مصحة خاصة بنابل تنظم يوماً تحسيسياً وتقصياً حول صحة الرجل والوقاية من أمراض البروستات يوم 25 نوفمبر 2026

شهر نوفمبر الأزرق (Blue November)



تنظّم، يوم، بداية من الساعةلفائدة، وذلك في إطار فعالياتللتوعية بـوتهدف هذهإلى تعزيزبأهميةمن، من خلال تقديموتنظيم، بما يساهم فيعنوتحسينبها.وتندرج هذهفي إطار دعموالتشجيع على، باعتبار أنيمثل عاملاً مهماً فيهوتُقام فيمن كل عام لتسليط الضوء على، وتعزيزبـ، وخاصة