أكثر من 12 ألف تونسي اكتسبوا الجنسية الفرنسية والإيطالية خلال سنة واحدة
تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يرصد ارتفاع عدد التونسيين بالخارج وتواصل حضورهم ضمن أبرز الجنسيات الوافدة إلى عدد من الدول الأوروبية
كشفت بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الواردة في تقريرها «آفاق الهجرة الدولية 2026»، عن حصول 12 ألفاً و439 تونسياً على الجنسيتين الفرنسية والإيطالية خلال سنة 2024، في مؤشر على استمرار حضور الجالية التونسية في بلدان الهجرة الأوروبية، وخاصة في فرنسا وإيطاليا.
وتفيد الأرقام الواردة في الملحق الإحصائي للتقرير بأن 7 آلاف و250 تونسياً اكتسبوا الجنسية الفرنسية سنة 2024، مقابل 6 آلاف و364 سنة 2023، أي بزيادة قدرها 886 حالة. كما حصل 5 آلاف و189 تونسياً على الجنسية الإيطالية خلال السنة نفسها، مقابل 5 آلاف و351 سنة 2023.
وتُظهر هذه البيانات أن اكتساب الجنسية في البلدين يظل أحد أبرز مؤشرات استقرار التونسيين بالخارج، مع الإشارة إلى أن مجموع الرقمين لا يمثل إجمالي التونسيين الذين حصلوا على جنسيات أجنبية في مختلف دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إذ لا يقدم التقرير حصيلة موحدة بهذا الخصوص.
فرنسا وإيطاليا.. وجهتان أساسيتان للهجرة التونسية
وتؤكد معطيات التقرير استمرار أهمية فرنسا باعتبارها إحدى أبرز وجهات الهجرة التونسية. فقد أدرج التقرير التونسيين ضمن الجنسيات الثلاث الأولى للوافدين الجدد إلى فرنسا خلال سنة 2024، إلى جانب الجزائريين والمغاربة.
كما ارتفع عدد السكان المولودين في تونس والمقيمين في فرنسا من نحو 398 ألف شخص سنة 2015 إلى أكثر من 500 ألف سنة 2025، وفق البيانات الإحصائية الواردة في التقرير، وهو ما يعكس اتساع الحضور التونسي في هذا البلد خلال العقد الأخير.
أما في إيطاليا، فقد سجلت تونس أكبر زيادة بين بلدان المنشأ الخمسة عشر الأولى للوافدين الجدد خلال سنة 2024، بارتفاع بلغ 5 آلاف و700 وافد مقارنة بالسنة السابقة، وفق التقرير.
وتكشف بيانات أخرى عن ارتفاع عدد المقيمين الحاملين للجنسية التونسية في إيطاليا من نحو 96 ألف شخص سنة 2015 إلى 123 ألفاً و800 شخص سنة 2025، بما يعزز موقع الجالية التونسية ضمن الجاليات الأجنبية المقيمة في هذا البلد.
اكتساب الجنسية.. أرقام تكشف جانباً من مسار الهجرةولا تقتصر أهمية هذه المؤشرات على عدد التونسيين الذين حصلوا على جنسيات بلدان الإقامة، بل تشمل أيضاً تطور حجم الجاليات التونسية وتوزعها، إلى جانب استمرار تدفق الوافدين الجدد نحو عدد من الوجهات الأوروبية.
وتبرز فرنسا وإيطاليا في هذا السياق باعتبارهما من أبرز فضاءات الاستقرار والهجرة بالنسبة إلى التونسيين، سواء من خلال الهجرة العائلية أو العمل أو الدراسة، فضلاً عن مسارات الإقامة طويلة الأمد واكتساب الجنسية.
ويقدم تقرير «آفاق الهجرة الدولية 2026»، الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في طبعته الخمسين، معطيات إحصائية حول تطور الهجرة الدولية وسياسات الاندماج واكتساب الجنسية في دول المنظمة، مستنداً إلى بيانات وطنية وإحصاءات رسمية متفاوتة بحسب البلدان.
كشفت بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الواردة في تقريرها «آفاق الهجرة الدولية 2026»، عن حصول 12 ألفاً و439 تونسياً على الجنسيتين الفرنسية والإيطالية خلال سنة 2024، في مؤشر على استمرار حضور الجالية التونسية في بلدان الهجرة الأوروبية، وخاصة في فرنسا وإيطاليا.
وتفيد الأرقام الواردة في الملحق الإحصائي للتقرير بأن 7 آلاف و250 تونسياً اكتسبوا الجنسية الفرنسية سنة 2024، مقابل 6 آلاف و364 سنة 2023، أي بزيادة قدرها 886 حالة. كما حصل 5 آلاف و189 تونسياً على الجنسية الإيطالية خلال السنة نفسها، مقابل 5 آلاف و351 سنة 2023.
وتُظهر هذه البيانات أن اكتساب الجنسية في البلدين يظل أحد أبرز مؤشرات استقرار التونسيين بالخارج، مع الإشارة إلى أن مجموع الرقمين لا يمثل إجمالي التونسيين الذين حصلوا على جنسيات أجنبية في مختلف دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إذ لا يقدم التقرير حصيلة موحدة بهذا الخصوص.
فرنسا وإيطاليا.. وجهتان أساسيتان للهجرة التونسية
وتؤكد معطيات التقرير استمرار أهمية فرنسا باعتبارها إحدى أبرز وجهات الهجرة التونسية. فقد أدرج التقرير التونسيين ضمن الجنسيات الثلاث الأولى للوافدين الجدد إلى فرنسا خلال سنة 2024، إلى جانب الجزائريين والمغاربة.
كما ارتفع عدد السكان المولودين في تونس والمقيمين في فرنسا من نحو 398 ألف شخص سنة 2015 إلى أكثر من 500 ألف سنة 2025، وفق البيانات الإحصائية الواردة في التقرير، وهو ما يعكس اتساع الحضور التونسي في هذا البلد خلال العقد الأخير.
أما في إيطاليا، فقد سجلت تونس أكبر زيادة بين بلدان المنشأ الخمسة عشر الأولى للوافدين الجدد خلال سنة 2024، بارتفاع بلغ 5 آلاف و700 وافد مقارنة بالسنة السابقة، وفق التقرير.
وتكشف بيانات أخرى عن ارتفاع عدد المقيمين الحاملين للجنسية التونسية في إيطاليا من نحو 96 ألف شخص سنة 2015 إلى 123 ألفاً و800 شخص سنة 2025، بما يعزز موقع الجالية التونسية ضمن الجاليات الأجنبية المقيمة في هذا البلد.
اكتساب الجنسية.. أرقام تكشف جانباً من مسار الهجرةولا تقتصر أهمية هذه المؤشرات على عدد التونسيين الذين حصلوا على جنسيات بلدان الإقامة، بل تشمل أيضاً تطور حجم الجاليات التونسية وتوزعها، إلى جانب استمرار تدفق الوافدين الجدد نحو عدد من الوجهات الأوروبية.
وتبرز فرنسا وإيطاليا في هذا السياق باعتبارهما من أبرز فضاءات الاستقرار والهجرة بالنسبة إلى التونسيين، سواء من خلال الهجرة العائلية أو العمل أو الدراسة، فضلاً عن مسارات الإقامة طويلة الأمد واكتساب الجنسية.
ويقدم تقرير «آفاق الهجرة الدولية 2026»، الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في طبعته الخمسين، معطيات إحصائية حول تطور الهجرة الدولية وسياسات الاندماج واكتساب الجنسية في دول المنظمة، مستنداً إلى بيانات وطنية وإحصاءات رسمية متفاوتة بحسب البلدان.
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