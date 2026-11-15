شكون النظيف وشكون القذِر؟!

القطار السريعومحطاتُه مضى عليهاوهي تعمل، لكن في هذه الفترة،ما زارت محطاتَهم.نعرف أنّ التوانسة، مافيش شك. نظاف في أبدانهم. أكيد. أنظف من الروامة. ممكن هوما يدوّشو يومياً، لكن برشة من ولاد بلادنا يزورو الدوش بالرؤيا، أما من داخل من داخل نعتقد اللي أحنا أنظف. إنما في موضوعالوضعية. يصعب تفسير العلاقة بينكي نرجع لوضعيةمتاع محطات القطار، نلاحظ اللي راهو الواحد كي يتعدى فيويرى هاك الحالة، وخاصة لوكان تتبخّر الزبلة وتطلع منها، الواحد اللي يعرف روحو نظيف يولياللي المتعدي بجنبو أو جاي مقابلُو. علاش؟ على خاطر في نهاية التحليل راهوهو المسؤول على نظافة المكان، موش المكان مسؤول على نفسو.الحالة هاذي ذكّرتني بـصدرت عنللعائلة. استدعيناه للفطور. وكان ثمة طبق متاع. أثناء الأكل، نشوف في الراجل ياكل ويخزر للصحن متاعو تارة وللأصحنة متاعنا تارة أخرى. في اللخر نطَق وقاللنا:. لا هوَ فهِم علاش هالفرق، ولا آنا لقيتلو تفسير.لكن هاني لقيت شوية تفسير بمرور الزمن. فمن خلالفهمت اللي أحناوحاشاكم. "من برة" معنتها. بطريقة ما، أحنا عكسنا واحد من الأمثلة الشعبية المشهورة:اللي تنطبق على البدن دون سواه. وفي نفس الوقت، أحنا نطبّقو في عقيدةاللي يعبّر عليها بصفة أحسن المثل الفرنسي:يبقى السؤال قائم الذات، بلاش جواب.