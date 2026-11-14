بطولة الرابطة الثانية: النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب في أعقاب مباريات الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثامنة لـبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
السبت 14 نوفمبر 2026 – المجموعة الأولى- ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – كوكب عقارب: 4 – 0
- ملعب قربة: النجم الخلادي – الملعب السوسي: 1 – 1
- ملعب مساكن: هلال مساكن – مستقبل سليمان: 0 – 1
- ملعب الشابة: هلال الشابة – محيط قرقنة: 2 – 1
- ملعب بوحجلة: بعث بوحجلة – اتحاد تطاوين: 2 – 1
- ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – مكارم المهدية: 1 – 0
- ملعب قابس: مستقبل قابس – سبورتينغ بن عروس: 1 – 0
الترتيب| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| مكارم المهدية | 17 | 8 |
| هلال الشابة | 16 | 8 |
| مستقبل سليمان | 15 | 8 |
| جمعية مقرين | 14 | 8 |
| هلال مساكن | 14 | 8 |
| الملعب السوسي | 11 | 8 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 11 | 8 |
| اتحاد تطاوين | 11 | 8 |
| سبورتينغ بن عروس | 9 | 8 |
| بعث بوحجلة | 8 | 8 |
| كوكب عقارب | 7 | 8 |
| محيط قرقنة | 6 | 8 |
| النجم الخلادي | 6 | 8 |
| مستقبل قابس | 5 | 8 |
الأحد 15 نوفمبر 2026 – المجموعة الثانية (مباريات مبرمجة)- ملعب قربة: النادي القربي – شبيبة القيروان
- مركب طريق بوليفة بالكاف: أولمبيك الكاف – سبورتينغ المكنين
- ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – جندوبة الرياضية
- ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – الملعب القابسي
- ملعب القصرين: مستقبل القصرين – هلال الرديف
- ملعب قفصة: قوافل قفصة – أمل بوشمة
- ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين: أولمبيك مدنين – جمعية أريانة
الترتيب الحالي| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| مستقبل القصرين | 15 | 7 |
| اتحاد قصور الساف | 14 | 6 |
| أمل بوشمة | 13 | 7 |
| النادي القربي | 12 | 7 |
| جندوبة الرياضية | 12 | 7 |
| شبيبة القيروان | 11 | 7 |
| قوافل قفصة | 10 | 7 |
| القلعة الرياضية | 10 | 7 |
| الملعب القابسي | 8 | 7 |
| جمعية أريانة | 8 | 7 |
| هلال الرديف | 6 | 6 |
| أولمبيك الكاف | 5 | 7 |
| أولمبيك مدنين | 5 | 7 |
| سبورتينغ المكنين | 2 | 7 |
ملاحظة: تُقام مباراة هلال الرديف واتحاد قصور الساف يوم الأربعاء 18 نوفمبر انطلاقاً من الساعة 14:30 بـملعب الرديف البلدي.
السبت 14 نوفمبر 2026 – المجموعة الأولى- ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – كوكب عقارب: 4 – 0
- ملعب قربة: النجم الخلادي – الملعب السوسي: 1 – 1
- ملعب مساكن: هلال مساكن – مستقبل سليمان: 0 – 1
- ملعب الشابة: هلال الشابة – محيط قرقنة: 2 – 1
- ملعب بوحجلة: بعث بوحجلة – اتحاد تطاوين: 2 – 1
- ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – مكارم المهدية: 1 – 0
- ملعب قابس: مستقبل قابس – سبورتينغ بن عروس: 1 – 0
الترتيب| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| مكارم المهدية | 17 | 8 |
| هلال الشابة | 16 | 8 |
| مستقبل سليمان | 15 | 8 |
| جمعية مقرين | 14 | 8 |
| هلال مساكن | 14 | 8 |
| الملعب السوسي | 11 | 8 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 11 | 8 |
| اتحاد تطاوين | 11 | 8 |
| سبورتينغ بن عروس | 9 | 8 |
| بعث بوحجلة | 8 | 8 |
| كوكب عقارب | 7 | 8 |
| محيط قرقنة | 6 | 8 |
| النجم الخلادي | 6 | 8 |
| مستقبل قابس | 5 | 8 |
الأحد 15 نوفمبر 2026 – المجموعة الثانية (مباريات مبرمجة)- ملعب قربة: النادي القربي – شبيبة القيروان
- مركب طريق بوليفة بالكاف: أولمبيك الكاف – سبورتينغ المكنين
- ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – جندوبة الرياضية
- ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – الملعب القابسي
- ملعب القصرين: مستقبل القصرين – هلال الرديف
- ملعب قفصة: قوافل قفصة – أمل بوشمة
- ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين: أولمبيك مدنين – جمعية أريانة
الترتيب الحالي| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| مستقبل القصرين | 15 | 7 |
| اتحاد قصور الساف | 14 | 6 |
| أمل بوشمة | 13 | 7 |
| النادي القربي | 12 | 7 |
| جندوبة الرياضية | 12 | 7 |
| شبيبة القيروان | 11 | 7 |
| قوافل قفصة | 10 | 7 |
| القلعة الرياضية | 10 | 7 |
| الملعب القابسي | 8 | 7 |
| جمعية أريانة | 8 | 7 |
| هلال الرديف | 6 | 6 |
| أولمبيك الكاف | 5 | 7 |
| أولمبيك مدنين | 5 | 7 |
| سبورتينغ المكنين | 2 | 7 |
ملاحظة: تُقام مباراة هلال الرديف واتحاد قصور الساف يوم الأربعاء 18 نوفمبر انطلاقاً من الساعة 14:30 بـملعب الرديف البلدي.
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