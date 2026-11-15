الاقتصاد التونسي يحقق نمواً بنسبة 1,9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث و2,2 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026

قطاع الخدمات يقود النمو بمساهمة 1,75 نقطة مئوية



الفلاحة تساهم بـ0,17 نقطة



الصناعات المعملية ترتفع بـ0,8 بالمائة



المناجم تتراجع بـ34,6 بالمائة



المبادلات الخارجية تساهم بـ1,77 نقطة



حققنمواً بنسبةخلالمن سنة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة، وفقالصادرة، اليوم الأحد، عنوأظهرت، التي تستند إلى حجمالمعالج من تأثير، تراجعاً بنسبةمقارنة بـمن السنة الحالية، في حين بلغخلالمن سنةوتباينبين، إذ تصدرقائمة القطاعات المساهمة في، بتسجيله ارتفاعاً في حجمبنسبةمقارنة بـمن سنة، مساهماً بـفيالمقدرة بـويُعزى هذا الأداء أساساً إلى ارتفاعلـبنسبةبنسبةبنسبةكما سجلارتفاعاً في حجمبنسبة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، لتبلغ مساهمته فيوفي ما يتعلق بـ، فقد ارتفع حجمبنسبة، مدفوعاً بالتحسن المسجل فيبنسبةبنسبةوتراجعت في المقابل،لـبنسبةبنسبةكما تراجع حجملـبنسبة، نتيجة أساساً لانخفاضبنسبة، على خلفية تقلص نشاطوسجلنمواً بنسبةخلال، مقابل تراجعبنسبة، بحسابوعلى مستوى، أظهرتارتفاعاً طفيفاً في نسق نموالمتكون من، بنسبةبحساب، مساهماً إيجابياً بـفيكما ساهمإيجابياً بـفيالمسجلة، وذلك إثر ارتفاع حجمبنسبة، مقابل تراجع حجمبنسبة