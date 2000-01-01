توقف شامل لحركة الطيران في الولايات المتحدة
تواصلت تداعيات توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة، بعد قرار إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) وقف إقلاع جميع الرحلات على مستوى البلاد، إثر عطل مؤقت في الاتصالات، في إجراء احترازي مرتبط بـسلامة الطيران، دون تحديد موعد لاستعادة الحركة، وسط متابعة من البيت الأبيض.
عطل في الاتصالات أثر في جميع مراكز المراقبةوقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن إدارة الطيران الفيدرالية أصدرت قرار وقف الإقلاع في جميع المطارات الأمريكية، عقب مشكلة في الاتصالات أثّرت في جميع مراكز مراقبة الحركة الجوية على مسارات الطيران، موضحاً أن فنيي الإدارة يحققون في المشكلة.
وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن جميع الرحلات الجوية جرى حصرها، وأن التعامل مع الرحلات الدولية سيكون بصورة منفصلة، وفقاً لظروف كل رحلة، فيما نفت أن يكون العطل ناجماً عن هجوم سيبراني.
أعطال متزامنة في الرادارات والترددات اللاسلكيةوأفاد مصدر في قطاع الطيران بأن الأعطال تشمل أنظمة رادارات مراقبة الطيران والترددات اللاسلكية في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن المراقبين لا يملكون حتى الآن تفسيراً واضحاً لأسباب الخلل، فيما أبلغ أحد المراقبين عن فقدان جميع ترددات الاتصال وأنظمة التشغيل الآلي المستخدمة في تسليم ومتابعة الرحلات.
ودخلت بعض أجزاء المجال الجوي الأمريكي حالة تُعرف بـ"ATC Zero"، أي عدم قدرة وحدات مراقبة الحركة الجوية على تقديم خدماتها، ما فرض إبقاء الطائرات على الأرض.
3100 طائرة كانت في الجووأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" وجود نحو 3100 طائرة متجهة إلى مطارات أمريكية في الجو عند بدء تنفيذ القرار، فيما قال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين إن السلطات تتعامل مع هذه الطائرات بصورة منفصلة، مؤكداً أن بإمكانها الهبوط بأمان.
8 آلاف تأخير و400 إلغاءوسجل موقع "فلايت أوير" ما لا يقل عن 8 آلاف حالة تأخير و400 إلغاء للرحلات الجوية خلال فترة قصيرة من صدور القرار، وامتدت الاضطرابات إلى مطارات رئيسية في بوسطن وأتلانتا وميامي وبيتسبرغ ونيويورك ولوس أنجلوس وبالتيمور.
العطل بدأ في شيكاغووسبقت القرار الوطني إجراءات لوقف الرحلات في مطاري أوهير وميدواي الدوليين بشيكاغو، بسبب عطل في المعدات، قبل أن تُعلن إدارة الطيران الفيدرالية تعميم وقف الإقلاع على جميع المطارات الأمريكية.
مولين: لا مؤشرات على تهديد للأمن القوميوأكد مولين عدم وجود مؤشرات حتى الآن على أن العطل ناجم عن تهديد للأمن القومي الأمريكي أو هجوم متعمد، لكنه شدد على أنه لا يستبعد أي احتمال، بما في ذلك الهجوم السيبراني، إلى حين اتضاح الأسباب.
ورفض وزير الأمن الداخلي مقارنة وقف الرحلات بالقرار الذي اتُخذ عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، مؤكداً أن الحادث الحالي لا يمثل تهديداً أمنياً مماثلاً، كما استبعد وجود صلة بين العطل والانقطاع العالمي الذي أصاب خدمات مايكروسوفت الخميس.
مراجعة نشر نظام "SMART"وكشف مولين أن الإدارة الأمريكية تدرس عملية نشر إدارة الطيران الفيدرالية نظاماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة الحركة الجوية، ويتعلق الأمر بنظام "SMART" الذي تبلغ كلفته 875 مليون دولار، وتعمل الإدارة على توسيع استخدامه ليشمل مراكز مراقبة الحركة الجوية الـ22 في الولايات المتحدة.
لا موعد لاستعادة الحركةوقال وزير الأمن الداخلي إن الإدارة لم تحدد إطاراً زمنياً لمعالجة العطل، مشيراً إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في ضمان سلامة الركاب، مضيفاً أن استعادة الحركة ستستغرق بعض الوقت، وأن الأزمة لن تُحل خلال ساعة.
ترامب تلقى إحاطةوأفاد مولين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى إحاطة بشأن قرار وقف الرحلات، وأن وزير النقل شون دافي تحدث معه هاتفياً، مؤكداً أن ترامب تابع التطورات منذ بدايتها وقدم الدعم والموارد اللازمة.
ثاني توقف شامل منذ 11 سبتمبرويمثل القرار ثاني مرة تتخذ فيها الولايات المتحدة إجراءً شاملاً لوقف الرحلات الجوية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، وكانت المرة السابقة في 11 جانفي 2023 إثر عطل واسع في نظام إشعارات سلامة الطيران (NOTAM).
"غير مسبوق في تاريخ الطيران الحديث"ووصف روبرت ساموالت، الرئيس السابق لـلمجلس الوطني لسلامة النقل، القرار بأنه حدث غير مسبوق، مضيفاً أن حدوث اضطراب بهذا الحجم في قطاع الطيران الأمريكي في الوقت الراهن أمر يصعب تصوره.
وطالبت السيناتور الديمقراطية تامي داكوورث بإجراء تحقيق شامل لتحديد أسباب وقف الرحلات، مؤكدة أن سلامة المجال الجوي الأمريكي تعتمد على وجود أنظمة احتياطية.
دعوة المسافرين لمتابعة التحديثاتوقالت منظمة "إيرلاينز فور أمريكا"، التي تمثل شركات الطيران الأمريكية الكبرى، إنها تتواصل مع وزارة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية لمتابعة التطورات، داعية المسافرين المتضررين إلى التواصل مع شركات الطيران للحصول على معلومات فورية.
عطل في الاتصالات أثر في جميع مراكز المراقبةوقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن إدارة الطيران الفيدرالية أصدرت قرار وقف الإقلاع في جميع المطارات الأمريكية، عقب مشكلة في الاتصالات أثّرت في جميع مراكز مراقبة الحركة الجوية على مسارات الطيران، موضحاً أن فنيي الإدارة يحققون في المشكلة.
وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن جميع الرحلات الجوية جرى حصرها، وأن التعامل مع الرحلات الدولية سيكون بصورة منفصلة، وفقاً لظروف كل رحلة، فيما نفت أن يكون العطل ناجماً عن هجوم سيبراني.
أعطال متزامنة في الرادارات والترددات اللاسلكيةوأفاد مصدر في قطاع الطيران بأن الأعطال تشمل أنظمة رادارات مراقبة الطيران والترددات اللاسلكية في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن المراقبين لا يملكون حتى الآن تفسيراً واضحاً لأسباب الخلل، فيما أبلغ أحد المراقبين عن فقدان جميع ترددات الاتصال وأنظمة التشغيل الآلي المستخدمة في تسليم ومتابعة الرحلات.
ودخلت بعض أجزاء المجال الجوي الأمريكي حالة تُعرف بـ"ATC Zero"، أي عدم قدرة وحدات مراقبة الحركة الجوية على تقديم خدماتها، ما فرض إبقاء الطائرات على الأرض.
3100 طائرة كانت في الجووأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" وجود نحو 3100 طائرة متجهة إلى مطارات أمريكية في الجو عند بدء تنفيذ القرار، فيما قال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين إن السلطات تتعامل مع هذه الطائرات بصورة منفصلة، مؤكداً أن بإمكانها الهبوط بأمان.
8 آلاف تأخير و400 إلغاءوسجل موقع "فلايت أوير" ما لا يقل عن 8 آلاف حالة تأخير و400 إلغاء للرحلات الجوية خلال فترة قصيرة من صدور القرار، وامتدت الاضطرابات إلى مطارات رئيسية في بوسطن وأتلانتا وميامي وبيتسبرغ ونيويورك ولوس أنجلوس وبالتيمور.
العطل بدأ في شيكاغووسبقت القرار الوطني إجراءات لوقف الرحلات في مطاري أوهير وميدواي الدوليين بشيكاغو، بسبب عطل في المعدات، قبل أن تُعلن إدارة الطيران الفيدرالية تعميم وقف الإقلاع على جميع المطارات الأمريكية.
مولين: لا مؤشرات على تهديد للأمن القوميوأكد مولين عدم وجود مؤشرات حتى الآن على أن العطل ناجم عن تهديد للأمن القومي الأمريكي أو هجوم متعمد، لكنه شدد على أنه لا يستبعد أي احتمال، بما في ذلك الهجوم السيبراني، إلى حين اتضاح الأسباب.
ورفض وزير الأمن الداخلي مقارنة وقف الرحلات بالقرار الذي اتُخذ عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، مؤكداً أن الحادث الحالي لا يمثل تهديداً أمنياً مماثلاً، كما استبعد وجود صلة بين العطل والانقطاع العالمي الذي أصاب خدمات مايكروسوفت الخميس.
مراجعة نشر نظام "SMART"وكشف مولين أن الإدارة الأمريكية تدرس عملية نشر إدارة الطيران الفيدرالية نظاماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة الحركة الجوية، ويتعلق الأمر بنظام "SMART" الذي تبلغ كلفته 875 مليون دولار، وتعمل الإدارة على توسيع استخدامه ليشمل مراكز مراقبة الحركة الجوية الـ22 في الولايات المتحدة.
لا موعد لاستعادة الحركةوقال وزير الأمن الداخلي إن الإدارة لم تحدد إطاراً زمنياً لمعالجة العطل، مشيراً إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في ضمان سلامة الركاب، مضيفاً أن استعادة الحركة ستستغرق بعض الوقت، وأن الأزمة لن تُحل خلال ساعة.
ترامب تلقى إحاطةوأفاد مولين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى إحاطة بشأن قرار وقف الرحلات، وأن وزير النقل شون دافي تحدث معه هاتفياً، مؤكداً أن ترامب تابع التطورات منذ بدايتها وقدم الدعم والموارد اللازمة.
ثاني توقف شامل منذ 11 سبتمبرويمثل القرار ثاني مرة تتخذ فيها الولايات المتحدة إجراءً شاملاً لوقف الرحلات الجوية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، وكانت المرة السابقة في 11 جانفي 2023 إثر عطل واسع في نظام إشعارات سلامة الطيران (NOTAM).
"غير مسبوق في تاريخ الطيران الحديث"ووصف روبرت ساموالت، الرئيس السابق لـلمجلس الوطني لسلامة النقل، القرار بأنه حدث غير مسبوق، مضيفاً أن حدوث اضطراب بهذا الحجم في قطاع الطيران الأمريكي في الوقت الراهن أمر يصعب تصوره.
وطالبت السيناتور الديمقراطية تامي داكوورث بإجراء تحقيق شامل لتحديد أسباب وقف الرحلات، مؤكدة أن سلامة المجال الجوي الأمريكي تعتمد على وجود أنظمة احتياطية.
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