مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية: تونس دولة مؤسسة للهيئة ونتطلع إلى أن يكون التعاون معها نموذجاً ناجحاً للتكامل العلمي العربي

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تطبيقات نووية في الصحة والزراعة والمياه



المنتدى العربي للطب النووي في الأورام بالحمامات



المنتدى العربي للمياه في تونس سنة 2027



نبذة عن الهيئة



(حوار نرجس بديرة)لهيئة العربية للطاقة الذريةالدكتور سالم حامدي"تونس دولة مؤسسة للهيئة ونحن نتطلع إلى أن يكون التعاون معها نموذجاً ناجحاً للتكامل العلمي والعربي، وذلك ليس فقط باعتبارها دولة المقر، وإنما لما تمتلكه من مؤسسات بحثية وعلمية وخبرات وطنية متميزة في مجالات التطبيقات النووية السلمية"**.وثمّن، في حوار خاص لـحول التعاون مع تونس وتحديات الأمن وآفاق الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المنطقة العربية،وأوضح في السياق ذاته أنبينشهد تطوراً في عدد من المجالات، من بينها، فضلاً عنوأضاف أنتحرص على أن يكون وجودلـ، وأن تستفيدمنالتي تمتلكهامعوفي هذا الإطار، أبرزأن، الذي سيقام بـمن، يمثللـ، إذ سيجمعلمناقشة أحدثفيوأشار إلى أنتعمل كذلك على تطويرفي مجالات، فضلاً عن تعزيزفي مجالولفت إلى أهميةالذي تعتزمتنظيمه فيسنة، والذي سيشكللتعزيزفي معالجةالتي تواجهوأكدتطلعها إلى توسيع هذامن خلال تنفيذوتنظيم، بما يعززكـلـوشدد على أنتعتبر، وأنها تطمح إلى أن يكونمعهالـيُشار إلى أنكانت قد باشرت عملها فعلياً فيواتخذت منلها فيوهيتعمل في نطاقلتطويرفي