شكون النظيف وشكون القذِر؟!
بقلم: محمد الحمّار
القطار السريع RFR تونس – منوبة ومحطاتُه مضى عليها 22 شهراً وهي تعمل، لكن في هذه الفترة، قطرة ماء ما زارت محطاتَهم. Je dis bien قطرة وحدة.
نعرف أنّ التوانسة نظاف، مافيش شك. نظاف في أبدانهم. أكيد. أنظف من الروامة. ممكن هوما يدوّشو يومياً، لكن برشة من ولاد بلادنا يزورو الدوش بالرؤيا، أما من داخل من داخل نعتقد اللي أحنا أنظف. إنما في موضوع الشوارع والمحطات والأماكن العمومية الوضعية تاعبة برشة. يصعب تفسير العلاقة بين نظافة الشخص ووسخ البلايص.
كي نرجع لوضعية القذارة متاع محطات القطار، نلاحظ اللي راهو الواحد كي يتعدى في الممرات ويرى هاك الحالة، وخاصة لوكان تتبخّر الزبلة وتطلع منها روائح كريهة، الواحد اللي يعرف روحو نظيف يولي يشك في الشخص اللي المتعدي بجنبو أو جاي مقابلُو. علاش؟ على خاطر في نهاية التحليل راهو الإنسان، المواطن هو المسؤول على نظافة المكان، موش المكان مسؤول على نفسو.
الحالة هاذي ذكّرتني بـنادرة صدرت عن ضيف إسباني للعائلة. استدعيناه للفطور. وكان ثمة طبق متاع وِلد بحر. أثناء الأكل، نشوف في الراجل ياكل ويخزر للصحن متاعو تارة وللأصحنة متاعنا تارة أخرى. في اللخر نطَق وقاللنا: "أحنا كي ناكلو الحوت نخليو الشوك وباقي الفضلات في الصحن، لكن هاني نشوف فيكم كُلكم ترميوهُم خارج الصحن، فوق الطاولة!". لا هوَ فهِم علاش هالفرق، ولا آنا لقيتلو تفسير.
لكن هاني لقيت شوية تفسير بمرور الزمن. فمن خلال وضعية المحطة فهمت اللي أحنا نظاف من داخل وحاشاكم "ممَسخين" من بَرة. "من برة" معنتها من خارج البدن. بطريقة ما، أحنا عكسنا واحد من الأمثلة الشعبية المشهورة: "يا مزَين من بَرة، آش حالك من داخل!" اللي تنطبق على البدن دون سواه. وفي نفس الوقت، أحنا نطبّقو في عقيدة "نَفسي نَفسي ولا يرحَم من مات" اللي يعبّر عليها بصفة أحسن المثل الفرنسي: "Après moi, le déluge".
شكون النظيف وشكون القذِر؟ يبقى السؤال قائم الذات، بلاش جواب.
القطار السريع RFR تونس – منوبة ومحطاتُه مضى عليها 22 شهراً وهي تعمل، لكن في هذه الفترة، قطرة ماء ما زارت محطاتَهم. Je dis bien قطرة وحدة.
نعرف أنّ التوانسة نظاف، مافيش شك. نظاف في أبدانهم. أكيد. أنظف من الروامة. ممكن هوما يدوّشو يومياً، لكن برشة من ولاد بلادنا يزورو الدوش بالرؤيا، أما من داخل من داخل نعتقد اللي أحنا أنظف. إنما في موضوع الشوارع والمحطات والأماكن العمومية الوضعية تاعبة برشة. يصعب تفسير العلاقة بين نظافة الشخص ووسخ البلايص.
كي نرجع لوضعية القذارة متاع محطات القطار، نلاحظ اللي راهو الواحد كي يتعدى في الممرات ويرى هاك الحالة، وخاصة لوكان تتبخّر الزبلة وتطلع منها روائح كريهة، الواحد اللي يعرف روحو نظيف يولي يشك في الشخص اللي المتعدي بجنبو أو جاي مقابلُو. علاش؟ على خاطر في نهاية التحليل راهو الإنسان، المواطن هو المسؤول على نظافة المكان، موش المكان مسؤول على نفسو.
الحالة هاذي ذكّرتني بـنادرة صدرت عن ضيف إسباني للعائلة. استدعيناه للفطور. وكان ثمة طبق متاع وِلد بحر. أثناء الأكل، نشوف في الراجل ياكل ويخزر للصحن متاعو تارة وللأصحنة متاعنا تارة أخرى. في اللخر نطَق وقاللنا: "أحنا كي ناكلو الحوت نخليو الشوك وباقي الفضلات في الصحن، لكن هاني نشوف فيكم كُلكم ترميوهُم خارج الصحن، فوق الطاولة!". لا هوَ فهِم علاش هالفرق، ولا آنا لقيتلو تفسير.
لكن هاني لقيت شوية تفسير بمرور الزمن. فمن خلال وضعية المحطة فهمت اللي أحنا نظاف من داخل وحاشاكم "ممَسخين" من بَرة. "من برة" معنتها من خارج البدن. بطريقة ما، أحنا عكسنا واحد من الأمثلة الشعبية المشهورة: "يا مزَين من بَرة، آش حالك من داخل!" اللي تنطبق على البدن دون سواه. وفي نفس الوقت، أحنا نطبّقو في عقيدة "نَفسي نَفسي ولا يرحَم من مات" اللي يعبّر عليها بصفة أحسن المثل الفرنسي: "Après moi, le déluge".
شكون النظيف وشكون القذِر؟ يبقى السؤال قائم الذات، بلاش جواب.
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