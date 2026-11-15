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الكرة الحديدة الحرة: تونس تشارك في بطولة العالم للرجال من 20 الى 24 نوفمبر بتايلاندا بأربعة عناصر

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Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 11:47 قراءة: 1 د, 3 ث
      
يشارك المنتخب التونسي في بطولة العالم للكرة الحديدية الحرة للرجال من 20 الى 24 نوفمبر الجاري بمدينة خون كاين بتايلاندا بأربعة عناصر، وفق ما افاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء مدرب المنتخب رؤوف العقيلي اليوم الاحد.


وأوضح العقيلي ان الامر يتعلق بكل من خالد بوقريبة ومجدي الهمامي وكارم بن حميدة ورمزي العرقوبي، مشيرا الى ان بوقريبة سيشارك في منافسات اختصاص الرمي بالدقة (الفردي)، في حين ستشارك كافة عناصر المنتخب الوطني في مسابقة الثلاثي (الفرق).


وأضاف ان العناصر الوطنية ستشدّ الرحال للمشاركة في منافسات المونديال يوم 18 نوفمبر الجاري، مشيرا الى ان يوم 21 نوفمبر سيكون مخصصا لمنافسات الرمي بالدقة، في حين تقام منافسات الثلاثي على مدى ثلاثة ايام من 22 الى 24 من الشهر ذاته.
وصرّح العقيلي ان الهدف من مشاركة المنتخب في بطولة العالم هو الذهاب الى ابعد حدّ في المسابقتين، مشددا على قوة المنافسة وصعود قوى جديدة في خريطة الكرة الحديدية الحرة في العالم، ومنها مدغشقر وبينين وتايلاندا، الى جانب القوى الكلاسيكية على غرار فرنسا وايطاليا وبلجيكيا.

واضاف ان استعادة امجاد تونس في هذا الاختصاص يمر عبر تكثيف المشاركات ومزيد الاحتكاك بالمستوى العالي، مستحضرا ابرز المحطات التاريخية ومنها الحصول على الميدالية الذهبية خلال بطولة العالم في اختصاص الثلاثي في دورات 1983 و1986 و1997، فضلا عن ذهبية بطولة العالم في اختصاص الرمي بالدقة سنة 2004 عبر سامي عطالله.

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