توقف شامل لحركة الطيران في الولايات المتحدة

عطل في الاتصالات أثر في جميع مراكز المراقبة



أعطال متزامنة في الرادارات والترددات اللاسلكية



3100 طائرة كانت في الجو



8 آلاف تأخير و400 إلغاء



العطل بدأ في شيكاغو



مولين: لا مؤشرات على تهديد للأمن القومي



مراجعة نشر نظام "SMART"



لا موعد لاستعادة الحركة



ترامب تلقى إحاطة



ثاني توقف شامل منذ 11 سبتمبر



"غير مسبوق في تاريخ الطيران الحديث"



دعوة المسافرين لمتابعة التحديثات



تواصلت تداعياتفي، بعد قراروقفعلى مستوى البلاد، إثر، في إجراء احترازي مرتبط بـ، دون تحديد موعد لاستعادة الحركة، وسط متابعة منوقالإنأصدرت قرار، عقبأثّرت فيعلى مسارات الطيران، موضحاً أنيحققون في المشكلة.وأكدتأنجرى، وأن التعامل معسيكون بصورة، وفقاً لظروف كل رحلة، فيماأن يكون العطل ناجماً عنوأفاد مصدر فيبأن الأعطال تشمل أنظمةفي الوقت نفسه، مشيراً إلى أنلا يملكون حتى الآنلأسباب الخلل، فيما أبلغ أحد المراقبين عنالمستخدمة في تسليم ومتابعة الرحلات.ودخلت بعض أجزاءحالة تُعرف بـ، أي عدم قدرة وحداتعلى تقديم خدماتها، ما فرضوأظهرت بيانات موقعوجود نحومتجهة إلى مطارات أمريكية في الجو عند بدء تنفيذ القرار، فيما قالإن السلطات تتعامل مع هذه الطائرات، مؤكداً أن بإمكانهاوسجل موقعما لا يقل عنللرحلات الجوية خلال فترة قصيرة من صدور القرار، وامتدتإلى مطارات رئيسية فيوسبقت القرار الوطني إجراءات لوقف الرحلات في، بسبب، قبل أن تُعلنتعميمعلى جميع المطارات الأمريكية.وأكدعدم وجودحتى الآن على أن العطل ناجم عنأو، لكنه شدد على أنه، بما في ذلك، إلى حين اتضاح الأسباب.ورفضمقارنة وقف الرحلات بالقرار الذي اتُخذ عقب، مؤكداً أن الحادث الحالي، كما استبعد وجود صلة بين العطل والذي أصاب خدماتالخميس.وكشفأن الإدارة الأمريكية تدرس عملية نشرنظاماً يعتمد علىلإدارة الحركة الجوية، ويتعلق الأمر بنظامالذي تبلغ كلفته، وتعمل الإدارة على توسيع استخدامه ليشملفي الولايات المتحدة.وقالإن الإدارةلمعالجة العطل، مشيراً إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في، مضيفاً أن، وأن الأزمةوأفادبأنتلقىبشأن قرار وقف الرحلات، وأنتحدث معه هاتفياً، مؤكداً أن ترامب تابع التطورات منذ بدايتها وقدمويمثل القرارتتخذ فيها الولايات المتحدة إجراءً شاملاً لوقف الرحلات الجوية منذ، وكانت المرة السابقة فيإثر عطل واسع في نظامووصف، الرئيس السابق لـ، القرار بأنه، مضيفاً أنفي قطاع الطيران الأمريكي في الوقت الراهنوطالبتبإجراءلتحديد أسباب وقف الرحلات، مؤكدة أنتعتمد على وجودوقالت منظمة، التي تمثل، إنها تتواصل معلمتابعة التطورات، داعيةإلى التواصل معللحصول على معلومات فورية.