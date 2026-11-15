توسيع النشاط السياحي إلى مختلف الجهات وإنجاز 19 محطة سياحية وبرمجة 11 أخرى (وزير السياحة)
تعمل وزارة السياحة والصناعات التقليدية على توسيع النشاط السياحي ليشمل مختلف جهات البلاد وتثمين خصوصياتها الطبيعية والثقافية والبيئية، بما يساهم في تنويع المنتوج السياحي وتعزيز التنمية الجهوية، وفق ما أفاد به وزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان تقية، فجر الأحد بـقصر باردو.
وأضاف الوزير، خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن تونس تضم حالياً 19 محطة سياحية منجزة، إلى جانب 11 محطة مبرمجة، فيما تم تخصيص اعتمادات تناهز 9 ملايين دينار لفائدة 57 بلدية سياحية موزعة على 18 ولاية.
حماية المواقع الجبلية والواحية والصحراوية والشاطئيةوأكد تقية أن الوزارة تعمل على تدعيم وحماية الرصيد العقاري السياحي والمحافظة على الخصوصيات الطبيعية والإيكولوجية للمناطق السياحية، بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية.
وأشار إلى أهمية حماية المواقع الجبلية والواحية والصحراوية والشاطئية من البناء والانتصاب الفوضويين، بما يضمن المحافظة على مقوماتها واستغلالها سياحياً على المدى الطويل.
دعم البلديات السياحيةوفي ما يتعلق بدعم البلديات السياحية، أوضح أن الاعتمادات المرصودة لفائدتها، في إطار تدخلات صندوق حماية المناطق السياحية، تشمل التهيئة السياحية والتنوير العمومي وتجميل المسالك ومداخل المدن وتدعيم عمليات النظافة.
وبيّن أن إسناد المنح يتم وفق برامج وملفات تقدمها البلديات، وتتولى لجنة مشتركة بين وزارتي السياحة والداخلية دراستها وتحديد الاعتمادات، بالتنسيق مع الولاة والكتاب العامين للبلديات.
التكوين السياحي: ارتفاع عدد المتكونين بـ16,5 بالمائةوعلى مستوى التكوين السياحي الأساسي، ارتفع عدد المتكونين إلى 2069 خلال السنة التكوينية 2026-2027، مقابل 1776 خلال السنة الماضية، مسجلاً زيادة بنسبة 16,5 بالمائة.
وتضم منظومة التكوين الأساسي، وفق الوزير، 8 مؤسسات و131 مكوناً، وتؤمّن 24 اختصاصاً، كما سجلت تخرج 986 متكوناً خلال دورة جوان 2026 ومشاركة 755 متربصاً خلال الموسم الصيفي.
أما على مستوى التعليم العالي السياحي والفندقي، فقد بلغ عدد الطلبة 873، من بينهم 754 في مرحلة الإجازة و113 في مرحلة الماجستير، فيما بلغ عدد الخريجين 285.
برنامج تحديث بـ28 مليون أورووأشار تقية إلى مواصلة تنفيذ برنامج تحديث مؤسسات التكوين السياحي باعتمادات تناهز 28 مليون أورو، ويشمل مدارس التكوين بـعين دراهم وتوزر والمنستير وسوسة الشمالية.
ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة التكوين وربطه بـحاجيات المؤسسات السياحية، فضلاً عن تطوير الاختصاصات الجديدة ومواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية.
منتدى وطني للسياحة الرقمية والذكاء الاصطناعيوفي مجال التحول الرقمي، أعلن الوزير عن التحضير لتنظيم منتدى وطني للسياحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع وزارتي تكنولوجيات الاتصال والتعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة المؤسسات الناشئة والمهنيين والباحثين والمهندسين والطلبة.
وأوضح أن المنتدى سيركز على ثلاثة محاور رئيسية، تتعلق بـرقمنة الإدارة والإجراءات والاستثمار والترويج السياحي، وتطوير السياحة الذكية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستشراف توجهات الطلب، فضلاً عن رقمنة المسالك السياحية.
رقمنة مسار الاستثمار والموانئ الترفيهيةوأضاف أن الوزارة تعمل على رقمنة مسار الاستثمار السياحي ومنظومة التأشير على الرحلات السياحية، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات.
كما تشمل المشاريع المبرمجة رقمنة نشاط الموانئ الترفيهية، بما يتيح توفير معلومات آنية حول حركة المراكب والسفن.
وفي ما يتعلق بـالترويج السياحي، تتجه الوزارة إلى تطوير قواعد البيانات والخرائط الرقمية والمسالك التفاعلية، وتوظيف تقنيات الواقع المعزز والزيارات الافتراضية.
وشدد تقية على أهمية إشراك المؤسسات الناشئة التونسية في تطوير الحلول الرقمية الموجهة لـلقطاع السياحي، بما يدعم الابتكار المحلي ويفتح فرصاً جديدة أمام الشباب.
وأضاف الوزير، خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن تونس تضم حالياً 19 محطة سياحية منجزة، إلى جانب 11 محطة مبرمجة، فيما تم تخصيص اعتمادات تناهز 9 ملايين دينار لفائدة 57 بلدية سياحية موزعة على 18 ولاية.
حماية المواقع الجبلية والواحية والصحراوية والشاطئيةوأكد تقية أن الوزارة تعمل على تدعيم وحماية الرصيد العقاري السياحي والمحافظة على الخصوصيات الطبيعية والإيكولوجية للمناطق السياحية، بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية.
وأشار إلى أهمية حماية المواقع الجبلية والواحية والصحراوية والشاطئية من البناء والانتصاب الفوضويين، بما يضمن المحافظة على مقوماتها واستغلالها سياحياً على المدى الطويل.
دعم البلديات السياحيةوفي ما يتعلق بدعم البلديات السياحية، أوضح أن الاعتمادات المرصودة لفائدتها، في إطار تدخلات صندوق حماية المناطق السياحية، تشمل التهيئة السياحية والتنوير العمومي وتجميل المسالك ومداخل المدن وتدعيم عمليات النظافة.
وبيّن أن إسناد المنح يتم وفق برامج وملفات تقدمها البلديات، وتتولى لجنة مشتركة بين وزارتي السياحة والداخلية دراستها وتحديد الاعتمادات، بالتنسيق مع الولاة والكتاب العامين للبلديات.
التكوين السياحي: ارتفاع عدد المتكونين بـ16,5 بالمائةوعلى مستوى التكوين السياحي الأساسي، ارتفع عدد المتكونين إلى 2069 خلال السنة التكوينية 2026-2027، مقابل 1776 خلال السنة الماضية، مسجلاً زيادة بنسبة 16,5 بالمائة.
وتضم منظومة التكوين الأساسي، وفق الوزير، 8 مؤسسات و131 مكوناً، وتؤمّن 24 اختصاصاً، كما سجلت تخرج 986 متكوناً خلال دورة جوان 2026 ومشاركة 755 متربصاً خلال الموسم الصيفي.
أما على مستوى التعليم العالي السياحي والفندقي، فقد بلغ عدد الطلبة 873، من بينهم 754 في مرحلة الإجازة و113 في مرحلة الماجستير، فيما بلغ عدد الخريجين 285.
برنامج تحديث بـ28 مليون أورووأشار تقية إلى مواصلة تنفيذ برنامج تحديث مؤسسات التكوين السياحي باعتمادات تناهز 28 مليون أورو، ويشمل مدارس التكوين بـعين دراهم وتوزر والمنستير وسوسة الشمالية.
ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة التكوين وربطه بـحاجيات المؤسسات السياحية، فضلاً عن تطوير الاختصاصات الجديدة ومواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية.
منتدى وطني للسياحة الرقمية والذكاء الاصطناعيوفي مجال التحول الرقمي، أعلن الوزير عن التحضير لتنظيم منتدى وطني للسياحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع وزارتي تكنولوجيات الاتصال والتعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة المؤسسات الناشئة والمهنيين والباحثين والمهندسين والطلبة.
وأوضح أن المنتدى سيركز على ثلاثة محاور رئيسية، تتعلق بـرقمنة الإدارة والإجراءات والاستثمار والترويج السياحي، وتطوير السياحة الذكية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستشراف توجهات الطلب، فضلاً عن رقمنة المسالك السياحية.
رقمنة مسار الاستثمار والموانئ الترفيهيةوأضاف أن الوزارة تعمل على رقمنة مسار الاستثمار السياحي ومنظومة التأشير على الرحلات السياحية، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات.
كما تشمل المشاريع المبرمجة رقمنة نشاط الموانئ الترفيهية، بما يتيح توفير معلومات آنية حول حركة المراكب والسفن.
وفي ما يتعلق بـالترويج السياحي، تتجه الوزارة إلى تطوير قواعد البيانات والخرائط الرقمية والمسالك التفاعلية، وتوظيف تقنيات الواقع المعزز والزيارات الافتراضية.
وشدد تقية على أهمية إشراك المؤسسات الناشئة التونسية في تطوير الحلول الرقمية الموجهة لـلقطاع السياحي، بما يدعم الابتكار المحلي ويفتح فرصاً جديدة أمام الشباب.
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