الاثنين 16 نوفمبر 2026 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

ذكّرتبـبأن يوميمثّللإيداعبالنسبة لـ، وذلك وفقالمحددة.وأوضحت، فيلها، أنه في صورةلإيداع أحدمعأو، يمكن إيداعفي، دون دفعويأتي هذافي إطار الحرص على حثّعلى احتراملإيداعوالوفاء بـفي