد.
ونقلت القناة عن مصادر أن الجهاز الأوسع يعتقد أن إيران تعمل فعلاً على بناء قدراتها، لكنها لم تقترب بعد من "الخطوط الحمراء" التي وضعتها إسرائيل لنفسها.
وذكرت القناة أن مديرية الاستخبارات العسكرية (أمان) تخالف هذا التقييم وتؤيد اتخاذ إجراء ضد إيران. ويعود التردد في اتخاذ إجراء فوري، وفقاً لـلتقارير، إلى الطبيعة الحساسة الراهنة لـعلاقة إسرائيل بالولايات المتحدة.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة على المناقشات أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تتسامح مع "محاولات الأطراف الإسرائيلية تزويدها بمعلومات غير موثوقة".
ويأتي هذا التقرير على خلفية زيارة مدير الموساد رومان غوفمان إلى واشنطن في أواخر الأسبوع الماضي، ومحاولات رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دفع الرئيس الأمريكي إلى تجديد الصراع في الشرق الأوسط.
وخلال زيارته، التقى غوفمان بـمدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف قبل أن يسافر إلى ميامي للقاء المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
آيزنكوت "لم يُبلّغ"وذكر موقع "واينت" أن رئيس حزب "يشار" ورئيس الحكومة المكلف غادي آيزنكوت، الذي يحمل حالياً تفويض تشكيل ائتلاف، لم يُبلّغ بـرحلة غوفمان خلال الإحاطة السياسية الأمنية مع نتنياهو يوم الخميس.
ونقلت القناة عن مصادر أن الجهاز الأوسع يعتقد أن إيران تعمل فعلاً على بناء قدراتها، لكنها لم تقترب بعد من "الخطوط الحمراء" التي وضعتها إسرائيل لنفسها.
وذكرت القناة أن مديرية الاستخبارات العسكرية (أمان) تخالف هذا التقييم وتؤيد اتخاذ إجراء ضد إيران. ويعود التردد في اتخاذ إجراء فوري، وفقاً لـلتقارير، إلى الطبيعة الحساسة الراهنة لـعلاقة إسرائيل بالولايات المتحدة.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة على المناقشات أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تتسامح مع "محاولات الأطراف الإسرائيلية تزويدها بمعلومات غير موثوقة".
ويأتي هذا التقرير على خلفية زيارة مدير الموساد رومان غوفمان إلى واشنطن في أواخر الأسبوع الماضي، ومحاولات رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دفع الرئيس الأمريكي إلى تجديد الصراع في الشرق الأوسط.
وخلال زيارته، التقى غوفمان بـمدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف قبل أن يسافر إلى ميامي للقاء المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
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