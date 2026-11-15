سليانة: الطاقة الشمسية رافد جديد لدعم منظومة الريّ الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي في ظلّ التغيّرات المناخية

وات -

تحرير أميمة العرفاوي - تتميّز ولاية سليانة الواقعة شمال غرب البلاد التونسية بطابعها الفلاحي القائم بالخصوص على الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة والزياتين، غير أنّ هذا القطاع شهد في السنوات الأخيرة إشكاليات وتحدّيات مستجدّة وضغوطا متزايدة في ظل تداعيات التغيرات المناخية، والانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي، ما دفع الفلاحين ومربي المواشي في الجهة إلى استنباط حلول وطرق جديدة للحفاظ على محاصيلهم الزراعية ومواشيهم وسط التقلبات والحوادث غير المتوقعة.وبين الأراضي الفلاحية الممتدة والحقول التي تنتظر نصيبها من المياه، تتشكل بمنطقة سجة التابعة لمعتمدية سليانة الجنوبية ملامح تجربة جديدة في علاقة بمصادر الطاقة، عنوانها الاعتماد على الطاقة الفولطاضوئية، باعتبارها خيارا بديلا لمواجهة ارتفاع كلفة الإنتاج وضمان استمراريته، وللتخفيف من أعباء الاستغلال، والتأقلم مع تداعيات التغيّرات المناخية والتحدّيات المتزايدة بفعل تراجع التساقطات وعدم انتظامها، وتواتر فترات الجفاف، ما يجعل توفير مياه الري مسألة حيوية.ففي هذه المنطقة الريفية المعزولة تماما وغير المرتبطة بالشبكة الكهربائية، اختار أحد الفلاحين خوض هذه التجربة من خلال ربط بئره الفلاحية بمنظومة للطاقة الشمسية، في بادرة تعكس توجها متناميا نحو استغلال الطاقات المتجدّدة في النشاط الفلاحي، والبحث عن حلول عملية للتخفيف من الأعباء المالية، خاصة في ما يتعلق بمصاريف الكهرباء المستعملة في ضخ المياه، ومصاريف البنزين المخصّص لتشغيل المحرك، حيث قام بتركيز ما يقارب 15 لوحة فولطاضوئية في فضاء مفتوح بالقرب من ضيعته أين تتعرض لأشعة الشمس خلال ساعات وتستعمل لاحقا في تشغيل المضخة التي تتولى ضخ المياه نحو الحقول عبر قنوات الري (منظومة الري قطرة قطرة).حمدي الداودي (42 سنة)، فلاح أصيل منطقة سجة، تحدّث لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن خياره اعتماد الطاقات النظيفة والمتجدّدة في ضيعته، التي تمسح حوالى 9 هكتارات، وتضم عددا من أشجار الزيتون، والغراسات الفصلية (الفلفل والطماطم)، والزراعات العلفية، وتقع في منطقة معزولة مازالت غير موصولة بالتيار الكهربائي، بعد أن كان يعتمد في السابق على محرك يعمل بالبنزين.وأوضح أنه قام في أوت المنقضي بحفر البئر وتجهيزها بالطاقة الشمسية بجهد 8 كيلوواط، ولاحظ منذ دخولها حيزالاستغلال نتائج الملموسة من خلال تجنّب الانقطاعات المتكررة والأعطاب المفاجئة، وضمان عمليات ري متواصلة دون انقطاع.ودعا الفلاحين، بالمناسبة، إلى النسج عن منواله لتجنّب انقطاعات التيار الكهربائي، واستغلال النفقات في توسعة مشاريعهم من ناحية، والحفاظ على البيئة ومجابهة التغيرات المناخية من ناحية أخرى.من جهته، بيّن رئيس خلية الاقتصاد في مياه الري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، محمد أمين الدريدي، أنّ مصالح الخلية تؤدي زيارات ميدانية إلى الباعثين الذين تبلغ كلفة مشاريعهم أقل من 60 ألف دينار، وذلك بالاشتراك مع مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، ودائرة التمويل والمراجعة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.و أشار إلى تزايد الإقبال على تجهيز المشاريع بالطاقة الفولطوضوئية بهدف الاقتصاد في كلفة التيار الكهربائي، وتجنب انقطاعاته المتكرّرة، بما يفسّر تزايد انتصاب الشركات المختصة في تركيب اللوحات الفولطوضوئية بمختلف الولايات، على غرار شركتين منتصبتين حديثا بولاية سليانة.وذكر أن وزارة الفلاحة والموارد المائية توفر تسهيلات للفلاحين عند حفر بئر بصفة قانونية، من ذلك التمتع بتعريفة منخفضة وتحفيزات بنسبة 55 بالمائة، وهو ما شجّع عددا هام من الفلاحين إلى التوجّه نحو حفر آبار وتجهيزها بالطاقة الشمسية.ولفت إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد المشاريع المجهزة بالطاقة الشمسيّة بين سنة 2023 وموفى سنة 2026، لتغطّي قرابة 50 بالمائة من المساحات المروية بالجهة أغلبها موزعة بين معتمديتي سليانة الشمالية والجنوبية، بالتوازي مع استقبال مصالح المندوبيّة لما يقارب 10 نوايا مشاريع طاقية شهريا.وبيّن الدريدي أن أبرز الاشكاليات التي يواجهها الفلاح تتلخص في غياب المعلومة والتوعية، وعدم اطّلاعه على التحفيزات والتسهيلات، بما يستوجب تكثيف الحملات في الغرض، داعيا باعثي المشاريع وأصحاب نوايا المشاريع إلى التوجه للفنيين والإدارات المعنية حتى تستوفي مشاريعهم جميع الشروط القانونية ويتم التنسيق مع المرافقين من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أو وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.وفي السياق ذاته، تضمّن تقرير نشرته الإدارة العامة للاستراتيجيات واليقظة بوزارة الطاقة والمناجم بالموقع الرسمي للوزارة أن العدد الجملى لرخص الآبار الممنوحة إلى غاية موفى شهر سبتمبر المنقضي بلغ 11 رخصة، من بينها 2 آبار استكشافية، و3 آبار تطويرية.