تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 : فوز الجزائر على الطوغو 1-0
فاز المنتخب الجزائري على نظيره الطوغولي بنتيجة 1-0 أمس السبت بـملعب "حسين آيت أحمد" بتيزي وزو، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027.
وسجّل الهدف الوحيد في هذا اللقاء المدافع وقائد الفريق رامي بن سبعيني بـرأسية في الدقيقة 76.
تعادل زامبيا وبورونديوفي المباراة الأخرى عن نفس المجموعة، تعادل يوم الجمعة منتخب زامبيا أمام ضيفه البوروندي بنتيجة 1-1، بـملعب "ليفي مواناواسا" بمدينة ندولا الزامبية.
الترتيب بعد الجولة الثالثةوعقب إجراء مباريات الجولة الثالثة، يحافظ المنتخب الجزائري على صدارة ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، متبوعاً بـمنتخب زامبيا بـأربع نقاط، ثم الطوغو بـثلاث نقاط، فيما تحتل بوروندي المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.
ومع نهاية التصفيات، سيضمن صاحبا المركزين الأول والثاني عن المجموعة تأهلهما إلى النهائيات القارية، المقررة من 19 جوان إلى 17 جويلية من السنة المقبلة بكل من كينيا وتنزانيا وأوغندا.
وسجّل الهدف الوحيد في هذا اللقاء المدافع وقائد الفريق رامي بن سبعيني بـرأسية في الدقيقة 76.
تعادل زامبيا وبورونديوفي المباراة الأخرى عن نفس المجموعة، تعادل يوم الجمعة منتخب زامبيا أمام ضيفه البوروندي بنتيجة 1-1، بـملعب "ليفي مواناواسا" بمدينة ندولا الزامبية.
الترتيب بعد الجولة الثالثةوعقب إجراء مباريات الجولة الثالثة، يحافظ المنتخب الجزائري على صدارة ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، متبوعاً بـمنتخب زامبيا بـأربع نقاط، ثم الطوغو بـثلاث نقاط، فيما تحتل بوروندي المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.
ومع نهاية التصفيات، سيضمن صاحبا المركزين الأول والثاني عن المجموعة تأهلهما إلى النهائيات القارية، المقررة من 19 جوان إلى 17 جويلية من السنة المقبلة بكل من كينيا وتنزانيا وأوغندا.
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