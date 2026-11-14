نواب الشعب يشرعون في مناقشة ميزانية وزارة السياحة لسنة 2027

184,221 مليون دينار



5,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي



8,137 مليار دينار من العملة الأجنبية



التوجهات الاستراتيجية



شرع، خلالالمنعقدة مساءبـ، في مناقشةضمن مشروع، وذلك بحضوروأشارلـبـبـإلى أنلسنةبلغت ما قدره، مسجلة زيادة بنسبةوتتوزعالمرصودة علىبقيمة، وباعتمادات قدرهاوأبرزالدور المحوري لـفي تنفيذوالارتقاء بـوتعزيز، باعتباره، إذ يساهم بنحوفيويوفر قرابةمنوتُقدّرمنبـ، بما يساهم في تغطيةبنسبة، في حين تمثلنحومن مجموعوترتكزللقطاع على تعزيزوالحد من، من خلال تطوير، إلى جانب فتحلاستكشاف