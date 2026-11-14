صورة للشرع وبطلة مسلسل "حريم السلطان" تثير تفاعلاً واسعاً

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Meryem Uzerli bir araya geldi. https://t.co/xsnayhlABh — BPT (@bpthaber) November 13, 2026



@bpthaber https://t.co/Eq8NuD6q8j — Hacı ibrahim (@Senanjohnson) November 13, 2026



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