مجلس الإقليم الثاني يدعو إلى جرد الأصول المعطلة وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية

ملفات الأصول المعطلة



"نزيف للاستثمار وإهدار للثروة الوطنية"



دور التهيئة الترابية



توصيات الملتقى



جهة متابعة وروزنامة زمنية



مثّلمحور، الذي نظّمهتحت شعار، يوم السبت بـويهدفإلى تحويلإلى، بما يدعمويوفرويعززوشكّلمناسبة لطرحالتي توقّفلأسباب مختلفة، سواء كانتأوأوأو، على غرار، و، و، ووفي هذا السياق، أكدت النائبة بـلـأنيندرج في إطار التوجه نحو جعل، مشيرة إلى أن هذهتمثليمكن استغلالها لإحداث، خاصة في ظل وجودمنوأوضحت أن عدداً منظل خارجبسببأو، مؤكدة أهميةبين مختلف، إلى جانبوأضافت أنالمتاحة، ومن بينها، يمكن أن تساهم في تجسيد هذا، إلى جانب إمكانيةهذهعبرأو، وفقالمعمول بها.من جانبها، اعتبرت، في تصريح لـ، أنتمثل، خاصة أن جزءاً منها كان ينشط اقتصادياً قبل أن يتوقف لأسبابأوأوودعت إلى الانطلاق فيلـبمختلف، وتصنيفها وفق، مع إعدادلإعادة توظيفها.كما شددت على ضرورة، وإعدادتضبط، إلى جانب إقرارلفائدةوتيسير حصولهم علىمن جهتها، أبرزت، لـ، الدور الذي تضطلع بهفي توفير، باعتبارها منلجلبوتحقيقبينوأكدت أنتمثللتوفير، مشيرة إلى أهميةفيوأفضى، في ختام أشغاله، إلى جملة منالرامية إلى الانتقال منإلى وضعلإعادة إدماجها في، ومن أبرزها:- إعدادلـبمختلف ولايات، وتصنيفها إلى- استكماللكلوتحديدالتي حالت دون استغلاله- إعدادلـتتضمنومواقعها ومقوماتها- وضعلإعادة توظيف، مع تعزيز دورفي تحديد- تشجيععلى استغلال- تعزيزبينلتجاوز- دراسةالكفيلة بـ- إعطاءلـالتي توفروتحققللجهاتولضمان تحويل هذهإلى، تم التأكيد على ضرورةلكل، وضبطللتدخلات والحلول، وإعدادلكل، مع إحالةإلىوإشراكفي متابعةميدانياً.كما تمت الدعوة إلىإلىلمتابعة مدىوتقييموأجمع المشاركون فيعلى أنيمثلقائماً على تحويلإلى، واستعادة دورها فيتجدر الإشارة إلى أنشهد مشاركة ممثلي مختلف