الاثنين 16 نوفمبر 2026 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
ذكّرت الإدارة العامة للأداءات بـوزارة المالية بأن يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 يمثّل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة لـلأشخاص الطبيعيين، وذلك وفق الآجال الجبائية المحددة.
وأوضحت الإدارة العامة للأداءات، في بلاغ لها، أنه في صورة تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المعني في اليوم الموالي، دون دفع خطايا التأخير.
ويأتي هذا التذكير في إطار الحرص على حثّ المطالبين بالأداء على احترام الآجال القانونية لإيداع التصاريح الجبائية والوفاء بـالتزاماتهم الجبائية في المواعيد المحددة.
وأوضحت الإدارة العامة للأداءات، في بلاغ لها، أنه في صورة تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المعني في اليوم الموالي، دون دفع خطايا التأخير.
ويأتي هذا التذكير في إطار الحرص على حثّ المطالبين بالأداء على احترام الآجال القانونية لإيداع التصاريح الجبائية والوفاء بـالتزاماتهم الجبائية في المواعيد المحددة.
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