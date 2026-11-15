تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 : فوز الجزائر على الطوغو 1-0

تعادل زامبيا وبوروندي



الترتيب بعد الجولة الثالثة



فازعلى نظيرهبنتيجةأمس السبت بـ، لحسابمن تصفياتوسجّلفي هذا اللقاءبـفي الدقيقةوفيعن نفس، تعادل يوممنتخبأمام ضيفهبنتيجة، بـبمدينةوعقب إجراء مباريات، يحافظعلىبرصيد، متبوعاً بـبـ، ثمبـ، فيما تحتلالمركزبرصيدومع نهاية، سيضمنعنتأهلهما إلى، المقررة منإلىمنبكل من