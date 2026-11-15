الصناعات التقليدية: صادرات بقيمة 160 مليون دينار وإعداد قائمة تضم 24 منتوجاً حرفياً للحماية (وزير السياحة)
تساهم الصناعات التقليدية في تونس بنحو 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و2 بالمائة من الصادرات الوطنية، فيما بلغت قيمة صادرات المنتوجات التي يراقبها الديوان الوطني للصناعات التقليدية حوالي 160 مليون دينار سنة 2025، وفق ما أفاد به وزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان تقية.
وأضاف الوزير، خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فجر الأحد، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الوزارة تعمل على إعداد قائمة أولية تضم 24 منتوجاً حرفياً يتميز بـخصوصيات محلية وجهوية، بهدف حمايته وتثمينه عبر آليات الملكية الفكرية، وخاصة العلامات الجماعية وتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية.
منتوجات من الفخار والنسيج والألياف النباتيةوتشمل القائمة منتوجات من الفخار والخزف والحجارة المنقوشة والفسيفساء والنسيج والزرابي والألبسة التقليدية والألياف النباتية والخشب، ومن بينها خزف نابل وفخار سجنان والمرقوم والكليم والزرابي القيروانية والشاشية والبرنص والجبة.
كما تعمل الوزارة على إرساء علامة جودة لـلصناعات التقليدية، بهدف تعزيز ثقة المستهلك وضمان مطابقة المنتوجات لـلمواصفات المعتمدة.
تخفيض بـ70 بالمائة في معاليم تسجيل الرسوموفي إطار تشجيع الحرفيين على حماية ابتكاراتهم، أشار الوزير إلى إقرار تخفيض بنسبة 70 بالمائة في معاليم تسجيل الرسوم والنماذج والعلامات لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
مراكز التصميموفي ما يتعلق بـتطوير المنتوج الحرفي، أبرز سفيان تقية دور مراكز التصميم في الجمع بين المعارف التقليدية والإبداع المعاصر، من خلال إشراك المصممين الشبان وخريجي التعليم العالي في تجديد المنتوجات.
وبيّن أن هذه المراكز موجودة في عدد من الولايات، من بينها القصرين وقفصة وقابس ونابل والمهدية والكاف وباجة، مع العمل على برمجة مراكز أخرى.
وأشار إلى أن أكثر من 50 بالمائة من المشاركين في بعض معارض الصناعات التقليدية، التي تضم أكثر من ألف مشارك، هم من الشباب وخريجي التعليم العالي.
كما تطرق إلى أهمية آليات دعم التصدير، وخاصة آلية "إيزي إكسبورت"، في مساندة الحرفيين.
سياحة الرحلات البحرية: استقبال 165 باخرة سياحية إلى موفى أكتوبر 2026 مقابل 127 خلال كامل سنة 2025وفي ما يتعلق بـسياحة الرحلات البحرية، استقبلت الموانئ التونسية 165 باخرة سياحية خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أكتوبر 2026، مقابل 127 باخرة خلال كامل سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير.
وأوضح أن توافد هذه البواخر ساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، خاصة من خلال الرحلات السياحية وزيارة المواقع والمعالم التاريخية والطبيعية وأسواق الصناعات التقليدية.
وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى توسيع نشاط الرحلات البحرية السياحية ليشمل ميناء سوسة وميناء جرجيس، بالتوازي مع أشغال تهيئة هذا الأخير، بما يتيح استقطاب مزيد من الرحلات وتوزيع الحركة السياحية على مناطق جديدة.
وأشار إلى العمل على ربط الرحلات البحرية بـلقرى الحرفية والمواقع الأثرية والثقافية، وخاصة في الجنوب التونسي، بهدف توسيع دائرة استفادة الجهات من النشاط السياحي.
وأضاف الوزير، خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فجر الأحد، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الوزارة تعمل على إعداد قائمة أولية تضم 24 منتوجاً حرفياً يتميز بـخصوصيات محلية وجهوية، بهدف حمايته وتثمينه عبر آليات الملكية الفكرية، وخاصة العلامات الجماعية وتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية.
منتوجات من الفخار والنسيج والألياف النباتيةوتشمل القائمة منتوجات من الفخار والخزف والحجارة المنقوشة والفسيفساء والنسيج والزرابي والألبسة التقليدية والألياف النباتية والخشب، ومن بينها خزف نابل وفخار سجنان والمرقوم والكليم والزرابي القيروانية والشاشية والبرنص والجبة.
كما تعمل الوزارة على إرساء علامة جودة لـلصناعات التقليدية، بهدف تعزيز ثقة المستهلك وضمان مطابقة المنتوجات لـلمواصفات المعتمدة.
تخفيض بـ70 بالمائة في معاليم تسجيل الرسوموفي إطار تشجيع الحرفيين على حماية ابتكاراتهم، أشار الوزير إلى إقرار تخفيض بنسبة 70 بالمائة في معاليم تسجيل الرسوم والنماذج والعلامات لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
مراكز التصميموفي ما يتعلق بـتطوير المنتوج الحرفي، أبرز سفيان تقية دور مراكز التصميم في الجمع بين المعارف التقليدية والإبداع المعاصر، من خلال إشراك المصممين الشبان وخريجي التعليم العالي في تجديد المنتوجات.
وبيّن أن هذه المراكز موجودة في عدد من الولايات، من بينها القصرين وقفصة وقابس ونابل والمهدية والكاف وباجة، مع العمل على برمجة مراكز أخرى.
وأشار إلى أن أكثر من 50 بالمائة من المشاركين في بعض معارض الصناعات التقليدية، التي تضم أكثر من ألف مشارك، هم من الشباب وخريجي التعليم العالي.
كما تطرق إلى أهمية آليات دعم التصدير، وخاصة آلية "إيزي إكسبورت"، في مساندة الحرفيين.
سياحة الرحلات البحرية: استقبال 165 باخرة سياحية إلى موفى أكتوبر 2026 مقابل 127 خلال كامل سنة 2025وفي ما يتعلق بـسياحة الرحلات البحرية، استقبلت الموانئ التونسية 165 باخرة سياحية خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أكتوبر 2026، مقابل 127 باخرة خلال كامل سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير.
وأوضح أن توافد هذه البواخر ساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، خاصة من خلال الرحلات السياحية وزيارة المواقع والمعالم التاريخية والطبيعية وأسواق الصناعات التقليدية.
وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى توسيع نشاط الرحلات البحرية السياحية ليشمل ميناء سوسة وميناء جرجيس، بالتوازي مع أشغال تهيئة هذا الأخير، بما يتيح استقطاب مزيد من الرحلات وتوزيع الحركة السياحية على مناطق جديدة.
وأشار إلى العمل على ربط الرحلات البحرية بـلقرى الحرفية والمواقع الأثرية والثقافية، وخاصة في الجنوب التونسي، بهدف توسيع دائرة استفادة الجهات من النشاط السياحي.
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