مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية: تونس دولة مؤسسة للهيئة ونتطلع إلى أن يكون التعاون معها نموذجاً ناجحاً للتكامل العلمي العربي
وات - (حوار نرجس بديرة) – أكد المدير العام لـلهيئة العربية للطاقة الذرية، الدكتور سالم حامدي، أن "تونس دولة مؤسسة للهيئة ونحن نتطلع إلى أن يكون التعاون معها نموذجاً ناجحاً للتكامل العلمي والعربي، وذلك ليس فقط باعتبارها دولة المقر، وإنما لما تمتلكه من مؤسسات بحثية وعلمية وخبرات وطنية متميزة في مجالات التطبيقات النووية السلمية"**.
وثمّن حامدي، في حوار خاص لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) حول التعاون مع تونس وتحديات الأمن وآفاق الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المنطقة العربية، "جهود الجمهورية التونسية، قيادة وحكومة ومؤسسات علمية وبحثية، لما توفره من دعم وتعاون واحتضان لمقر الهيئة منذ تأسيسها".
تطبيقات نووية في الصحة والزراعة والمياهوأوضح في السياق ذاته أن التعاون بين الهيئة والمؤسسات التونسية شهد تطوراً في عدد من المجالات، من بينها التطبيقات النووية في الصحة والطب النووي والزراعة والمياه والبيئة، فضلاً عن التدريب وبناء القدرات.
وأضاف أن الهيئة تحرص على أن يكون وجود مقرها في تونس قيمة مضافة لـلتعاون العلمي العربي التونسي، وأن تستفيد المؤسسات التونسية من شبكة العلاقات والخبرات التي تمتلكها الهيئة مع المؤسسات العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المنتدى العربي للطب النووي في الأورام بالحماماتوفي هذا الإطار، أبرز مدير عام الهيئة أن المنتدى العربي للطب النووي في الأورام، الذي سيقام بـمدينة الحمامات من 24 إلى 27 نوفمبر 2026، يمثل نموذجاً مهماً لـهذا التعاون، إذ سيجمع المؤسسات التونسية والعربية والدولية لمناقشة أحدث التطورات في تشخيص الأورام وعلاجها وتبادل الخبرات.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل كذلك على تطوير التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية ومعالجة مياه الصرف الصحي والتطبيقات النووية في الزراعة ومكافحة الآفات الزراعية، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال الأمان والأمن النوويين والرصد الإشعاعي والبيئي.
المنتدى العربي للمياه في تونس سنة 2027ولفت إلى أهمية المنتدى العربي للمياه الذي تعتزم الهيئة تنظيمه في تونس سنة 2027، والذي سيشكل فرصة لتعزيز مشاركة الخبرات العربية والدولية في معالجة التحديات المائية التي تواجه تونس والمنطقة العربية.
وأكد المدير العام للهيئة تطلعها إلى توسيع هذا التعاون من خلال تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة وتبادل الخبراء والباحثين وتنظيم برامج تدريبية متخصصة، بما يعزز مكانة تونس كـمركز فاعل لـلتعاون العلمي والتكنولوجي العربي.
وشدد على أن الهيئة تعتبر تونس شريكاً استراتيجياً، وأنها تطمح إلى أن يكون التعاون معها نموذجاً ناجحاً لـلتكامل العلمي العربي.
نبذة عن الهيئةيُشار إلى أن الهيئة العربية للطاقة الذرية كانت قد باشرت عملها فعلياً في 15 فيفري 1989 واتخذت من تونس مقراً دائماً لها في نفس السنة.
وهي منظمة عربية متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والعلوم النووية في الدول الأعضاء.
وثمّن حامدي، في حوار خاص لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) حول التعاون مع تونس وتحديات الأمن وآفاق الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المنطقة العربية، "جهود الجمهورية التونسية، قيادة وحكومة ومؤسسات علمية وبحثية، لما توفره من دعم وتعاون واحتضان لمقر الهيئة منذ تأسيسها".
تطبيقات نووية في الصحة والزراعة والمياهوأوضح في السياق ذاته أن التعاون بين الهيئة والمؤسسات التونسية شهد تطوراً في عدد من المجالات، من بينها التطبيقات النووية في الصحة والطب النووي والزراعة والمياه والبيئة، فضلاً عن التدريب وبناء القدرات.
وأضاف أن الهيئة تحرص على أن يكون وجود مقرها في تونس قيمة مضافة لـلتعاون العلمي العربي التونسي، وأن تستفيد المؤسسات التونسية من شبكة العلاقات والخبرات التي تمتلكها الهيئة مع المؤسسات العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المنتدى العربي للطب النووي في الأورام بالحماماتوفي هذا الإطار، أبرز مدير عام الهيئة أن المنتدى العربي للطب النووي في الأورام، الذي سيقام بـمدينة الحمامات من 24 إلى 27 نوفمبر 2026، يمثل نموذجاً مهماً لـهذا التعاون، إذ سيجمع المؤسسات التونسية والعربية والدولية لمناقشة أحدث التطورات في تشخيص الأورام وعلاجها وتبادل الخبرات.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل كذلك على تطوير التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية ومعالجة مياه الصرف الصحي والتطبيقات النووية في الزراعة ومكافحة الآفات الزراعية، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال الأمان والأمن النوويين والرصد الإشعاعي والبيئي.
المنتدى العربي للمياه في تونس سنة 2027ولفت إلى أهمية المنتدى العربي للمياه الذي تعتزم الهيئة تنظيمه في تونس سنة 2027، والذي سيشكل فرصة لتعزيز مشاركة الخبرات العربية والدولية في معالجة التحديات المائية التي تواجه تونس والمنطقة العربية.
وأكد المدير العام للهيئة تطلعها إلى توسيع هذا التعاون من خلال تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة وتبادل الخبراء والباحثين وتنظيم برامج تدريبية متخصصة، بما يعزز مكانة تونس كـمركز فاعل لـلتعاون العلمي والتكنولوجي العربي.
وشدد على أن الهيئة تعتبر تونس شريكاً استراتيجياً، وأنها تطمح إلى أن يكون التعاون معها نموذجاً ناجحاً لـلتكامل العلمي العربي.
نبذة عن الهيئةيُشار إلى أن الهيئة العربية للطاقة الذرية كانت قد باشرت عملها فعلياً في 15 فيفري 1989 واتخذت من تونس مقراً دائماً لها في نفس السنة.
وهي منظمة عربية متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والعلوم النووية في الدول الأعضاء.
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