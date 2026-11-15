Babnet   Latest update 17:04 Tunis

ديوان الأسرة والعمران البشري ينظم غدا الاثنين قافلة صحية في الصحة الجنسية والانجابية بسليانة

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/63c83c533269c8.08043868_jnlohgkmifpqe.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 17:04 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسليانة، غدا الاثنين، ببوعرادة بالجهة، قافلة صحية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة، وذلك بهدف تقريب خدمات الصحة الجنسية والإنجابية من السكان وتيسير النفاذ إلى الخدمات الصحية وخدمات الرعاية النفسية والإعلام والتوعية والتحسيس.


وأضافت المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، في بلاغ لها، أن هذه القافلة تندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وجمعية صحفيي حقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والجمعية التونسية للقابلات، وتأتي في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى دعم الوقاية وتعزيز الوعي بالصحة الجنسية والإنجابية وتقريب الخدمات من الفئات المستهدفة.


ويسخر الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالمناسبة العيادة المتنقلة والمجهزة بجهاز محمول للفحص بالصدى لتأمين عيادات طبية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وإجراء فحوصات للمستفيدين بخدمات القافلة، كما سيتولى تقديم مساحة تثقيفية عبر تنظيم حصص إعلامية وتحسيسية لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات لجميع الفئات.


ولفتت المندوبية الى أن هذه المبادرة تندرج ضمن مقاربة القرب والوقاية وتعزيز الحق في النفاذ العادل والشامل إلى الخدمات الصحية، من خلال التعبئة المشتركة لمختلف الشركاء وفرق الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339761

babnet

كل الأخبار...

17:04 - ديوان الأسرة والعمران البشري ينظم غدا الاثنين قافلة صحية في الصحة الجنسية والانجابية بسليانة
16:59 - الرابطة المحترفة الثانية: النتائج والترتيب الكاملان للجولة الثامنة
16:43 - تونس تحتضن أشغال المنتدى العربي للمياه سنة 2027 لبحث دور التقنيات النووية في تعزيز الأمن المائي العربي (مدير عام الهية العربية للطاقة الذرية)
16:36 - وزارة التجهيز والإسكان توضح بخصوص برنامج الكراء المملّك ومنظومة "فوبرولوس"
16:21 - رونالدو جونيور يقطع خطوة جديدة مع البرتغال بعد اعتزال والده دولياً
16:04 - مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية: تونس دولة مؤسسة للهيئة ونتطلع إلى أن يكون التعاون معها نموذجاً ناجحاً للتكامل العلمي العربي
15:37 - تظاهرة "أسبوع رواد الجيل القادم بالمراكز السيبرنية " من 16 الى 20 نوفمبر 2026
15:09 - جربة «الحلوة إلى الأبد» في عيون السياح البرتغاليين
15:05 - القصرين : نجاح أول عملية لزرع جهاز تنظيم نبضات القلب بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي
14:46 - في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور جمعية تونس للسلامة المرورية تدعو الى مراجعة السلوكيات وتعزيز ثقافة احترام القانون
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 نوفمبر 2026 | 5 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:12
14:51
12:11
06:57
05:28
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-16
25°-13
27°-14
26°-15
29°-16
  • Avoirs en devises 23625,8
  • (13/11)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,36387 DT
  • (13/11)
  • 1 $ = 3,03348 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/11)     1091,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/11)   29031 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab