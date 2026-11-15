6035 مليون دينار موارد جملية



توزيع الاعتمادات على البرامج



توجهات الوزارة لسنة 2027



منصة "صحتنا"



السيادة الدوائية



انتداب 4000 عون جديد



مشاريع صحية كبرى



انطلقت صباح اليومأشغالبين، لمناقشةضمن مشروع، بحضوروافتُتحتبعرضلـبـ، وبـ، والمتضمن أبرزللسنة المقبلة.وتُقدّرلمهمةلسنةبنحو، مقابلسنة، مسجلة زيادة قدرها، أي بنسبة تطور تناهز، وفقوبحسب، تبلغنحوسنة، مقابلسنة، في حين تُقدّربنحو، مقابلخلال السنة الحالية.أما، فقد بلغتسنة، مقابلخلال السنة الحالية، مسجلة زيادة بنسبةوتتوزعالمرصودة على، إذ خُصص لـ، مقابللـكما بلغتالمخصصة لـ، مقابللـوبحسب، تشمللسنةتعزيز، وتطوير، وتقليصوتحقيق، إلى جانب تطويرواستكمالوتعزيزكما تتجهإلى دعملأعوان وإطارات، وتدعيمفي، من خلال تعميموتوسيعوأشارإلى توجهنحو تطوير، لتمكينمن النفاذ إلىوحجز، فضلاً عن دعملـوتعزيزوفي مجال، أشارإلى أن تطويريقتضي تشجيعوالعمل على، بما يعززويدعمكما برمجتانتدابخلال سنة، إلى جانب، طبقاً لأحكامويتضمنمواصلة إنجاز عدد من، من بينها، وانطلاق أشغال، إلى جانب تأهيل عدد منكما تشملتدعيمبـ، على غرار، وتعزيزبمختلف