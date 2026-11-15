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تونس عاصمة للسياحة العربية سنة 2027: إعداد برنامج وطني يشمل السياحة والثقافة والاستثمار والرقمنة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 07:31 قراءة: 1 د, 14 ث
      
تعمل وزارة السياحة والصناعات التقليدية على إعداد برنامج وطني متنوع بمناسبة اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027، يشمل مجالات السياحة والثقافة والصناعات التقليدية والرياضة والاستثمار والرقمنة والبيئة والتراث والتربية.


وأفاد وزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان تقية، في رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فجر الأحد، في الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن هذا الاختيار تم خلال أشغال الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة، بالتوازي مع انتخاب تونس عضواً بالمكتب التنفيذي للمجلس ونائباً لرئيسه.


فرصة لتعزيز إشعاع الوجهة التونسية

واعتبر أن هذا الاستحقاق يمثل فرصة لتعزيز إشعاع الوجهة التونسية ومكانتها في الفضاء العربي، والتعريف بـمقوماتها الحضارية والثقافية والسياحية، فضلاً عن تنويع المنتوج السياحي والترويج لـمختلف الجهات.


وأضاف أن الوزارة شرعت في التنسيق مع الأطراف المعنية لإعداد البرنامج، مع الحرص على تشريك مختلف القوى الحية، من مؤسسات وإدارات وهياكل مهنية ومكونات المجتمع المدني وفنانين ورياضيين، إلى جانب الفاعلين على المستويين المحلي والجهوي.

صورة متكاملة عن تونس

ويهدف البرنامج، وفق الوزير، إلى تقديم صورة متكاملة عن تونس باعتبارها وجهة سياحية تجمع بين السياحة الشاطئية والثقافية والصحراوية والبيئية والرياضية، وبين التراث والأصالة والتجديد.

الأثر الاقتصادي هو الرهان

وأكد أن الرهان لا يقتصر على عدد التظاهرات والأنشطة التي ستُنظم خلال سنة 2027، بل يشمل بالأساس الأثر الاقتصادي الذي يمكن أن تتركه هذه المناسبة على جاذبية الوجهة التونسية ومؤسسات القطاع والجهات والمؤسسات المهنية والحرفية.

وأشار إلى أن البرنامج النهائي سيُضبط خلال الفترة القادمة، على أن يتم الإعلان عنه وإشراك مختلف الأطراف في تنفيذه.

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