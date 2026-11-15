انطلاق مناقشة ميزانية وزارة الصحة لسنة 2027
انطلقت صباح اليوم الأحد أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمناقشة مهمة ميزانية الصحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بحضور وزير الصحة مصطفى الفرجاني.
وافتُتحت الجلسة بعرض التقرير المشترك لـلجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بـمجلس نواب الشعب، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بـالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمتضمن أبرز اعتمادات المهمة وتوجهات الوزارة وأولوياتها للسنة المقبلة.
6035 مليون دينار موارد جمليةوتُقدّر الموارد الجملية لمهمة وزارة الصحة لسنة 2027 بنحو 6035 مليون دينار، مقابل 5548 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة قدرها 487 مليون دينار، أي بنسبة تطور تناهز 8,78 بالمائة، وفق تقرير اللجنتين.
وبحسب التقرير، تبلغ نفقات التأجير نحو 3100 مليون دينار سنة 2027، مقابل 2860 مليون دينار سنة 2026، في حين تُقدّر نفقات التسيير بنحو 703,375 ملايين دينار، مقابل 680,400 مليون دينار خلال السنة الحالية.
أما اعتمادات نفقات الاستثمار، فقد بلغت 847 مليون دينار سنة 2027، مقابل 780 مليون دينار خلال السنة الحالية، مسجلة زيادة بنسبة 8,6 بالمائة.
توزيع الاعتمادات على البرامجوتتوزع الاعتمادات المرصودة على برامج الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الصحية الاستشفائية والبحث والخدمات الاستشفائية الجامعية والقيادة والمساندة، إذ خُصص لـلرعاية الصحية الأساسية 1440 مليون دينار، مقابل 1830 مليون دينار لـلخدمات الصحية الاستشفائية.
كما بلغت الاعتمادات المخصصة لـلبحث والخدمات الاستشفائية الجامعية 1900 مليون دينار، مقابل 325,5 مليون دينار لـبرنامج القيادة والمساندة.
توجهات الوزارة لسنة 2027وبحسب تقرير اللجنتين، تشمل توجهات الوزارة لسنة 2027 تعزيز الصحة العامة والوقاية والأمن الصحي، وتطوير الصحة النفسية، وتقليص الفوارق الجهوية وتحقيق توزيع عادل للمؤسسات الصحية، إلى جانب تطوير البنية التحتية واستكمال المشاريع المعطلة وتعزيز مراكز الصحة الأساسية.
كما تتجه الوزارة إلى دعم النقل الطبي والتكوين الأساسي والمستمر لأعوان وإطارات الصحة، وتدعيم التحول الرقمي في حوكمة المنظومة الصحية، من خلال تعميم برنامج المستشفى الرقمي وتوسيع خدمات التصوير والعيادات عن بعد.
منصة "صحتنا"وأشار تقرير اللجنتين إلى توجه الوزارة نحو تطوير منصة "صحتنا"، لتمكين المواطنين من النفاذ إلى ملفاتهم الطبية وحجز المواعيد، فضلاً عن دعم منظومات التتبع الرقمي لـمخزون الأدوية وتعزيز الصيدلية المركزية والوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
السيادة الدوائيةوفي مجال الصناعات الصيدلية، أشار التقرير إلى أن تطوير القطاع الصحي يقتضي تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والعمل على إنقاذ الشركة التونسية للصناعات الصيدلية، بما يعزز السيادة الدوائية ويدعم تصدير الخدمات الصحية.
انتداب 4000 عون جديدكما برمجت الوزارة انتداب 4000 عون جديد خلال سنة 2027، إلى جانب تسوية وضعيات الأعوان المتعاقدين والعرضيين ومساعدي الصحة، طبقاً لأحكام قانون المالية لسنة 2026.
مشاريع صحية كبرىويتضمن مشروع ميزانية الوزارة مواصلة إنجاز عدد من المشاريع الصحية الكبرى، من بينها مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان، وانطلاق أشغال المستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة، إلى جانب تأهيل عدد من المستشفيات الجهوية والمراكز الصحية.
كما تشمل البرامج تدعيم المؤسسات الصحية بـالتجهيزات الطبية الثقيلة، على غرار أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وآلات المفراس وقاعات قسطرة القلب، وتعزيز شبكة وحدات الإسعاف والإنعاش المتنقلة بمختلف الولايات.
وافتُتحت الجلسة بعرض التقرير المشترك لـلجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بـمجلس نواب الشعب، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بـالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمتضمن أبرز اعتمادات المهمة وتوجهات الوزارة وأولوياتها للسنة المقبلة.
6035 مليون دينار موارد جمليةوتُقدّر الموارد الجملية لمهمة وزارة الصحة لسنة 2027 بنحو 6035 مليون دينار، مقابل 5548 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة قدرها 487 مليون دينار، أي بنسبة تطور تناهز 8,78 بالمائة، وفق تقرير اللجنتين.
وبحسب التقرير، تبلغ نفقات التأجير نحو 3100 مليون دينار سنة 2027، مقابل 2860 مليون دينار سنة 2026، في حين تُقدّر نفقات التسيير بنحو 703,375 ملايين دينار، مقابل 680,400 مليون دينار خلال السنة الحالية.
أما اعتمادات نفقات الاستثمار، فقد بلغت 847 مليون دينار سنة 2027، مقابل 780 مليون دينار خلال السنة الحالية، مسجلة زيادة بنسبة 8,6 بالمائة.
توزيع الاعتمادات على البرامجوتتوزع الاعتمادات المرصودة على برامج الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الصحية الاستشفائية والبحث والخدمات الاستشفائية الجامعية والقيادة والمساندة، إذ خُصص لـلرعاية الصحية الأساسية 1440 مليون دينار، مقابل 1830 مليون دينار لـلخدمات الصحية الاستشفائية.
كما بلغت الاعتمادات المخصصة لـلبحث والخدمات الاستشفائية الجامعية 1900 مليون دينار، مقابل 325,5 مليون دينار لـبرنامج القيادة والمساندة.
توجهات الوزارة لسنة 2027وبحسب تقرير اللجنتين، تشمل توجهات الوزارة لسنة 2027 تعزيز الصحة العامة والوقاية والأمن الصحي، وتطوير الصحة النفسية، وتقليص الفوارق الجهوية وتحقيق توزيع عادل للمؤسسات الصحية، إلى جانب تطوير البنية التحتية واستكمال المشاريع المعطلة وتعزيز مراكز الصحة الأساسية.
كما تتجه الوزارة إلى دعم النقل الطبي والتكوين الأساسي والمستمر لأعوان وإطارات الصحة، وتدعيم التحول الرقمي في حوكمة المنظومة الصحية، من خلال تعميم برنامج المستشفى الرقمي وتوسيع خدمات التصوير والعيادات عن بعد.
منصة "صحتنا"وأشار تقرير اللجنتين إلى توجه الوزارة نحو تطوير منصة "صحتنا"، لتمكين المواطنين من النفاذ إلى ملفاتهم الطبية وحجز المواعيد، فضلاً عن دعم منظومات التتبع الرقمي لـمخزون الأدوية وتعزيز الصيدلية المركزية والوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
السيادة الدوائيةوفي مجال الصناعات الصيدلية، أشار التقرير إلى أن تطوير القطاع الصحي يقتضي تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والعمل على إنقاذ الشركة التونسية للصناعات الصيدلية، بما يعزز السيادة الدوائية ويدعم تصدير الخدمات الصحية.
انتداب 4000 عون جديدكما برمجت الوزارة انتداب 4000 عون جديد خلال سنة 2027، إلى جانب تسوية وضعيات الأعوان المتعاقدين والعرضيين ومساعدي الصحة، طبقاً لأحكام قانون المالية لسنة 2026.
مشاريع صحية كبرىويتضمن مشروع ميزانية الوزارة مواصلة إنجاز عدد من المشاريع الصحية الكبرى، من بينها مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان، وانطلاق أشغال المستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة، إلى جانب تأهيل عدد من المستشفيات الجهوية والمراكز الصحية.
كما تشمل البرامج تدعيم المؤسسات الصحية بـالتجهيزات الطبية الثقيلة، على غرار أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وآلات المفراس وقاعات قسطرة القلب، وتعزيز شبكة وحدات الإسعاف والإنعاش المتنقلة بمختلف الولايات.
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