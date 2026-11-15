تبون: الجزائر قد تضطر إلى استهداف منابع صناعة المخدرات والجيش سيحمي البلاد وجيرانها من التهديدات

"الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي"



الجيش يحمي البلاد ومحيطها الإقليمي



قوانين أكثر صرامة



قالإنيُعدعلى، وقد نضطر للذهاب إلىفي إطاروحذّرمن تصاعدالتي قال إنها تستهدف، معتبراً أنيمثلعلى. وأكد أنقد تضطر إلى التوجه نحو، في إطار ما وصفه بـوقال، خلال إشرافهعلى افتتاح، إنلن تقفأمام محاولات، مشدداً على أنقد يفرض اتخاذتتجاوزحالياً لمواجهة هذهوفي سياق حديثه عن، أكدأنسيضطلع بمهمة، مشيراً إلى أنبات، بحسب تعبيره،واستحضرفي مواجهةخلال، مؤكداً أنتمكنت من تجاوز تلكبفضل، ومشدّداً على أنستستخدملحمايةكما أشار إلى أنباتت إحدىفي، إلى جانب محاولات، محذراً من. وأكد أنستتجه إلى اعتمادلمواجهتها.