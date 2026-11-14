القبض على بلوغر مصرية بسبب فيديو إلقاء المصحف

ألقتالقبض على، بعد انتشارأثار، وسط اتهامات بـوتعود تفاصيلإلى تداول، عُرف إعلامياً باسم، يوثّقبينلديها بشأن، تطور إلىبين الطرفين.وأثارموجة من، خاصة بعد ظهوروهي، وفقاً لما أظهره، وهو ما دفع عدداً منإلى المطالبة بكشفومحاسبةعن أيوعقب انتشار، رصدتما أُثير بشأنالمرتبطة بـ، وتمكنت من، على خلفية اتهامها بـومن المنتظر عرضعلى، لفحصوالوقوف على، والاستماع إلى، وتحديدفي ضوء ما تسفر عنه