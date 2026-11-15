نفزاوة سيتي 2026: من قبلي إلى فرايبورغ الألمانية لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثمار والشراكة

تنتظم الدورة الثالثة من تظاهرة "نفزاوة سيتي" من 20 إلى 22 نوفمبر 2026، بمدينة فرايبورغ الألمانية، في أولى محطاتها الدولية، تحت شعار "من الواحة إلى أوروبا"، بمشاركة إعلاميين ومؤسسات اقتصادية وفاعلين في مجالات التنمية وريادة الأعمال والابتكار، بهدف تعزيز التعاون التونسي الألماني والأوروبي واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار.وتمثل هذه الدورة، وفق ورقة تقديمية تلقت "وات" نسخة منها، الأحد، امتدادا لمسار انطلق من ولاية قبلي، حيث نجحت التظاهرة خلال دورتيها السابقتين، سنتي 2024 و2025، في استقطاب أكثر من 3000 مشارك من سبعة بلدان، وتحولت إلى منصة تجمع الإعلام والشباب والمؤسسات الاقتصادية والمبادرات الثقافية والتنموية.وتهدف التظاهرة في محطتها الألمانية إلى التعريف بالمقومات الاقتصادية للمناطق الواحية والصحراوية التونسية، والترويج لمنتجاتها وحرفها ومهاراتها المحلية، إلى جانب فتح قنوات للتواصل بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الأوروبية، بما يدعم فرص التبادل التجاري والاستثمار وإطلاق مشاريع مشتركة.ويتضمن برنامج "نفزاوة سيتي 2026" جلسات حوارية ولقاءات مهنية تتناول جملة من المحاور، من بينها الإعلام والتنمية الترابية والذكاء الاصطناعي والابتكار والتنمية المستدامة للواحات والطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري، فضلا عن الثقة في الإعلام واستدامته الاقتصادية ودور الإعلام في تعزيز الإدماج الاجتماعي.كما يخصص البرنامج حيزا لدعم المبادلات الاقتصادية والمهنية من خلال تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (B2B) تجمع المؤسسات والمستثمرين والبلديات وشركاء التنمية، بهدف استكشاف فرص التعاون وإرساء شراكات عملية، إلى جانب فضاء "سوق العالم" الذي يتيح التعريف بالمنتجات الإقليمية والحرف والمهارات والتخصصات التونسية.وتشمل التظاهرة كذلك زيارة ميدانية للاطلاع على التجربة الألمانية بمدينة فرايبورغ في مجالات الاستدامة والاستهلاك المسؤول والاقتصاد الدائري، بما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الأوروبية في تطوير المشاريع المحلية وتعزيز الاقتصاد الأخضر.وعلى الصعيد الاقتصادي، تراهن المبادرة على إبراز فرص الاستثمار في قطاعات السياحة المستدامة والطاقات المتجددة والمنتجات الواحية والصناعات الثقافية والإبداعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، علاوة على تعزيز التعاون الجامعي والمهني وربط الكفاءات التونسية بالمؤسسات الأوروبية وسوق الشغل.وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة "الإعلام من أجل التنمية" التي تسعى إلى توظيف الإعلام في إبراز الإمكانات الاقتصادية للمناطق وتعزيز حضورها لدى الشركاء والمستثمرين، وتحويل المبادرات المحلية إلى فرص للتعاون والتنمية.ويرمي منظمو التظاهرة إلى إرساء منصة دولية مستدامة تربط بين الإعلام والمؤسسات الاقتصادية والجماعات المحلية والمجتمع المدني، وتساهم في تعزيز إشعاع الجهات التونسية وفتح آفاق جديدة أمام منتجاتها ومؤسساتها وكفاءاتها في الأسواق الأوروبية.