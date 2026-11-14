مشروع قانون إطاري لتسريع إحداث برامج التدخل الاجتماعي



مراجعة جوهرية لمنظومة الضمان الاجتماعي



مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة



مؤسسات غير ربحية للتنمية الاجتماعية



تسوية وضعيات أعوان المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة



برامج للترقية المهنية لأعوان التربية المختصة



منظومة الأمان الاجتماعي: إعادة إدراج نحو 3000 شخص ومساعدات العودة المدرسية تشمل حوالي 750 ألف تلميذ وطالب



670 ألف تلميذ و80 ألف طالب



التأخير في صرف المساعدات



وزارة الشؤون الاجتماعية تتجه إلى إرساء منظومة جديدة للحماية الاجتماعية وتوسيع الانتفاع بالمساعدات وبطاقات العلاج



مراجعة آلية سحب المساعدات المالية



24 ألفاً و800 منتفع جديد ببطاقات العلاج المجاني



إسناد البطاقة دون انتظار اللجنة المختصة



تعمل، في إطار توجهاتها لسنة، علىالمنظم لـ، إلى جانب تطويربـوإحداث، فضلاً عنللعاملين في مجال، وفق ما أفاد به، مساء اليوم السبت،وفي إطار تطوير، تعملعلى إعداديسمح بإحداثبموجب، دون الحاجة إلىفي كل مرة يتم فيها إقراروأوضحأنوتنوعالتي تستوجبيفرضان توفيريستجيب لـ، مشيراً إلى أنيفرض العودة إلىعند إحداثوضرب مثالاً بـالتي يتم، موضحاً أنسيسمح بإحداثبموجب، مع تخصيصله ضمنوعلى مستوى، تتجهإلى، على أساس تقييمومدى قدرةعلى تغطيةوأشارإلى أنلا يتعلق بمجرد جمعوإعادة توزيعها في شكل، بل بـبينعلى المدى الطويل، مبيّناً أنالمتعلقة بـفي بعضتطرح تساؤلات بشأن قدرتها على تغطيةبعدمنواعتبر أنيستوجب مراجعة، بما يضمنوفي ما يتعلق بـ، أعدّتمشروعالمتعلق بـ، بهدف ملاءمته معوإرساءأكثر استجابة لـوأوضحأنيربطالمخصصة لـباستيفاءالمعتمدة في، وهو ما لا يأخذ بعين الاعتبار دائماًالتي تفرضها، خاصةوأضاف أنتعمل على إعدادبهذه، إلى جانب مشروع، مع البحث عنوفي سياق تطوير، أعدّتتصوراً لـيتعلق بإحداث، تعمل وفق، خاصة في مجالوأوضحأن هذايهدف إلى تجاوز بعضالمرتبطة بـ، باعتبار أنتتطلبتضمنوتحميمنوفي ما يتعلق بـللعاملين في مجال، تعملعلى تسوية الإشكال المتعلق بـ، من خلالالمخصصة لهم إلىليتولىوبيّن أنالذي تعملعلى اعتماده يتمثل فيإلى، بما يتيح لهوتأمينبانتظام.كما تعمل، بالتنسيق مععلىالناشطة في مجال، على إعدادلفائدة، بعد تسجيل وضعيات لـقضوا نحودون الحصول على– أعادتإدراج نحوضمن، بعد إخراجهمإثر عمليات، وذلك عقبوالتأكد من استمرار، وفق ما أفاد بهوفي ما يتعلق بـبمناسبة، أفادبأن نحوينتفعون بـبقيمةلكل واحد منهم، مقابل نحويحصلون علىبقيمة، ليبلغ بذلك مجموعحواليوأوضح أنالمخصصة لـارتفعت منذ بداية سنةمنإلى، مشيراً إلى أنلا يقتصر على، بل يشمل أيضاًتتمثل خاصة فيوبخصوصالمسجل في، أشارإلى أنمطالبة بإجراءمعللتثبت من، فضلاً عنالمرتبطة بـمع بعضالتي لا تتوفر علىتتجهإلى إحداثلفائدةالتي لا تتوفر فيهابـولا تسمح إمكانياتها المادية بـ، إلى جانبعند، وفق ما أفاد به، مساء اليوم السبت،وأوضح، في رده على تدخلات أعضاءوأعضاء، أنتعمل على إعدادالمتعلق بإحداث، بما يسمح بإرساءتستوعبالتي تجد نفسها خارجوبيّن أن بعضلا تتوفر فيهمبـبسبب، على غرارأو، في حين لا تسمح لهمبـأوواعتبر أن إحداثمن شأنه معالجة هذه، من خلال توفيرتمولهاوتستجيب لحاجيات هذهوفي ما يتعلق بـالذين يشرعون في، أكدأنقررت، من خلالخلال، وعدمبمجرد حصولعلى، باعتبار أنلا يعني بالضرورة تحسنبصورة فورية.وأضاف أنستخضع إلىبعد مرور، للتثبت من مدى، أو منفي نشاطها المهني، على أن يتم، على ضوء نتائج، اتخاذبشأنأووفي سياق آخر، أفادبأن عددبلغ خلال سنةنحو، مقابل تقديرات أولية كانت في حدود، مشيراً إلى أنقد يتجاوزمع نهايةوأوضح أن هذايندرج في إطار، حيث أصدرتالمؤرخ فيلمعالجة بعضالمرتبطة بإسناد هذه، خاصة بالنسبة إلىالتي تستوجب، على غراروبيّن أنتتيح، في، إسناددون انتظار عرضعلى، على أن تتموفقكما تشمل هذهبعضالذين يعيشون ضمن، لكنهم لا يستجيبون لـ، رغم حاجتهم إلىبسببوأكدأن هذهتستند إلى أحكامالتي تضمنلـ، وتهدف إلى تفاديبسببوتندرج هذهفي إطار معالجةالتي أفرزها، وتطويربما يستجيب لـ