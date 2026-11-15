ديوان الأسرة والعمران البشري ينظم غدا الاثنين قافلة صحية في الصحة الجنسية والانجابية بسليانة

تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسليانة، غدا الاثنين، ببوعرادة بالجهة، قافلة صحية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة، وذلك بهدف تقريب خدمات الصحة الجنسية والإنجابية من السكان وتيسير النفاذ إلى الخدمات الصحية وخدمات الرعاية النفسية والإعلام والتوعية والتحسيس.وأضافت المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، في بلاغ لها، أن هذه القافلة تندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وجمعية صحفيي حقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والجمعية التونسية للقابلات، وتأتي في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى دعم الوقاية وتعزيز الوعي بالصحة الجنسية والإنجابية وتقريب الخدمات من الفئات المستهدفة.ويسخر الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالمناسبة العيادة المتنقلة والمجهزة بجهاز محمول للفحص بالصدى لتأمين عيادات طبية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وإجراء فحوصات للمستفيدين بخدمات القافلة، كما سيتولى تقديم مساحة تثقيفية عبر تنظيم حصص إعلامية وتحسيسية لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات لجميع الفئات.ولفتت المندوبية الى أن هذه المبادرة تندرج ضمن مقاربة القرب والوقاية وتعزيز الحق في النفاذ العادل والشامل إلى الخدمات الصحية، من خلال التعبئة المشتركة لمختلف الشركاء وفرق الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.