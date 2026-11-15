بلدية الزهور سوسة تعلن عن الشروع في تركيز وتفعيل منظومة المراقبة المرئية لردع المخالفات البيئية
أعلنت بلدية الزهور بولاية سوسة، عن الشروع الفعلي في تركيز وتفعيل شبكة كاميرات المراقبة الذكية بالمناطق السوداء لردع رمي الفضلات عشوائيا
ويندرج هذا الاجراء، وفق بلاغ تم نشره الجمعة المنقضي، بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في اطار البرنامج البلدي الرامي إلى حماية المحيط والقضاء على النقاط السوداء لتراكم الفضلات
والتصدي للرمي العشوائي للنفايات
وستمكن منظومة كاميرا المراقبة من رصد وتصوير كافة المخالفات البيئية وعمليات القاء الفضلات خارج الأماكن المخصصة على مدار الساعة
وأشار البلاغ، الى أنه سيتم تحرير محاضر بحث فورية ضد المخالفين بالاستناد إلى التسجيلات المرئية وتطبيق العقوبات القانونية دون التسامح مع المخالفين
وعت البلدية جميع المتدخلين وسائقي الشاحنات والمواطنين إلى ضرورة الالتزام بتراتيب النظافة العامة ووضع الفضلات في نقاط تجميعها لحماية البيئة الحضرية
واعتبرت البلدية، أن التسجيلات المرئية تعد حجة قانونية قطعية لتتبع المخالفين وتطبيق أقصى العقوبات الادارية والمالية
ويندرج هذا الاجراء، وفق بلاغ تم نشره الجمعة المنقضي، بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في اطار البرنامج البلدي الرامي إلى حماية المحيط والقضاء على النقاط السوداء لتراكم الفضلات
والتصدي للرمي العشوائي للنفايات
وستمكن منظومة كاميرا المراقبة من رصد وتصوير كافة المخالفات البيئية وعمليات القاء الفضلات خارج الأماكن المخصصة على مدار الساعة
وأشار البلاغ، الى أنه سيتم تحرير محاضر بحث فورية ضد المخالفين بالاستناد إلى التسجيلات المرئية وتطبيق العقوبات القانونية دون التسامح مع المخالفين
وعت البلدية جميع المتدخلين وسائقي الشاحنات والمواطنين إلى ضرورة الالتزام بتراتيب النظافة العامة ووضع الفضلات في نقاط تجميعها لحماية البيئة الحضرية
واعتبرت البلدية، أن التسجيلات المرئية تعد حجة قانونية قطعية لتتبع المخالفين وتطبيق أقصى العقوبات الادارية والمالية
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