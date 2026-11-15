وزارة التجارة تعلن إطلاق برنامج متواصل لتنظيم نقاط بيع مباشرة بأسعار تفاضلية قارة ومتحركة على مدار السنة

أعلنت السبت 14 نوفمبر، وزارة التجارة عن إطلاق برنامج متواصل لتنظيم نقاط بيع مباشرة بأسعار تفاضلية قارة ومتحركة على مدار السنة.وأفادت بانه سيتم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة تخصيص فضاءات على ذمة الراغبين في المشاركة بصفة مجانية مما يتيح لهم عرض منتجاتهم وتقديم عروض تجارية تفاضلية للمستهلك على مستوى الجودة والأسعار.ودعت الوزارة كافة المنتجين والصناعيين والتجار الراغبين في الانخراط في هذه المبادرات أو الحصول على مزيد من المعلومات، إلى الاتصال بمصالحها المركزية والجهوية لتقديم مطالب المشاركة مرفقة بالمعطيات المتعلقة بطبيعة المنتجات، الأسعار المقترحة، نسب التخفيضات والمدة المقترحة للمشاركة مؤكدة أهمية الانخراط في إنجاح هذه المبادرة من خلال تقديم عروض جدية وتنافسية وتغليب المصلحة الوطنية وروح المسؤولية المجتمعية.