تبون: الأغلبية الصالحة أصبحت تعاني أمام الأقلية الفاسدة في الجزائر
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الأغلبية الصالحة أصبحت تعاني أمام الأقلية الفاسدة، داعياً القضاء للعب دور أساسي لوقف هذه الهيمنة.
وأضاف الرئيس تبون في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026-2027 اليوم الأحد، أن الثروة الحقيقية للجزائر ليست الثروات الطاقوية والمنجمية بل شبابها المتعلم والجامعي، ولهذا يستهدفون الجزائر.
"الشعوذة السياسية انتهت"وأكد الرئيس تبون في السياق أن الشعوذة السياسية في الجزائر انتهت.
وشدّد تبون على أنه لا مكان في الجزائر لممارسات سادت زمن العصابة، كـالاستعلاء على القانون بـالنفوذ الزائف.
الجشع والثراء بطرق غير قانونيةوأوضح الرئيس أن الجزائر في مرحلة ينبغي لـلقضاء أن يتأقلم معها، كانتشار مظاهر الجشع والثراء بطرق غير قانونية، وكل ما يهدد النسيج الاجتماعي بسبب السلوكات غير الأخلاقية.
وأكد رئيس الجمهورية حرصه على توفير الحصانة والحماية للقضاة من خلال القانون الأساسي، وفاءً لـالتزاماته.
حماية الطبقة الهشة والمتوسطةوصرّح بأن حماية الطبقة الهشة والمتوسطة أمانة، مضيفاً: "كلما حاولت الدولة أن تنفتح اقتصادياً، ظهرت عصابات تحاول أخذ مكانها في خضم هذه التغيرات".
وفي هذا الإطار، دعا إلى الوصول إلى مرحلة تدمج بين الانفتاح والرقابة الصارمة للاقتصاد، بالإضافة إلى تقوية وتعزيز السلطة القضائية للمحاكم التجارية.
وأضاف الرئيس تبون في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026-2027 اليوم الأحد، أن الثروة الحقيقية للجزائر ليست الثروات الطاقوية والمنجمية بل شبابها المتعلم والجامعي، ولهذا يستهدفون الجزائر.
"الشعوذة السياسية انتهت"وأكد الرئيس تبون في السياق أن الشعوذة السياسية في الجزائر انتهت.
وشدّد تبون على أنه لا مكان في الجزائر لممارسات سادت زمن العصابة، كـالاستعلاء على القانون بـالنفوذ الزائف.
الجشع والثراء بطرق غير قانونيةوأوضح الرئيس أن الجزائر في مرحلة ينبغي لـلقضاء أن يتأقلم معها، كانتشار مظاهر الجشع والثراء بطرق غير قانونية، وكل ما يهدد النسيج الاجتماعي بسبب السلوكات غير الأخلاقية.
وأكد رئيس الجمهورية حرصه على توفير الحصانة والحماية للقضاة من خلال القانون الأساسي، وفاءً لـالتزاماته.
حماية الطبقة الهشة والمتوسطةوصرّح بأن حماية الطبقة الهشة والمتوسطة أمانة، مضيفاً: "كلما حاولت الدولة أن تنفتح اقتصادياً، ظهرت عصابات تحاول أخذ مكانها في خضم هذه التغيرات".
وفي هذا الإطار، دعا إلى الوصول إلى مرحلة تدمج بين الانفتاح والرقابة الصارمة للاقتصاد، بالإضافة إلى تقوية وتعزيز السلطة القضائية للمحاكم التجارية.
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