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الروائي نزار شقرون: الذكاء الاصطناعي غير قادر على تحويل ما يجمعه من معلومات إلى تجربة إبداعية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 14:08 قراءة: 2 د, 6 ث
      
اعتبر الروائي والباحث الجامعي التونسي نزار شقرون أن الذكاء الاصطناعي، رغم قدرته على جمع المعلومات وإنتاج النصوص، فهو لا يستطيع تحويل ما يجمعه إلى تجربة إبداعية أصيلة تنطلق من رؤية إنسانية خاصة.


وشبّه شقرون العملية الإبداعية بـنمو الجنين في رحم أمه، قائلاً إن الروائي يبدأ من بذرة حكائية تتشكل وتتطور أثناء الكتابة دون أن يعرف مسبقاً كلّ ملامحها. واستخدم وصف "كتّاب الأنابيب" للإشارة إلى من يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في إنتاج النصوص، معتبراً أن الكتابة الإبداعية الحقيقية تنبع من تجربة إنسانية حية.


جاء ذلك لدى مشاركته في جلسة حوارية يوم الجمعة بعنوان "من يقتل الحكاية؟"، بمشاركة الناقد والأكاديمي السعودي حسن النعمي، والشاعر والروائي التايلاندي ريوات بانبيبات، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.


"الحكاية ستظل حاضرة"

وأكد المشاركون في الجلسة أن الحكاية ستظل حاضرة في حياة الإنسان رغم التحولات التي تفرضها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الكتابة والقراءة، مشيرين إلى أن التحدي الحقيقي يتجاوز أشكال السرد ووسائطه، ليشمل أيضاً الحفاظ على المخيلة الإنسانية وأصالة التجربة الإبداعية.

"الخطر الأكبر يهدد المخيلة"

وأوضح شقرون أن السؤال عن "قتل الحكاية" يعكس مخاوف متجددة ترافق التحولات الكبرى في تاريخ الفنون، مشيراً إلى أن ظهور التصوير الفوتوغرافي في القرن التاسع عشر أثار مخاوف مشابهة بشأن مستقبل الرسم. وأكد أن الخطر الأكبر لا يتمثل في تغير شكل الحكاية، وإنما في تهديد المخيلة التي تنتجها.

النعمي: ما يتغير هو أشكال التعبير

وأوضح الدكتور حسن النعمي أن الحكاية رافقت الإنسان منذ بداياته، وأن ما يتغير عبر العصور هو أشكال التعبير عنها، مستعرضاً تطورها في الثقافة العربية من السمر والنوادر إلى المقامات والرواية والقصة القصيرة، وصولاً إلى السينما والدراما والمنصات الرقمية.

وأشار إلى أن الكتابة التشاركية عبر المنصات الحديثة تمثل تحولاً جديداً في علاقة القارئ بالحكاية، مؤكداً أن ظهور أشكال سردية جديدة لا يعني اختفاء الحكاية نفسها.

بانبيبات: التعليم القائم على الحفظ يهدد الحكاية

وفي مداخلته، حذّر الكاتب التايلاندي ريوات بانبيبات من أن التعليم القائم على الحفظ والتلقين، والذي لا يتطور مع متغيرات العصر، قد يصبح أحد العوامل التي تهدد استمرار الحكاية، لأنه لا يشجع المتعلمين على اكتشاف ذواتهم.

واستعاد تجربته الشخصية في أسرة فلاحية محدودة الدخل لم تكن تمتلك كتباً، موضحاً أنه اكتشف عالم الأدب من خلال مكتبة المدرسة، ووجد في الحكايات مصدر إلهام ساعده على رؤية الحياة بصورة مختلفة.

التمييز بين النصوص البشرية والمولّدة

وتحدث الكاتب التايلاندي عن التحديات الجديدة التي تواجهها لجان المسابقات الأدبية، من ذلك صعوبة التمييز بين الأعمال المكتوبة بشرياً وتلك التي استُخدم في إنتاجها الذكاء الاصطناعي. ورغم ذلك، اعتبر أن الكتّاب الذين يواصلون تطوير تجاربهم الإبداعية لا يجب أن يكون لهم تخوفات من الذكاء الاصطناعي، لأن قدرته على التعبير عن المشاعر والأحاسيس لا تزال دون قدرة الإنسان.

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