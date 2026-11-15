القصرين : بعد سنوات من تراجع نشاطه.. مركز التربصات والتخييم بالشعانبي يستعد لإستعادة إشعاعه الشبابي والعلمي

تتواصل أشغال صيانة وإعادة تهيئة مركز التربصات والإصطياف والتخييم بالشعانبي، المنتصب على سفح جبل الشعانبي بولاية القصرين، استعداد لاستئناف نشاط هذه المؤسسة الشبابية وعودة إشعاعها كفضاء لاحتضان التربصات، والأنشطة الشبابية، والكشفية والعلمية، بعد سنوات من تراجع نشاطها بسبب الظروف الأمنية التي شهدتها المنطقة، وما رافقها من توظيف للمركز في أغراض استثنائية.وأفاد مدير المركز، علي روافي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن وزارة الشباب والرياضة، باعتبارها سلطة الإشراف، رصدت اعتمادات مالية لإنجاز أشغال الصيانة والتأهيل، التي يُؤمل استكمالها خلال الأشهر القليلة القادمة، بما يتيح إعادة فتح المؤسسة واستئناف نشاطها في ظروف أفضل وبرؤية متجدّدة.وأوضح روافي أن برنامج التدخلات يشمل محورين رئيسيين، يتعلق الأول باستكمال إنجاز سور المؤسسة على مستوى الجهتين الشمالية والغربية (الجهة الجنوبية والشرقية منجزتين)، فيما يتضمن المحور الثاني جملة من الأشغال التكميلية، من بينها إعادة تهيئة شبكة مياه الصرف الصحي، وتنوير الفضاءات الخارجية، وإحداث مسالك بالخرسانة الإسفلتية، إلى جانب تهيئة فضاء التخييمـ والعناية بالبناية من خلال الطلاء، وصيانة الأبواب والنوافذ المعطبة، وتعويض المتضرر منها.وبيّن المصدر ذاته أن المركز، الذي أُحدث في ديسمبر 2007، كان يضطلع منذ انطلاق نشاطه بدور مهم في احتضان مختلف المنظمات والتشكيلات الشبابية والجمعياتية والوفود العلمية، مستفيدا من موقعه الجغرافي وخصوصية محيطه الطبيعي، بإعتبار أن جبل الشعانبي، وهو أعلى قمة في البلاد التونسية ، يمثل مجالا ذا أهمية في البحوث والدراسات الجامعية العليا، لا سيما في المجالات المرتبطة بالبيئة والطبيعة والعلوم الفلاحية.وأضاف أنّ الظروف الأمنية الاستثنائية التي شهدتها المنطقة، على خلفية العمليات الإرهابية، أثّرت في نسق نشاط المؤسسة وإشعاعها، حيث تم توظيف فضاءاتها خلال فترات معيّنة لإيواء وافدين أجانب ومجتازي الحدود، كما استُغلت خلال جائحة كوفيد 19 كمركز للحجر الصحي، وهي استعمالات خلّفت بعض الأضرار على مستوى البناية ومحيطها، ما استوجب التدخل لصيانتها وإعادة تهيئتها.وتبلغ طاقة استيعاب المركز 36 سريرا داخل المبنى، فضلا عن إمكانية إيواء نحو 100 وافد إضافي في فضاء التخييم باستعمال الخيام، وهو نمط إقامة تستفيد منه خاصة المنظمات الكشفية والهياكل الشبابية المماثلة التي تفضل الأنشطة والإقامة في الهواء الطلق، بما يرفع طاقة استيعاب المؤسسة إلى نحو 136 وافدا.وأكد روافي السلط الجهوية والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة لديها إرادة قويّة من أجل إعادة هذه المؤسسة إلى سالف نشاطها، معتبرا أن استكمال أشغال الصيانة والتأهيل سيمثّل منطلقا لإدراجها مجدّدا ضمن شبكة المؤسسات الشبابية الناشطة، واستثمار ما راكمته من خبرة وتجربة في احتضان التظاهرات والتربصات والأنشطة المختلفة.وأعرب عن أمله في أن تتضافر جهود مختلف الأطراف المتدخلة لتأمين عودة المركز برؤية متطورة، وتوجّهات واعدة تفتح أمامه آفاقا أرحب لإستقطاب الوفود الشبابية والعلمية، وتعزيز مكانة ولاية القصرين كوجهة للتربصات والأنشطة ذات الصبغة البيئية والعلمية.