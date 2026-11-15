Babnet   Latest update 12:45 Tunis

مرصد شاهد:انطلاق التصويت على سحب الوكالة بولاية سليانة في ظروف عادية ونسبة إقبال "معقولة"

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/620b91fb033368.14212502_pqokmfegnjlih.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 12:43 قراءة: 0 د, 55 ث
      
لاحظ مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات و دعم التّحوّلات الدّيمقراطيّة أن التصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بالدائرة الانتخابية مسراطة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة، اليوم الأحد، انطلقت في مركز التصويت في التوقيت المحدد وفي ظروف عادية.


وأَضاف المرصد أن نسبة الاقبال على التصويت تقدر بـــ (%18.4) من مجموع المعنيين بالتصويت في هذه الدائرة، خلال الثلاث الساعات الأولى لانطلاق عملية التصويت، معتبرا أنها "نسبة معقولة"، لافتا إلى أن جميع الفئات العمرية حاضرة خلال هذا الإستحقاق بصفة متفاوتة لصالح فئة الكهول.


وبين أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقوم بعملية سبر لآراء الناخبين خارج مكتب التصويت‎، وأن بعض وسائل الإعلام السمعية كانت حاضرة إلى حدود الساعة الحادية عشر صباحا.


يذكر أنه قد تم تقديم عريضة سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بالدائرة الانتخابية مسراطة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة، ممضاة من طرف 55 ناخبا وناخبة وتمت المصادقة عليها بتاريخ 31 أوت 2026 من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

وتضم قائمة الناخبين المعنيين بالتصويت اليوم على سحب الوكالة 408 ناخبين وناخبات.

وقامت الهيئة بإحداث مركز تصويت بالمدرسة الابتدائية مسراطة بالعروسة يضم مكتب اقتراع وحيد.

وإعتمد مرصد شاهد فريقا يتكون من ملاحظين إثنين متواجدين بمركز التصويت.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339772

babnet

كل الأخبار...

12:45 - انطلاق مناقشة ميزانية وزارة الصحة لسنة 2027
12:43 - مرصد شاهد:انطلاق التصويت على سحب الوكالة بولاية سليانة في ظروف عادية ونسبة إقبال "معقولة"
12:42 - وزارة التجارة تعلن إطلاق برنامج متواصل لتنظيم نقاط بيع مباشرة بأسعار تفاضلية قارة ومتحركة على مدار السنة
11:47 - الكرة الحديدة الحرة: تونس تشارك في بطولة العالم للرجال من 20 الى 24 نوفمبر بتايلاندا بأربعة عناصر
11:35 - شكون النظيف وشكون القذِر؟!
11:21 - أكثر من 12 ألف تونسي اكتسبوا الجنسية الفرنسية والإيطالية خلال سنة واحدة
11:12 - نفزاوة سيتي 2026: من قبلي إلى فرايبورغ الألمانية لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثمار والشراكة
11:01 - الاثنين 16 نوفمبر 2026 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
10:52 - دراسة طبية تونسية: 75.6 بالمائة من السواق المهنيين يعانون من سوابق مرضية مرتبطة باضطرابات النوم
10:28 - مصحة خاصة بنابل تنظم يوماً تحسيسياً وتقصياً حول صحة الرجل والوقاية من أمراض البروستات يوم 25 نوفمبر 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 نوفمبر 2026 | 5 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:12
14:51
12:11
06:57
05:28
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet26°
26° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-16
25°-14
26°-14
26°-15
28°-16
  • Avoirs en devises 23625,8
  • (13/11)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,36387 DT
  • (13/11)
  • 1 $ = 3,03348 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/11)     1091,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/11)   29031 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab