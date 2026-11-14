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صورة للشرع وبطلة مسلسل "حريم السلطان" تثير تفاعلاً واسعاً

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Bookmark article    Publié le Samedi 14 Novembre 2026 - 09:20 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أثارت صورة الرئيس السوري أحمد الشرع والنجمة التركية مريم أوزيرلي تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرتها الفنانة التركية على منصة "إنستغرام".


والتُقطت الصورة على هامش قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ داخل مقر المؤتمر، التي تستضيفها تركيا في ولاية أنطاليا، والتي شهدت حضوراً لافتاً لشخصيات بارزة.


ووصل الرئيس السوري إلى أنطاليا في 11 نوفمبر للمشاركة في جلسات القادة وعقد عدد من اللقاءات الثنائية. وتتواجد أوزيرلي في القمة لـلتوعية بضرورة مواجهة أزمة المناخ.




وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من مستخدمي الإنترنت.

كما نشر بعض المستخدمين في التعليقات صورة تجمع أوزيرلي مع الممثل خالد أرغنتش الذي لعب دور السلطان سليمان في تذكير بـدورها الشهير في مسلسل "حريم السلطان".

وتواصل القمة العالمية أعمالها في الفترة الممتدة بين 9 و20 نوفمبر 2026 وسط مشاركة كبيرة.

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