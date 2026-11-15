وزير السياحة: الاستثمارات السياحية المصادق عليها ترتفع بنسبة 18 بالمائة إلى موفى أكتوبر 2026

النزل المغلقة: تسوية وضعية 28 مؤسسة وإعادة فتح 17 منها منذ 2024



إعادة توظيف في السياحة الصحية وإقامات كبار السن



5475 زيارة تفقد لنحو 3 آلاف مؤسسة



مراجعة منظومة التصنيف السياحي قبل نهاية 2026



بلغت قيمةفي تونس حواليإلى موفى، مسجلة ارتفاعاً بنسبةمقارنة بالفترة نفسها من سنة، وفق ما أفاد به، فجر الأحد، خلاللـالمخصصة لمناقشةمن مشروعوأوضحأن هذهتتوزع على، تشمل إحداثوتوسعةكما سجلفيتطوراً، إذ ارتفع منسنةإلى حواليسنةوفي ما يتعلق بملف، أفادبأن العدد الرسمي لـالتي توقفت عنيبلغ، من بينهاأُغلقت سنةوما قبلها، وأُغلقت منذ سنة، ويعود إغلاق أغلبها إلى تداعياتوتتعددهذهبين، إلى جانب الحاجة إلى، فضلاً عن بعض حالاتوأشار إلى أنه تمت منذ سنة، أُعيد فتحمنها، في حين تتواصل أشغالوأضاف أنتجريمع عدد منوممثليلاستكشاففي تونس، ومن بينهابعضفي مشاريع لـأو فيوأكدأهمية معالجة ملف، بالنظر إلى ما يمثله منوفي ما يتعلق بـ، أفادبأن مصالحنفذتشملت حوالي، بمشاركةوأوضح أنشملت، وأفضت إلى اتخاذتبعاً لطبيعةوفي سياق متصل، أعلنشروعفي إعداد مشروع لـ، وخاصة، بهدف تطويروجعلها أكثر ملاءمة لـالتي يشهدها، مشيراً إلى أنمن المنتظر أن يكون جاهزاً قبلوتندرج هذهفي إطار تحسينوتعزيز، باعتبار أنيمثل عاملاً مؤثراً في اختيارلـ