مصحة خاصة بنابل تنظم يوماً تحسيسياً وتقصياً حول صحة الرجل والوقاية من أمراض البروستات يوم 25 نوفمبر 2026
تنظّم المصحة متعددة الاختصاصات لأمراض القلب بنابل، يوم 25 نوفمبر 2026، بداية من الساعة الخامسة مساءً، تظاهرة تحسيسية وتقصياً صحياً لفائدة الرجال، وذلك في إطار فعاليات شهر نوفمبر الأزرق للتوعية بـصحة الرجل.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من الأمراض التي تصيب البروستاتا، من خلال تقديم الإرشادات والمعلومات الصحية وتنظيم عمليات التقصي، بما يساهم في الكشف المبكر عن الأمراض وتحسين فرص التكفل بها.
وتندرج هذه التظاهرة في إطار دعم ثقافة الوقاية والتشجيع على المتابعة الصحية الدورية، باعتبار أن الكشف المبكر يمثل عاملاً مهماً في حماية صحة الرجل.
شهر نوفمبر الأزرق (Blue November)شهر نوفمبر الأزرق هو حملة عالمية تُقام في شهر نوفمبر من كل عام لتسليط الضوء على صحة الرجال، وتعزيز الوعي بـالأمراض التي تصيبهم، وخاصة الأورام والأمراض الذكورية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من الأمراض التي تصيب البروستاتا، من خلال تقديم الإرشادات والمعلومات الصحية وتنظيم عمليات التقصي، بما يساهم في الكشف المبكر عن الأمراض وتحسين فرص التكفل بها.
وتندرج هذه التظاهرة في إطار دعم ثقافة الوقاية والتشجيع على المتابعة الصحية الدورية، باعتبار أن الكشف المبكر يمثل عاملاً مهماً في حماية صحة الرجل.
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