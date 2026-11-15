Babnet   Latest update 18:49 Tunis

تبون: الأغلبية الصالحة أصبحت تعاني أمام الأقلية الفاسدة في الجزائر

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af9f099b40296.14577129_ojmenilpfhgqk.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 18:49 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الأغلبية الصالحة أصبحت تعاني أمام الأقلية الفاسدة، داعياً القضاء للعب دور أساسي لوقف هذه الهيمنة.


وأضاف الرئيس تبون في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026-2027 اليوم الأحد، أن الثروة الحقيقية للجزائر ليست الثروات الطاقوية والمنجمية بل شبابها المتعلم والجامعي، ولهذا يستهدفون الجزائر.


"الشعوذة السياسية انتهت"

وأكد الرئيس تبون في السياق أن الشعوذة السياسية في الجزائر انتهت.


وشدّد تبون على أنه لا مكان في الجزائر لممارسات سادت زمن العصابة، كـالاستعلاء على القانون بـالنفوذ الزائف.

الجشع والثراء بطرق غير قانونية

وأوضح الرئيس أن الجزائر في مرحلة ينبغي لـلقضاء أن يتأقلم معها، كانتشار مظاهر الجشع والثراء بطرق غير قانونية، وكل ما يهدد النسيج الاجتماعي بسبب السلوكات غير الأخلاقية.

وأكد رئيس الجمهورية حرصه على توفير الحصانة والحماية للقضاة من خلال القانون الأساسي، وفاءً لـالتزاماته.

حماية الطبقة الهشة والمتوسطة

وصرّح بأن حماية الطبقة الهشة والمتوسطة أمانة، مضيفاً: "كلما حاولت الدولة أن تنفتح اقتصادياً، ظهرت عصابات تحاول أخذ مكانها في خضم هذه التغيرات".

وفي هذا الإطار، دعا إلى الوصول إلى مرحلة تدمج بين الانفتاح والرقابة الصارمة للاقتصاد، بالإضافة إلى تقوية وتعزيز السلطة القضائية للمحاكم التجارية.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339791

babnet

كل الأخبار...

18:49 - تبون: الأغلبية الصالحة أصبحت تعاني أمام الأقلية الفاسدة في الجزائر
18:41 - تبون: الجزائر قد تضطر إلى استهداف منابع صناعة المخدرات والجيش سيحمي البلاد وجيرانها من التهديدات
18:38 - محمد شوكاني.. رحّالة تونسي يشعل النقاش بزيارته إلى أفغانستان بين حرية اكتشاف العالم واتهامات بتلميع نظام طالبان
18:30 - مسرحية "الإنساوان"، لمحمد كواص تحصد جائزتين في الدورة 31 لمهرجان الأردن المسرحي
18:05 - وزارة المالية تفتح مناظرة خارجية لانتداب 30 مساعداً تقنياً لفائدة مصنع التبغ بالقيروان
18:04 - جمهور غفير يواكب يوميا مختلف فقرات الدورة 3 من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء
17:04 - ديوان الأسرة والعمران البشري ينظم غدا الاثنين قافلة صحية في الصحة الجنسية والانجابية بسليانة
16:59 - الرابطة المحترفة الثانية: النتائج والترتيب الكاملان للجولة الثامنة
16:43 - تونس تحتضن أشغال المنتدى العربي للمياه سنة 2027 لبحث دور التقنيات النووية في تعزيز الأمن المائي العربي (مدير عام الهية العربية للطاقة الذرية)
16:36 - وزارة التجهيز والإسكان توضح بخصوص برنامج الكراء المملّك ومنظومة "فوبرولوس"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 نوفمبر 2026 | 5 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:12
14:51
12:11
06:57
05:28
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet26°
21° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-16
25°-13
27°-14
26°-15
29°-16
  • Avoirs en devises 23625,8
  • (13/11)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,36387 DT
  • (13/11)
  • 1 $ = 3,03348 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/11)     1091,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/11)   29031 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab