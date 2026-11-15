"الحكاية ستظل حاضرة"



"الخطر الأكبر يهدد المخيلة"



النعمي: ما يتغير هو أشكال التعبير



بانبيبات: التعليم القائم على الحفظ يهدد الحكاية



التمييز بين النصوص البشرية والمولّدة



اعتبرأن، رغم قدرته علىوإنتاج، فهو لا يستطيع تحويل ما يجمعه إلىتنطلق منوشبّهبـ، قائلاً إنيبدأ منتتشكل وتتطور أثناءدون أن يعرف مسبقاً كلّ. واستخدم وصفللإشارة إلى من يعتمدون علىفي إنتاج، معتبراً أنتنبع منجاء ذلك لدى مشاركته فييومبعنوان، بمشاركة، و، ضمن فعالياتوأكد المشاركون فيأنستظل حاضرة فيرغمالتي تفرضهاعلى، مشيرين إلى أنيتجاوز، ليشمل أيضاً الحفاظ علىوأوضحأنعنيعكسترافقفي تاريخ، مشيراً إلى أن ظهورفيأثاربشأن. وأكد أنلا يتمثل في، وإنما فيالتي تنتجها.وأوضحأنرافقتمنذ، وأن ما يتغير عبرهوعنها، مستعرضاً تطورها فيمنإلى، وصولاً إلىوأشار إلى أنعبرتمثلفي، مؤكداً أن ظهورلا يعنينفسها.وفي مداخلته، حذّرمن أن، والذي لا يتطور مع، قد يصبح أحدالتي تهدد، لأنه لا يشجععلىواستعادفيلم تكن تمتلك، موضحاً أنه اكتشفمن خلال، ووجد فيمصدرساعده علىبصورة مختلفة.وتحدثعنالتي تواجهها، من ذلكبينوتلك التي استُخدم في إنتاجها. ورغم ذلك، اعتبر أنالذين يواصلون تطويرلا يجب أن يكون لهممن، لأن قدرته علىلا تزال