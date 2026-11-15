دراسة طبية تونسية: 75.6 بالمائة من السواق المهنيين يعانون من سوابق مرضية مرتبطة باضطرابات النوم
كشفت دراسة طبية أعدّها فريق من أطباء الشغل بـالمستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة حول "اضطرابات النوم لدى السواق المهنيين: رهان الصحة العمومية" أن 75.6 بالمائة من عينة الدراسة يعانون من سوابق مرضية تشمل أمراضاً مزمنة مرتبطة بـاضطرابات النوم.
وتهدف هذه الدراسة، التي شملت عينة مكونة من 82 سائقاً من الذكور الوافدين على مستشفى شارل نيكول خلال الفترة الممتدة من 2 جانفي إلى 1 نوفمبر 2025 (عبر اعتماد استبيان موجه)، إلى تشخيص الخصائص الاجتماعية والديمغرافية والطبية والمهنية لـلسواق، وتقييم جودة النوم لديهم ودرجة اضطراباته، إلى جانب الكشف عن حالات انقطاع التنفس أثناء النوم.
المعدل العمري 46 سنة والأقدمية 24 سنةوأظهرت النتائج أن المعدل العمري لـلعينة يبلغ 46 سنة، بمعدل أقدمية مهنية يصل إلى 24 سنة، مشيرة إلى أن التاريخ المرضي لـلعينة يتوزع إلى 32.9 بالمائة يعانون من أمراض القلب والشرايين، و30.5 بالمائة مصابون بـداء السكري، فيما تمس السمنة نحو 30.5 بالمائة من أفراد العينة.
43.9 بالمائة يعملون في الفترة الليليةوفي الجانب المهني، كشفت الدراسة أن 43.9 بالمائة من السواق يعملون في الفترة الليلية، بمعدل قيادة يومي يبلغ 7 ساعات (لمسافة 120 كلم) ومعدل أسبوعي يصل إلى 42 ساعة (لمسافة 800 كلم)، كما بلغت نسبة التعرض لحوادث مرور سابقة ضمن العينة 26.8 بالمائة.
توصيات الدراسةوأوصى الفريق الطبي في ختام الدراسة بضرورة تعزيز تشخيص اضطرابات النوم في صفوف السواق المهنيين، واعتماد إجراءات وقائية للحد من تداعيات هذه الظاهرة على صحتهم وسلامتهم وعلى حوادث الطرقات.
وتهدف هذه الدراسة، التي شملت عينة مكونة من 82 سائقاً من الذكور الوافدين على مستشفى شارل نيكول خلال الفترة الممتدة من 2 جانفي إلى 1 نوفمبر 2025 (عبر اعتماد استبيان موجه)، إلى تشخيص الخصائص الاجتماعية والديمغرافية والطبية والمهنية لـلسواق، وتقييم جودة النوم لديهم ودرجة اضطراباته، إلى جانب الكشف عن حالات انقطاع التنفس أثناء النوم.
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