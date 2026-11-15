تبون: الجزائر قد تضطر إلى استهداف منابع صناعة المخدرات والجيش سيحمي البلاد وجيرانها من التهديدات
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن إغراق الجزائر بالمخدرات يُعد حرباً حقيقية على الشعب والشباب، وقد نضطر للذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس.
وحذّر الرئيس الجزائري من تصاعد خطر المخدرات التي قال إنها تستهدف الشباب الجزائري، معتبراً أن إغراق البلاد بها يمثل "حرباً حقيقية" على الشعب. وأكد أن الجزائر قد تضطر إلى التوجه نحو منابع صناعة هذه المواد، في إطار ما وصفه بـحق الدفاع الشرعي عن النفس.
"الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي"وقال تبون، خلال إشرافه الأحد على افتتاح السنة القضائية 2026-2027، إن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات استهداف الشباب بالمخدرات، مشدداً على أن الوضع قد يفرض اتخاذ إجراءات تتجاوز الأساليب المعتمدة حالياً لمواجهة هذه الظاهرة.
الجيش يحمي البلاد ومحيطها الإقليميوفي سياق حديثه عن التهديدات الأمنية، أكد الرئيس الجزائري أن الجيش الوطني الشعبي سيضطلع بمهمة حماية الجزائر ومحيطها الإقليمي، مشيراً إلى أن الإرهاب بات، بحسب تعبيره، مسخّراً ضد الجزائر وجيرانها.
واستحضر تبون تجربة بلاده في مواجهة الإرهاب خلال سنوات التسعينيات، مؤكداً أن الجزائر تمكنت من تجاوز تلك المرحلة بفضل تضحيات أفراد الجيش، ومشدّداً على أن الدولة ستستخدم قدراتها العسكرية لحماية أمنها وأمن محيطها.
قوانين أكثر صرامةكما أشار إلى أن المخدرات باتت إحدى الوسائل المستخدمة في استهداف استقرار البلاد، إلى جانب محاولات التأثير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، محذراً من استمرار هذه الممارسات. وأكد أن السلطات ستتجه إلى اعتماد إجراءات وقوانين أكثر صرامة لمواجهتها.
وحذّر الرئيس الجزائري من تصاعد خطر المخدرات التي قال إنها تستهدف الشباب الجزائري، معتبراً أن إغراق البلاد بها يمثل "حرباً حقيقية" على الشعب. وأكد أن الجزائر قد تضطر إلى التوجه نحو منابع صناعة هذه المواد، في إطار ما وصفه بـحق الدفاع الشرعي عن النفس.
"الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي"وقال تبون، خلال إشرافه الأحد على افتتاح السنة القضائية 2026-2027، إن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات استهداف الشباب بالمخدرات، مشدداً على أن الوضع قد يفرض اتخاذ إجراءات تتجاوز الأساليب المعتمدة حالياً لمواجهة هذه الظاهرة.
الجيش يحمي البلاد ومحيطها الإقليميوفي سياق حديثه عن التهديدات الأمنية، أكد الرئيس الجزائري أن الجيش الوطني الشعبي سيضطلع بمهمة حماية الجزائر ومحيطها الإقليمي، مشيراً إلى أن الإرهاب بات، بحسب تعبيره، مسخّراً ضد الجزائر وجيرانها.
واستحضر تبون تجربة بلاده في مواجهة الإرهاب خلال سنوات التسعينيات، مؤكداً أن الجزائر تمكنت من تجاوز تلك المرحلة بفضل تضحيات أفراد الجيش، ومشدّداً على أن الدولة ستستخدم قدراتها العسكرية لحماية أمنها وأمن محيطها.
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