إيطاليا تفرض غرامة تقارب 887 مليون دولار على "ميتا"
فرضت هيئة حماية البيانات الإيطالية، يوم السبت، غرامة مالية قياسية على شركة "ميتا"، المالكة لـمنصة "فيسبوك"، بلغت نحو 887 مليون دولار.
وجاءت الغرامة على خلفية وصول الشركة إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بـمستخدمي نظام "أندرويد"، دون الحصول على موافقتهم الصريحة والواضحة.
وتتمحور المخالفة حول خاصية أُتيحت على منصة "فيسبوك" منذ عام 2023، وتقوم بـعرض اقتراحات على المستخدمين لـنشر صور ومقاطع فيديو من معارض هواتفهم الذكية.
واعتمدت الشركة في ذلك على إذن عام وشامل يمنح التطبيق صلاحية الوصول إلى الأرشيف الكامل للصور، بما في ذلك البيانات الوصفية المرتبطة بها، بشكل دائم في معظم الحالات.
20 مليون مستخدم متأثروأشارت الهيئة التنظيمية إلى أن "ميتا" أخفقت في إبلاغ المستخدمين بشكل كافٍ بـطبيعة هذه الخاصية، ولم تحصل على موافقة فعلية وصريحة منهم، مما أثّر على نحو 20 مليون مستخدم لـنظام "أندرويد" في إيطاليا.
وأوضحت الهيئة أن الغرامة، التي تعادل نحو 0,47 بالمائة من إجمالي الإيرادات العالمية للمجموعة خلال عام 2024، جاءت تتويجاً لـتحقيق بدأته في جويلية 2025، وذلك بناء على بلاغ مقدم من مركز حماية المستهلك في مدينة بولزانو.
محاولة طعن مرفوضةوفي سياق متصل، حاولت "ميتا" الطعن في اختصاص الهيئة الإيطالية بالنظر في القضية، بحجة أن الملف يجب أن يُحال إلى هيئة حماية البيانات في أيرلندا، حيث يقع المقر الأوروبي للشركة، غير أن الهيئة الإيطالية رفضت الاعتراض ومضت في إجراءاتها.
60 يوماً للحصول على موافقة صريحةوبموجب القرار، أمهلت "ميتا" مهلة أقصاها 60 يوماً للحصول على موافقة صريحة ومحددة من المستخدمين تتيح لها الوصول إلى معارض صورهم.
كما ألزمت الشركة بـتعطيل هذه الخاصية بشكل افتراضي، شاملة حتى المستخدمين الذين سبق أن منحوا التطبيق إذناً عاماً بـالوصول إلى صورهم في السابق.
وجاءت الغرامة على خلفية وصول الشركة إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بـمستخدمي نظام "أندرويد"، دون الحصول على موافقتهم الصريحة والواضحة.
وتتمحور المخالفة حول خاصية أُتيحت على منصة "فيسبوك" منذ عام 2023، وتقوم بـعرض اقتراحات على المستخدمين لـنشر صور ومقاطع فيديو من معارض هواتفهم الذكية.
واعتمدت الشركة في ذلك على إذن عام وشامل يمنح التطبيق صلاحية الوصول إلى الأرشيف الكامل للصور، بما في ذلك البيانات الوصفية المرتبطة بها، بشكل دائم في معظم الحالات.
20 مليون مستخدم متأثروأشارت الهيئة التنظيمية إلى أن "ميتا" أخفقت في إبلاغ المستخدمين بشكل كافٍ بـطبيعة هذه الخاصية، ولم تحصل على موافقة فعلية وصريحة منهم، مما أثّر على نحو 20 مليون مستخدم لـنظام "أندرويد" في إيطاليا.
وأوضحت الهيئة أن الغرامة، التي تعادل نحو 0,47 بالمائة من إجمالي الإيرادات العالمية للمجموعة خلال عام 2024، جاءت تتويجاً لـتحقيق بدأته في جويلية 2025، وذلك بناء على بلاغ مقدم من مركز حماية المستهلك في مدينة بولزانو.
محاولة طعن مرفوضةوفي سياق متصل، حاولت "ميتا" الطعن في اختصاص الهيئة الإيطالية بالنظر في القضية، بحجة أن الملف يجب أن يُحال إلى هيئة حماية البيانات في أيرلندا، حيث يقع المقر الأوروبي للشركة، غير أن الهيئة الإيطالية رفضت الاعتراض ومضت في إجراءاتها.
60 يوماً للحصول على موافقة صريحةوبموجب القرار، أمهلت "ميتا" مهلة أقصاها 60 يوماً للحصول على موافقة صريحة ومحددة من المستخدمين تتيح لها الوصول إلى معارض صورهم.
كما ألزمت الشركة بـتعطيل هذه الخاصية بشكل افتراضي، شاملة حتى المستخدمين الذين سبق أن منحوا التطبيق إذناً عاماً بـالوصول إلى صورهم في السابق.
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