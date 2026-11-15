أكثر من 12 ألف تونسي اكتسبوا الجنسية الفرنسية والإيطالية خلال سنة واحدة

فرنسا وإيطاليا.. وجهتان أساسيتان للهجرة التونسية



اكتساب الجنسية.. أرقام تكشف جانباً من مسار الهجرة



كشفت بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الواردة في تقريرها، عن حصول، في مؤشر على استمرار حضور الجالية التونسية في بلدان الهجرة الأوروبية، وخاصة في فرنسا وإيطاليا.وتفيد الأرقام الواردة في الملحق الإحصائي للتقرير بأن، مقابل 6 آلاف و364 سنة 2023، أي بزيادة قدرها 886 حالة. كما حصلخلال السنة نفسها، مقابل 5 آلاف و351 سنة 2023.وتُظهر هذه البيانات أن اكتساب الجنسية في البلدين يظل أحد أبرز مؤشرات استقرار التونسيين بالخارج، مع الإشارة إلى أن مجموع الرقمين لا يمثل إجمالي التونسيين الذين حصلوا على جنسيات أجنبية في مختلف دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إذ لا يقدم التقرير حصيلة موحدة بهذا الخصوص.وتؤكد معطيات التقرير استمرار أهمية فرنسا باعتبارها إحدى أبرز وجهات الهجرة التونسية. فقد أدرج التقرير التونسيين ضمن الجنسيات الثلاث الأولى للوافدين الجدد إلى فرنسا خلال سنة 2024، إلى جانب الجزائريين والمغاربة.كما ارتفع عدد السكان المولودين في تونس والمقيمين في فرنسا من نحو، وفق البيانات الإحصائية الواردة في التقرير، وهو ما يعكس اتساع الحضور التونسي في هذا البلد خلال العقد الأخير.أما في إيطاليا، فقد سجلت تونس أكبر زيادة بين بلدان المنشأ الخمسة عشر الأولى للوافدين الجدد خلال سنة 2024، بارتفاع بلغ، وفق التقرير.وتكشف بيانات أخرى عن ارتفاع عدد المقيمين الحاملين للجنسية التونسية في إيطاليا من نحو، بما يعزز موقع الجالية التونسية ضمن الجاليات الأجنبية المقيمة في هذا البلد.ولا تقتصر أهمية هذه المؤشرات على عدد التونسيين الذين حصلوا على جنسيات بلدان الإقامة، بل تشمل أيضاً تطور حجم الجاليات التونسية وتوزعها، إلى جانب استمرار تدفق الوافدين الجدد نحو عدد من الوجهات الأوروبية.وتبرز فرنسا وإيطاليا في هذا السياق باعتبارهما من أبرز فضاءات الاستقرار والهجرة بالنسبة إلى التونسيين، سواء من خلال الهجرة العائلية أو العمل أو الدراسة، فضلاً عن مسارات الإقامة طويلة الأمد واكتساب الجنسية.ويقدم تقرير، الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في طبعته الخمسين، معطيات إحصائية حول تطور الهجرة الدولية وسياسات الاندماج واكتساب الجنسية في دول المنظمة، مستنداً إلى بيانات وطنية وإحصاءات رسمية متفاوتة بحسب البلدان.