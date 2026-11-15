وزير السياحة: عائدات سياحية بأكثر من 7 مليارات دينار ونحو 9 ملايين وافد غير مقيم إلى موفى أكتوبر 2026
بلغت العائدات السياحية في تونس 7.152 مليار دينار إلى موفى أكتوبر 2026، مسجلة نمواً بنسبة 3,4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وبنسبة 25,1 بالمائة مقارنة بسنة 2019، وفق ما أفاد به وزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان تقية.
وأضاف الوزير، فجر الأحد بـقصر باردو، خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة السياحة والصناعات التقليدية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن عدد الوافدين غير المقيمين على تونس بلغ حوالي 9 ملايين وافد إلى موفى أكتوبر 2026.
الاستهلاك السياحي الداخلي: 17,47 مليار ديناروبلغ الاستهلاك السياحي الداخلي الجملي 17,47 مليار دينار سنة 2025، مقابل 16,1 مليار دينار سنة 2024 و14,6 مليار دينار سنة 2023، وفق نتائج الحسابات الفرعية للسياحة التي تتيح قياس المساهمة الاقتصادية الفعلية للقطاع في خلق الثروة والقيمة المضافة والناتج الداخلي الخام.
وتوزع هذا الاستهلاك سنة 2025 بين نفقات الزوار غير المقيمين، التي بلغت 12,8 مليار دينار، ونفقات السياحة الداخلية للمقيمين، بقيمة 4,7 مليار دينار.
الإيواء السياحي يستأثر بـ40 بالمائةواستأثر الإيواء السياحي بالحصة الأكبر من النفقات، بقيمة 5,15 مليار دينار، أي ما يعادل 40 بالمائة، يليه النقل عبر الناقلين الوطنيين بقيمة 2,58 مليار دينار، ثم اقتناء السلع والخدمات بقيمة 2,48 مليار دينار، والإطعام خارج النزل بقيمة 1,64 مليار دينار.
السوق الأوروبية تستأثر بـ64,8 بالمائةوفي ما يتعلق بـالأسواق السياحية، استأثرت السوق الأوروبية بنسبة 64,8 بالمائة من العائدات السياحية سنة 2025، وتصدرت السوق الفرنسية قائمة الأسواق من حيث المداخيل، تليها الأسواق الألمانية والبولندية والإيطالية والبريطانية.
كما سجلت العائدات المتأتية من السوق الروسية ارتفاعاً بـأكثر من 83 بالمائة، في حين تجاوزت عائدات كل من السوقين اليابانية والصينية 40 مليون دينار.
تحسين المردودية بدل الأعدادوأكد الوزير أن التوجه المستقبلي للقطاع لا يقتصر على استقطاب أعداد أكبر من السياح، بل يشمل أيضاً تحسين المردودية الاقتصادية لـلنشاط السياحي واستقطاب زوار ذوي قدرة إنفاقية مرتفعة، بما من شأنه أن يرفع القيمة المضافة ويعزز مداخيل المؤسسات السياحية ومساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
السياحة الداخلية: أكثر من مليوني وافد تونسي على النزل خلال عشرة أشهر وتخفيضات تصل إلى 50 بالمائة (وزير السياحة)وأفاد وزير السياحة والصناعات التقليدية بأن المؤسسات الفندقية في تونس استقبلت أكثر من مليوني وافد تونسي مقيم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، وهو ما يمثل 35,7 بالمائة من مجموع الوافدين على النزل.
وأضاف الوزير أن إنفاق التونسيين على السياحة الداخلية بلغ 4,7 مليار دينار سنة 2025، أي ما يعادل 27 بالمائة من إجمالي الاستهلاك السياحي.
واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس الوزن الاقتصادي للسياحة الداخلية ودورها في دعم المؤسسات السياحية والمحافظة على مواطن الشغل، مؤكداً أنها تمثل رافداً أساسياً لـلنشاط السياحي وليست مجرد نشاط مكمل لـلسياحة الوافدة.
صالون سوق السفر وتخفيضات بـ50 بالمائةوفي إطار دعم هذه السوق، أشار الوزير إلى تنظيم صالون سوق السفر خلال شهر ماي الماضي، بهدف تقريب المنتوج السياحي من المواطن وتمكينه من الاطلاع على عروض متنوعة بأسعار تفاضلية، لافتاً إلى أن التخفيضات المقدمة من بعض المؤسسات السياحية بلغت 50 بالمائة.
كما تعمل الوزارة، بالشراكة مع المهنيين، على نشر ثقافة الحجز المبكر، باعتبارها آلية تتيح للمواطنين الاستفادة من أسعار أكثر تنافسية، خاصة خلال فترات الذروة السياحية.
وأوضح أن تطوير هذه السوق يستوجب أيضاً توسيع نطاق المنصات الإلكترونية وتعزيز دور وكالات الأسفار التونسية في تسويق العروض الموجهة إلى السياحة الداخلية.
وأشار إلى تفاعل المهنيين مع توجه الوزارة نحو إيلاء السياحة الداخلية أهمية أكبر، من خلال تطوير الخدمات وتوفير عروض تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف الوزير، فجر الأحد بـقصر باردو، خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة السياحة والصناعات التقليدية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن عدد الوافدين غير المقيمين على تونس بلغ حوالي 9 ملايين وافد إلى موفى أكتوبر 2026.
الاستهلاك السياحي الداخلي: 17,47 مليار ديناروبلغ الاستهلاك السياحي الداخلي الجملي 17,47 مليار دينار سنة 2025، مقابل 16,1 مليار دينار سنة 2024 و14,6 مليار دينار سنة 2023، وفق نتائج الحسابات الفرعية للسياحة التي تتيح قياس المساهمة الاقتصادية الفعلية للقطاع في خلق الثروة والقيمة المضافة والناتج الداخلي الخام.
وتوزع هذا الاستهلاك سنة 2025 بين نفقات الزوار غير المقيمين، التي بلغت 12,8 مليار دينار، ونفقات السياحة الداخلية للمقيمين، بقيمة 4,7 مليار دينار.
الإيواء السياحي يستأثر بـ40 بالمائةواستأثر الإيواء السياحي بالحصة الأكبر من النفقات، بقيمة 5,15 مليار دينار، أي ما يعادل 40 بالمائة، يليه النقل عبر الناقلين الوطنيين بقيمة 2,58 مليار دينار، ثم اقتناء السلع والخدمات بقيمة 2,48 مليار دينار، والإطعام خارج النزل بقيمة 1,64 مليار دينار.
السوق الأوروبية تستأثر بـ64,8 بالمائةوفي ما يتعلق بـالأسواق السياحية، استأثرت السوق الأوروبية بنسبة 64,8 بالمائة من العائدات السياحية سنة 2025، وتصدرت السوق الفرنسية قائمة الأسواق من حيث المداخيل، تليها الأسواق الألمانية والبولندية والإيطالية والبريطانية.
كما سجلت العائدات المتأتية من السوق الروسية ارتفاعاً بـأكثر من 83 بالمائة، في حين تجاوزت عائدات كل من السوقين اليابانية والصينية 40 مليون دينار.
تحسين المردودية بدل الأعدادوأكد الوزير أن التوجه المستقبلي للقطاع لا يقتصر على استقطاب أعداد أكبر من السياح، بل يشمل أيضاً تحسين المردودية الاقتصادية لـلنشاط السياحي واستقطاب زوار ذوي قدرة إنفاقية مرتفعة، بما من شأنه أن يرفع القيمة المضافة ويعزز مداخيل المؤسسات السياحية ومساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
السياحة الداخلية: أكثر من مليوني وافد تونسي على النزل خلال عشرة أشهر وتخفيضات تصل إلى 50 بالمائة (وزير السياحة)وأفاد وزير السياحة والصناعات التقليدية بأن المؤسسات الفندقية في تونس استقبلت أكثر من مليوني وافد تونسي مقيم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، وهو ما يمثل 35,7 بالمائة من مجموع الوافدين على النزل.
وأضاف الوزير أن إنفاق التونسيين على السياحة الداخلية بلغ 4,7 مليار دينار سنة 2025، أي ما يعادل 27 بالمائة من إجمالي الاستهلاك السياحي.
واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس الوزن الاقتصادي للسياحة الداخلية ودورها في دعم المؤسسات السياحية والمحافظة على مواطن الشغل، مؤكداً أنها تمثل رافداً أساسياً لـلنشاط السياحي وليست مجرد نشاط مكمل لـلسياحة الوافدة.
صالون سوق السفر وتخفيضات بـ50 بالمائةوفي إطار دعم هذه السوق، أشار الوزير إلى تنظيم صالون سوق السفر خلال شهر ماي الماضي، بهدف تقريب المنتوج السياحي من المواطن وتمكينه من الاطلاع على عروض متنوعة بأسعار تفاضلية، لافتاً إلى أن التخفيضات المقدمة من بعض المؤسسات السياحية بلغت 50 بالمائة.
كما تعمل الوزارة، بالشراكة مع المهنيين، على نشر ثقافة الحجز المبكر، باعتبارها آلية تتيح للمواطنين الاستفادة من أسعار أكثر تنافسية، خاصة خلال فترات الذروة السياحية.
وأوضح أن تطوير هذه السوق يستوجب أيضاً توسيع نطاق المنصات الإلكترونية وتعزيز دور وكالات الأسفار التونسية في تسويق العروض الموجهة إلى السياحة الداخلية.
وأشار إلى تفاعل المهنيين مع توجه الوزارة نحو إيلاء السياحة الداخلية أهمية أكبر، من خلال تطوير الخدمات وتوفير عروض تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
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