Babnet   Latest update 12:45 Tunis

أكثر من 12 ألف تونسي اكتسبوا الجنسية الفرنسية والإيطالية خلال سنة واحدة

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af98e461b25d9.55598967_imjnfgoqhpelk.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 11:21 قراءة: 2 د, 7 ث
      
تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يرصد ارتفاع عدد التونسيين بالخارج وتواصل حضورهم ضمن أبرز الجنسيات الوافدة إلى عدد من الدول الأوروبية


كشفت بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الواردة في تقريرها «آفاق الهجرة الدولية 2026»، عن حصول 12 ألفاً و439 تونسياً على الجنسيتين الفرنسية والإيطالية خلال سنة 2024، في مؤشر على استمرار حضور الجالية التونسية في بلدان الهجرة الأوروبية، وخاصة في فرنسا وإيطاليا.


وتفيد الأرقام الواردة في الملحق الإحصائي للتقرير بأن 7 آلاف و250 تونسياً اكتسبوا الجنسية الفرنسية سنة 2024، مقابل 6 آلاف و364 سنة 2023، أي بزيادة قدرها 886 حالة. كما حصل 5 آلاف و189 تونسياً على الجنسية الإيطالية خلال السنة نفسها، مقابل 5 آلاف و351 سنة 2023.


وتُظهر هذه البيانات أن اكتساب الجنسية في البلدين يظل أحد أبرز مؤشرات استقرار التونسيين بالخارج، مع الإشارة إلى أن مجموع الرقمين لا يمثل إجمالي التونسيين الذين حصلوا على جنسيات أجنبية في مختلف دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إذ لا يقدم التقرير حصيلة موحدة بهذا الخصوص.

فرنسا وإيطاليا.. وجهتان أساسيتان للهجرة التونسية


وتؤكد معطيات التقرير استمرار أهمية فرنسا باعتبارها إحدى أبرز وجهات الهجرة التونسية. فقد أدرج التقرير التونسيين ضمن الجنسيات الثلاث الأولى للوافدين الجدد إلى فرنسا خلال سنة 2024، إلى جانب الجزائريين والمغاربة.

كما ارتفع عدد السكان المولودين في تونس والمقيمين في فرنسا من نحو 398 ألف شخص سنة 2015 إلى أكثر من 500 ألف سنة 2025، وفق البيانات الإحصائية الواردة في التقرير، وهو ما يعكس اتساع الحضور التونسي في هذا البلد خلال العقد الأخير.

أما في إيطاليا، فقد سجلت تونس أكبر زيادة بين بلدان المنشأ الخمسة عشر الأولى للوافدين الجدد خلال سنة 2024، بارتفاع بلغ 5 آلاف و700 وافد مقارنة بالسنة السابقة، وفق التقرير.

وتكشف بيانات أخرى عن ارتفاع عدد المقيمين الحاملين للجنسية التونسية في إيطاليا من نحو 96 ألف شخص سنة 2015 إلى 123 ألفاً و800 شخص سنة 2025، بما يعزز موقع الجالية التونسية ضمن الجاليات الأجنبية المقيمة في هذا البلد.

اكتساب الجنسية.. أرقام تكشف جانباً من مسار الهجرة

ولا تقتصر أهمية هذه المؤشرات على عدد التونسيين الذين حصلوا على جنسيات بلدان الإقامة، بل تشمل أيضاً تطور حجم الجاليات التونسية وتوزعها، إلى جانب استمرار تدفق الوافدين الجدد نحو عدد من الوجهات الأوروبية.

وتبرز فرنسا وإيطاليا في هذا السياق باعتبارهما من أبرز فضاءات الاستقرار والهجرة بالنسبة إلى التونسيين، سواء من خلال الهجرة العائلية أو العمل أو الدراسة، فضلاً عن مسارات الإقامة طويلة الأمد واكتساب الجنسية.

ويقدم تقرير «آفاق الهجرة الدولية 2026»، الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في طبعته الخمسين، معطيات إحصائية حول تطور الهجرة الدولية وسياسات الاندماج واكتساب الجنسية في دول المنظمة، مستنداً إلى بيانات وطنية وإحصاءات رسمية متفاوتة بحسب البلدان.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339768

babnet

كل الأخبار...

12:45 - انطلاق مناقشة ميزانية وزارة الصحة لسنة 2027
12:43 - مرصد شاهد:انطلاق التصويت على سحب الوكالة بولاية سليانة في ظروف عادية ونسبة إقبال "معقولة"
12:42 - وزارة التجارة تعلن إطلاق برنامج متواصل لتنظيم نقاط بيع مباشرة بأسعار تفاضلية قارة ومتحركة على مدار السنة
11:47 - الكرة الحديدة الحرة: تونس تشارك في بطولة العالم للرجال من 20 الى 24 نوفمبر بتايلاندا بأربعة عناصر
11:35 - شكون النظيف وشكون القذِر؟!
11:21 - أكثر من 12 ألف تونسي اكتسبوا الجنسية الفرنسية والإيطالية خلال سنة واحدة
11:12 - نفزاوة سيتي 2026: من قبلي إلى فرايبورغ الألمانية لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثمار والشراكة
11:01 - الاثنين 16 نوفمبر 2026 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
10:52 - دراسة طبية تونسية: 75.6 بالمائة من السواق المهنيين يعانون من سوابق مرضية مرتبطة باضطرابات النوم
10:28 - مصحة خاصة بنابل تنظم يوماً تحسيسياً وتقصياً حول صحة الرجل والوقاية من أمراض البروستات يوم 25 نوفمبر 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 نوفمبر 2026 | 5 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:12
14:51
12:11
06:57
05:28
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet26°
26° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-16
25°-14
26°-14
26°-15
28°-16
  • Avoirs en devises 23625,8
  • (13/11)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,36387 DT
  • (13/11)
  • 1 $ = 3,03348 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/11)     1091,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/11)   29031 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab