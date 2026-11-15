توسيع النشاط السياحي إلى مختلف الجهات وإنجاز 19 محطة سياحية وبرمجة 11 أخرى (وزير السياحة)

حماية المواقع الجبلية والواحية والصحراوية والشاطئية



دعم البلديات السياحية



التكوين السياحي: ارتفاع عدد المتكونين بـ16,5 بالمائة



برنامج تحديث بـ28 مليون أورو



منتدى وطني للسياحة الرقمية والذكاء الاصطناعي



رقمنة مسار الاستثمار والموانئ الترفيهية



تعملعلىليشمل مختلفوتثمين، بما يساهم فيوتعزيز، وفق ما أفاد به، فجر الأحد بـوأضاف، خلال رده على تدخلات أعضاءوأعضاء، فيالمخصصة لمناقشةمن مشروع، أن تونس تضم حالياً، إلى جانب، فيما تم تخصيصتناهزلفائدةموزعة علىوأكدأنتعمل علىوالمحافظة علىللمناطق السياحية، بالتنسيق معوأشار إلى أهميةمن، بما يضمن المحافظة علىواستغلالها سياحياً علىوفي ما يتعلق بدعم، أوضح أنالمرصودة لفائدتها، في إطار تدخلات، تشملوتدعيموبيّن أنيتم وفقتقدمها، وتتولىبيندراستها وتحديد، بالتنسيق معوعلى مستوى، ارتفع عددإلىخلال، مقابلخلال، مسجلاً زيادة بنسبةوتضم، وفق، وتؤمّن، كما سجلتخلالومشاركةخلالأما على مستوى، فقد بلغ عدد، من بينهمفي مرحلةفي مرحلة، فيما بلغ عددوأشارإلى مواصلة تنفيذباعتمادات تناهز، ويشملبـويهدفإلى تحسينوربطه بـ، فضلاً عن تطويرومواكبةوفي مجال، أعلنعن التحضير لتنظيم، بالشراكة مع، وبمشاركةوأوضح أنسيركز على، تتعلق بـ، وتطويروتوظيففيواستشراف، فضلاً عنوأضاف أنتعمل على، بهدف تبسيطوتقليصكما تشملرقمنة، بما يتيح توفيرحولوفي ما يتعلق بـ، تتجهإلى تطوير، وتوظيف تقنياتوشددعلى أهمية إشراكفي تطويرالموجهة لـ، بما يدعمويفتحأمام