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القبض على بلوغر مصرية بسبب فيديو إلقاء المصحف

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Bookmark article    Publié le Samedi 14 Novembre 2026 - 23:10 قراءة: 0 د, 52 ث
      
ألقت السلطات المصرية القبض على البلوغر لي لي فؤاد، بعد انتشار فيديو أثار جدلاً واسعاً، وسط اتهامات بـإساءة استخدام مواقع التواصل وازدراء الأديان.


وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو، عُرف إعلامياً باسم "فيديو الشغالة"، يوثّق خلافاً بين البلوغر والعاملة لديها بشأن الحساب والمستحقات المالية، تطور إلى مشادة كلامية بين الطرفين.
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وأثار المقطع موجة من الانتقادات، خاصة بعد ظهور العاملة وهي تُلقي المصحف (القرآن الكريم) على الأرض، وفقاً لما أظهره الفيديو المتداول، وهو ما دفع عدداً من مستخدمي مواقع التواصل إلى المطالبة بكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.



وعقب انتشار الفيديو، رصدت الأجهزة الأمنية ما أُثير بشأن الواقعة والاتهامات المرتبطة بـالمحتوى المنشور، وتمكنت من ضبط البلوغر، على خلفية اتهامها بـإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وهدم القيم الأسرية وازدراء الأديان.

ومن المنتظر عرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة، لفحص الفيديو والوقوف على ملابساته، والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، وتحديد المسؤوليات القانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

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