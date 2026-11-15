إيطاليا تفرض غرامة تقارب 887 مليون دولار على "ميتا"

20 مليون مستخدم متأثر



محاولة طعن مرفوضة



60 يوماً للحصول على موافقة صريحة



فرضت، يومعلى شركة، المالكة لـ، بلغت نحووجاءتعلى خلفيةإلىالخاصة بـ، دون الحصول علىوتتمحورحولأُتيحت علىمنذ عام، وتقوم بـعلىلـمنواعتمدتفي ذلك علىيمنحصلاحية، بما في ذلكالمرتبطة بها، بشكلفي معظم الحالات.وأشارتإلى أنأخفقت فيبشكل كافٍ بـ، ولم تحصل علىمنهم، مما أثّر على نحولـفيوأوضحتأن، التي تعادل نحومن إجماليخلال عام، جاءت تتويجاً لـبدأته في، وذلك بناء علىمقدم منفيوفي سياق متصل، حاولتالطعن فيبالنظر في، بحجة أنيجب أن يُحال إلى، حيث يقع، غير أنرفضتومضت فيوبموجب، أمهلتمهلة أقصاهاللحصول علىمنتتيح لهاكما ألزمتبـبشكل، شاملة حتىالذين سبق أن منحواإذناً عاماً بـفي السابق.