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نواب الشعب يشرعون في مناقشة ميزانية وزارة السياحة لسنة 2027

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Bookmark article    Publié le Samedi 14 Novembre 2026 - 22:44 قراءة: 1 د, 7 ث
      
شرع مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة مساء السبت بـقصر باردو، في مناقشة مشروع مهمة السياحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وذلك بحضور وزير السياحة سفيان تقية.


184,221 مليون دينار

وأشار التقرير المشترك لـلجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بـمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بـالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى أن الميزانية المخصصة لمهمة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2027 بلغت ما قدره 184,221 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 3,9 بالمائة.


وتتوزع اعتمادات الدفع المرصودة على برنامج السياحة والصناعات التقليدية بقيمة 178,843 مليون دينار، وبرنامج القيادة والمساندة باعتمادات قدرها 5,378 مليون دينار.


5,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي

وأبرز التقرير الدور المحوري لـلقطاع السياحي في تنفيذ التوجهات التنموية للدولة والارتقاء بـجودة المنتوج السياحي وتعزيز قيمته المضافة، باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ يساهم بنحو 5,2 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر قرابة 10 بالمائة من فرص العمل.

8,137 مليار دينار من العملة الأجنبية

وتُقدّر مداخيل القطاع السياحي من العملة الأجنبية بـ8,137 مليار دينار، بما يساهم في تغطية عجز الميزان التجاري بنسبة 37,3 بالمائة، في حين تمثل السياحة الداخلية نحو 20 بالمائة من مجموع الليالي المقضاة.

التوجهات الاستراتيجية

وترتكز التوجهات الاستراتيجية للقطاع على تعزيز تنافسيته وتنويع العرض السياحي والحد من الموسمية، من خلال تطوير السياحة الصحراوية والثقافية والتراثية والرياضية وسياحة المؤتمرات، إلى جانب فتح مسارات جديدة لاستكشاف المواقع الأثرية والمدن العتيقة.

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