مرصد شاهد:انطلاق التصويت على سحب الوكالة بولاية سليانة في ظروف عادية ونسبة إقبال "معقولة"

لاحظ مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات و دعم التّحوّلات الدّيمقراطيّة أن التصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بالدائرة الانتخابية مسراطة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة، اليوم الأحد، انطلقت في مركز التصويت في التوقيت المحدد وفي ظروف عادية.وأَضاف المرصد أن نسبة الاقبال على التصويت تقدر بـــ (%18.4) من مجموع المعنيين بالتصويت في هذه الدائرة، خلال الثلاث الساعات الأولى لانطلاق عملية التصويت، معتبرا أنها "نسبة معقولة"، لافتا إلى أن جميع الفئات العمرية حاضرة خلال هذا الإستحقاق بصفة متفاوتة لصالح فئة الكهول.وبين أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقوم بعملية سبر لآراء الناخبين خارج مكتب التصويت‎، وأن بعض وسائل الإعلام السمعية كانت حاضرة إلى حدود الساعة الحادية عشر صباحا.يذكر أنه قد تم تقديم عريضة سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بالدائرة الانتخابية مسراطة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة، ممضاة من طرف 55 ناخبا وناخبة وتمت المصادقة عليها بتاريخ 31 أوت 2026 من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.وتضم قائمة الناخبين المعنيين بالتصويت اليوم على سحب الوكالة 408 ناخبين وناخبات.وقامت الهيئة بإحداث مركز تصويت بالمدرسة الابتدائية مسراطة بالعروسة يضم مكتب اقتراع وحيد.وإعتمد مرصد شاهد فريقا يتكون من ملاحظين إثنين متواجدين بمركز التصويت.