بطولة الرابطة الثانية: النتائج والترتيب

السبت 14 نوفمبر 2026 – المجموعة الأولى



الترتيب



الأحد 15 نوفمبر 2026 – المجموعة الثانية (مباريات مبرمجة)



الترتيب الحالي



في ما يليفي أعقاب مبارياتمن مقابلاتلـلكرة القدم التي دارت اليوم: جمعية مقرين – كوكب عقارب:: النجم الخلادي – الملعب السوسي:: هلال مساكن – مستقبل سليمان:: هلال الشابة – محيط قرقنة:: بعث بوحجلة – اتحاد تطاوين:: سكك الحديد الصفاقسي – مكارم المهدية:: مستقبل قابس – سبورتينغ بن عروس:| الفريق | ن | ل ||---|---:|---:|: النادي القربي – شبيبة القيروان: أولمبيك الكاف – سبورتينغ المكنين: القلعة الرياضية – جندوبة الرياضية: اتحاد قصور الساف – الملعب القابسي: مستقبل القصرين – هلال الرديف: قوافل قفصة – أمل بوشمة: أولمبيك مدنين – جمعية أريانة| الفريق | ن | ل ||---|---:|---:|: تُقام مباراةيومانطلاقاً من الساعةبـ