Babnet   Latest update 18:49 Tunis

تبون: الجزائر قد تضطر إلى استهداف منابع صناعة المخدرات والجيش سيحمي البلاد وجيرانها من التهديدات

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af9eee139ed32.14204620_oigmenpkqhjlf.jpg>
الرئيس الجزائري خلال إشرافه، الأحد، على مراسم افتتاح السنة القضائية 2026-2027 / الرئاسة الجزائرية
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 18:41 قراءة: 1 د, 8 ث
      
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن إغراق الجزائر بالمخدرات يُعد حرباً حقيقية على الشعب والشباب، وقد نضطر للذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس.


وحذّر الرئيس الجزائري من تصاعد خطر المخدرات التي قال إنها تستهدف الشباب الجزائري، معتبراً أن إغراق البلاد بها يمثل "حرباً حقيقية" على الشعب. وأكد أن الجزائر قد تضطر إلى التوجه نحو منابع صناعة هذه المواد، في إطار ما وصفه بـحق الدفاع الشرعي عن النفس.


"الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي"

وقال تبون، خلال إشرافه الأحد على افتتاح السنة القضائية 2026-2027، إن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات استهداف الشباب بالمخدرات، مشدداً على أن الوضع قد يفرض اتخاذ إجراءات تتجاوز الأساليب المعتمدة حالياً لمواجهة هذه الظاهرة.


الجيش يحمي البلاد ومحيطها الإقليمي

وفي سياق حديثه عن التهديدات الأمنية، أكد الرئيس الجزائري أن الجيش الوطني الشعبي سيضطلع بمهمة حماية الجزائر ومحيطها الإقليمي، مشيراً إلى أن الإرهاب بات، بحسب تعبيره، مسخّراً ضد الجزائر وجيرانها.

واستحضر تبون تجربة بلاده في مواجهة الإرهاب خلال سنوات التسعينيات، مؤكداً أن الجزائر تمكنت من تجاوز تلك المرحلة بفضل تضحيات أفراد الجيش، ومشدّداً على أن الدولة ستستخدم قدراتها العسكرية لحماية أمنها وأمن محيطها.

قوانين أكثر صرامة

كما أشار إلى أن المخدرات باتت إحدى الوسائل المستخدمة في استهداف استقرار البلاد، إلى جانب محاولات التأثير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، محذراً من استمرار هذه الممارسات. وأكد أن السلطات ستتجه إلى اعتماد إجراءات وقوانين أكثر صرامة لمواجهتها.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339789

babnet

كل الأخبار...

18:49 - تبون: الأغلبية الصالحة أصبحت تعاني أمام الأقلية الفاسدة في الجزائر
18:41 - تبون: الجزائر قد تضطر إلى استهداف منابع صناعة المخدرات والجيش سيحمي البلاد وجيرانها من التهديدات
18:38 - محمد شوكاني.. رحّالة تونسي يشعل النقاش بزيارته إلى أفغانستان بين حرية اكتشاف العالم واتهامات بتلميع نظام طالبان
18:30 - مسرحية "الإنساوان"، لمحمد كواص تحصد جائزتين في الدورة 31 لمهرجان الأردن المسرحي
18:05 - وزارة المالية تفتح مناظرة خارجية لانتداب 30 مساعداً تقنياً لفائدة مصنع التبغ بالقيروان
18:04 - جمهور غفير يواكب يوميا مختلف فقرات الدورة 3 من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء
17:04 - ديوان الأسرة والعمران البشري ينظم غدا الاثنين قافلة صحية في الصحة الجنسية والانجابية بسليانة
16:59 - الرابطة المحترفة الثانية: النتائج والترتيب الكاملان للجولة الثامنة
16:43 - تونس تحتضن أشغال المنتدى العربي للمياه سنة 2027 لبحث دور التقنيات النووية في تعزيز الأمن المائي العربي (مدير عام الهية العربية للطاقة الذرية)
16:36 - وزارة التجهيز والإسكان توضح بخصوص برنامج الكراء المملّك ومنظومة "فوبرولوس"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 نوفمبر 2026 | 5 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:12
14:51
12:11
06:57
05:28
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet26°
21° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-16
25°-13
27°-14
26°-15
29°-16
  • Avoirs en devises 23625,8
  • (13/11)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,36387 DT
  • (13/11)
  • 1 $ = 3,03348 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/11)     1091,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/11)   29031 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab