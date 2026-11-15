بلدية الزهور سوسة تعلن عن الشروع في تركيز وتفعيل منظومة المراقبة المرئية لردع المخالفات البيئية

أعلنت بلدية الزهور بولاية سوسة، عن الشروع الفعلي في تركيز وتفعيل شبكة كاميرات المراقبة الذكية بالمناطق السوداء لردع رمي الفضلات عشوائياويندرج هذا الاجراء، وفق بلاغ تم نشره الجمعة المنقضي، بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في اطار البرنامج البلدي الرامي إلى حماية المحيط والقضاء على النقاط السوداء لتراكم الفضلاتوالتصدي للرمي العشوائي للنفاياتوستمكن منظومة كاميرا المراقبة من رصد وتصوير كافة المخالفات البيئية وعمليات القاء الفضلات خارج الأماكن المخصصة على مدار الساعةوأشار البلاغ، الى أنه سيتم تحرير محاضر بحث فورية ضد المخالفين بالاستناد إلى التسجيلات المرئية وتطبيق العقوبات القانونية دون التسامح مع المخالفينوعت البلدية جميع المتدخلين وسائقي الشاحنات والمواطنين إلى ضرورة الالتزام بتراتيب النظافة العامة ووضع الفضلات في نقاط تجميعها لحماية البيئة الحضريةواعتبرت البلدية، أن التسجيلات المرئية تعد حجة قانونية قطعية لتتبع المخالفين وتطبيق أقصى العقوبات الادارية والمالية