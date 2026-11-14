جرد 11271 عقاراً دولياً منذ سنة 2023 وإلى غاية موفى سبتمبر 2026

295 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية



رقمنة العقارات الدولية محور استراتيجي



رقمنة السجلات والأولوية للعقارات الفلاحية



حسن توظيف العقارات الفلاحية



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