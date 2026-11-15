وزير السياحة: عائدات سياحية بأكثر من 7 مليارات دينار ونحو 9 ملايين وافد غير مقيم إلى موفى أكتوبر 2026

الاستهلاك السياحي الداخلي: 17,47 مليار دينار



الإيواء السياحي يستأثر بـ40 بالمائة



السوق الأوروبية تستأثر بـ64,8 بالمائة



تحسين المردودية بدل الأعداد



السياحة الداخلية: أكثر من مليوني وافد تونسي على النزل خلال عشرة أشهر وتخفيضات تصل إلى 50 بالمائة (وزير السياحة)



صالون سوق السفر وتخفيضات بـ50 بالمائة



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