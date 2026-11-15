احداث "وحدة للتثقيف الصحي لامراض السكري بالمستشفى الجامعي الرابطة لمزيد تعزيز الدور الوقائي
في إطار السعي المتواصل للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز الدور الوقائي للمؤسسة وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بتونس، تم تعزيز قسم أمراض الغدد والسكري بالمستشفى الجامعي الرابطة باحداث "وحدة للتثقيف الصحي لأمراض السكري
يمثل هذا الفضاء الجديد، وفق ما تم نشره بالصفحة الرسمية للمستشفى على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" خطوة رائدة نحو تكريس مقاربة علاجية متكاملة اقترحها أعضاء اللجنة الطبية للمستشفى، لا تقتصر على العلاج الدوائي فحسب بل تضع التوعية والمرافقة المستمرة في صدارة اهتماماتها
وستوفر هذه الوحدة التثقيفية الاحاطة الشاملة والرعاية المتواصلة لمرضى السكري بصنفيه الاول والثاني كما ستضطلع بدور محوري واستباقي في التثقيف الصحي لتجنب المضاعفات الخطيرة للمرض، وعلى رأسها الوقاية والعناية بـ (القدم السكر
مما سيساهم بشكل مباشر في حماية المرضى وتحسين جودة حياتهم
يمثل هذا الفضاء الجديد، وفق ما تم نشره بالصفحة الرسمية للمستشفى على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" خطوة رائدة نحو تكريس مقاربة علاجية متكاملة اقترحها أعضاء اللجنة الطبية للمستشفى، لا تقتصر على العلاج الدوائي فحسب بل تضع التوعية والمرافقة المستمرة في صدارة اهتماماتها
وستوفر هذه الوحدة التثقيفية الاحاطة الشاملة والرعاية المتواصلة لمرضى السكري بصنفيه الاول والثاني كما ستضطلع بدور محوري واستباقي في التثقيف الصحي لتجنب المضاعفات الخطيرة للمرض، وعلى رأسها الوقاية والعناية بـ (القدم السكر
مما سيساهم بشكل مباشر في حماية المرضى وتحسين جودة حياتهم
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